Les Ulis, le 1er décembre 2021

Lexibook® étoffe sa gamme iParty® avec ses trois nouveautés karaokés pour s’amuser toute la soirée !

Lexibook® transforme le segment audio pour adolescents avec trois nouveautés pour des karaokés de folie ! Bluetooth, elles fonctionnent toutes sans fil avec tous les appareils équipés de cette fonction, et délivrent un son puissant et de qualité. Dotées d’une batterie rechargeable, elles assurent une grande autonomie d’utilisation pour des heures de chant et d’écoute !

Le Micro Karaoké sans fil avec Enceinte Bluetooth intégrée pour chanter à pleine voix !

Le Micro sans fil iParty est l’accessoire indispensable des enfants pour des karaokés de folie ! Doté d’un haut-parleur intégré, il permet de profiter toute la soirée d’un son de qualité pour chanter comme un pro. Les enfants peuvent transformer leur voix grâce aux 4 tonalités du micro, et même bénéficier de la fonction Echo pour des fous rires garantis ! Bluetooth, il se connecte facilement avec tous les appareils équipés, et permet de gérer facilement la musique grâce à ses différents boutons. Parfait pour dynamiser la fête, il projette de puissants effets lumineux grâce à sa lumière LED !





Les deux Enceintes Bluetooth iParty pour dynamiser vos soirées !

Les deux enceintes Bluetooth iParty avec FM radio permettent de profiter d’un son puissant et de qualité grâce à leurs deux haut-parleurs verticaux. Design, elles apportent une note moderne à la décoration et dynamisent l’ambiance d’une pièce avec leurs différents effets lumineux multicolores. Equipées d’un micro, elles permettent aux enfants de chanter leurs chansons préférées ! Ces enceintes Bluetooth possèdent toutes les deux une fonction True Wireless Stereo, permettant de synchroniser simultanément deux mêmes enceintes pour un son encore plus intense !

Ces enceintes ultra connectées disposent également de divers ports de connexion : port de carte SD/TF, USB, et Aux-in.

Enceinte Bluetooth iParty (39cm)

Référence Lexibook : K8220

Sa poignée de transport permet de l’emporter partout facilement avec soi !

Enceinte Bluetooth Lights Sound System (58cm)

Référence Lexibook : K8260

Décorative, elle inclut même une télécommande pour contrôler la musique et les effets lumineux à distance, pour des fêtes toujours plus fun et colorées !

K8220, K8260 et MIC260 seront en vente dans l’ensemble des réseaux de distribution et sur www.lexibook.com à partir de décembre 2021, au PVPC respectifs de 59,99€, 99,99€ et 49,99€.

Pièce jointe