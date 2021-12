Aéroport de Paris SA - La fin de la coopération industrielle HubLink marque le début du processus de cession ordonnée des participations croisées de 8 % détenues respectivement par Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group

English French

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Tremblay-en-France, le 1er décembre 2021

Aéroports de Paris SA

La fin de la coopération industrielle HubLink marque le début du processus de cession ordonnée des participations croisées de 8 % détenues respectivement par Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group1

La coopération industrielle appelée HubLink entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group a pris fin le 30 novembre 2021.

L'arrivée à terme de la coopération marque le début d'un processus de cession ordonnée des participations croisées2 entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group sur une période maximale de 18 mois, soit au plus tard jusqu'au 30 mai 2023, durant laquelle Royal Schiphol Group cédera en premier les titres qu'elle détient dans le capital social d'Aéroports de Paris.

Dans ce cadre, les fonctions de membres du conseil d'administration d'Aéroports de Paris de Dick Benschop et de Robert Carsouw, respectivement Chief Executive Officer et Chief Financial Officer de Royal Schiphol Group, et celles de membre du conseil de surveillance de Royal Schiphol Group d'Edward Arkwright, Directeur général exécutif d'Aéroports de Paris, ont pris fin le 30 novembre 2021.

1 Pour rappel, il avait été rappelé dans le communiqué sur les résultats semestriels 2021 publié le 28 juillet 2021 (en page 14) que l'accord de coopération industrielle HubLink n'avait pas été renouvelé par Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group.

2 Pour une description de l'accord de sortie prévu au titre de l'Exit agreement entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group, voir la section 16.4 du document d'enregistrement universel 2020.

