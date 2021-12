Bourse Direct fête la première année de son partenariat exclusif avec Morgan Stanley.

A cette occasion, jusqu’à 200€ seront reversés à ses clients

sur les ordres exécutés de la gamme Morgan Stanley**.

Un partenariat inédit & exclusif, qui a permis à de nombreux clients de diversifier leur portefeuille

Bourse Direct permet depuis maintenant 1 an à ses clients de diversifier leur portefeuille et de profiter de nouvelles opportunités de trading avantageuses avec l’offre inédite Morgan Stanley, disponible en exclusivité sur boursedirect.fr.

Une offre large et diversifiée, qui apporte aux clients de Bourse Direct de l’innovation dans leurs stratégies d’investissement

Depuis décembre 2020, Bourse Direct met ainsi à disposition des investisseurs la gamme étendue de

Morgan Stanley, comprenant plus de 120 000 nouveaux produits (Turbos, Turbos infinis best, Leverage et Short, warrants…) qui répondent au mieux à leurs attentes et à leurs convictions d’investissement.

L’offre Morgan Stanley constitue aujourd’hui la plus large gamme de produits jamais proposée par un émetteur en France. En un an, les clients Bourse Direct, déjà actifs sur les produits de bourse, ont pu bénéficier de nouvelles opportunités de trading en investissant dans de nombreux sous-jacents inédits et innovants, notamment dans les domaines des biotech chinoises, de l’intelligence artificielle ou encore des énergies renouvelables.

Une free trade1 unique, qui s’inscrit dans la stratégie « Client First » de Bourse Direct

Cette année encore, Bourse Direct, qui place le client au cœur de ses préoccupations, reconduit l’offre de

Free Trade exclusive sur tous les produits de son partenaire : 0€ de frais de courtage pour tous les ordres supérieurs ou égaux à 500€*. En alliant une gamme élargie avec une tarification avantageuse, cette opération s’inscrit pleinement dans la poursuite de la stratégie de Bourse Direct.

Une offre exceptionnelle mise en place pour le premier anniversaire du partenariat

Pour célébrer cet anniversaire et avantager toujours plus ses clients, Bourse Direct met en place une seconde offre, cumulable avec l’offre free trade permanente.

Durant tout le mois de décembre, Bourse Direct reverse à ses clients jusqu’à 200€** sur les ordres exécutés de la gamme Morgan Stanley. Soit 1€ reversé** par ordre exécuté supérieur ou égal à 500€ sur les warrants, turbos et certificats de la gamme de son partenaire, dans la limite de 200€.

Découvrez dès maintenant l’offre Free Trade sur les produits Morgan Stanley – en exclusivité pour Bourse Direct : https://www.boursedirect.fr/fr/produits-de-bourse/morgan-stanley

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1€, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment C d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

*Conditions de l'offre : Sur toute la gamme warrants, turbos, certificats de Morgan Stanley, les frais de courtage sur les ordres exécutés d’un montant supérieur ou égal à 500€ sont gratuits. Pour les ordres exécutés d’un montant inférieur à 500€, les frais de courtage s’élèvent à 2,50€. Voir détail sur la tarification en vigueur.

En aucune façon cette offre ne constitue de la part de Bourse Direct un conseil en investissement pour ses clients. Ceux-ci doivent évaluer eux-mêmes l'opportunité économique et financière d'investir ou de ne pas investir dans les produits et services concernés. Bourse Direct n'est responsable ni de ces produits, ni de leur performance, ni de l’animation du marché de ces produits. Pour profiter de cette offre, vous devez être client de Bourse Direct.

Cette offre est cumulable avec d'autres offres en cours. Bourse Direct et Morgan Stanley se réservent le droit de modifier ou mettre fin à tout moment à l'offre moyennant la diffusion d'une information sur le site. Bourse Direct, en sa qualité de distributeur, perçoit des paiements de la part de Morgan Stanley dans le cadre de la commercialisation des produits de bourse Morgan Stanley, compris entre 0€ et 10€ par ordre exécuté selon le montant de l'ordre, et une rétrocession à hauteur de 50% sur les frais de gestion / frais de financement éventuels déjà inclus dans la valorisation du produit.

**Conditions de l’offre décembre 2021:

Entre le 1er décembre et le 31 décembre 2021, pour tous les ordres exécutés d’un montant supérieur ou égal à 500€ sur les produits de la gamme warrants, turbos, certificats de Morgan Stanley, Bourse Direct reverse un montant de 1€ par ordre exécuté dans la limite de 200€ par compte et par mois. Le paiement de 1€ par ordre sera réalisé dans un délai de 3 mois suivant le mois d’exécution des ordres directement sur le compte Bourse Direct du client.

Cette offre est cumulable avec d'autres offres en cours dont l’offre Free Trade MORGAN STANLEY.

En aucune façon cette offre ne constitue de la part de Bourse Direct un conseil en investissement pour ses clients. Ceux-ci doivent évaluer eux-mêmes l'opportunité économique et financière d'investir ou de ne pas investir dans les produits et services concernés. Bourse Direct n'est responsable ni de ces produits, ni de leur performance, ni de l’animation du marché de ces produits.

Pour profiter de cette offre, vous devez être client de Bourse Direct.

Cette offre est cumulable avec d'autres offres en cours. Bourse Direct et Morgan Stanley se réservent le droit de modifier ou mettre fin à tout moment à l'offre moyennant la diffusion d'une information sur le site.

Bourse Direct, en sa qualité de distributeur, perçoit des paiements de la part de Morgan Stanley dans le cadre de la commercialisation des produits de bourse Morgan Stanley, compris entre 0€ et 10€ par ordre exécuté selon le montant de l'ordre, et une rétrocession à hauteur de 50% sur les frais de gestion / frais de financement éventuels déjà inclus dans la valorisation du produit.

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L’ ECHEANCE

Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques” (Risk Factors) des prospectus de base concernés. Ce contenu ne constitue par ailleurs pas une sollicitation d’achat et n’implique d’aucune manière la responsabilité de Bourse Direct qui n’offre pas de garantie de résultat quant aux potentiels résultats d’investissements réalisés. L’évaluation du facteur risque est laissé à la libre appréciation de l’acheteur.

AVERTISSEMENT :

CETTE OFFRE PORTE SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS AVEC ET SANS EFFET DE LEVIER QUI COMPORTENT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL PENDANT LA DUREE DU PRODUIT AINSI QU’A SON ECHEANCE.

Ces produits sont émis par Morgan Stanley & Co. International plc (“MSIP”), une société constituée au Royaume-Uni, et par conséquent, l’investisseur est sujet au risque de défaut et au risque de mise en résolution de MSIP.

Les produits sont régis par le droit allemand.

Les produits sont complexes et ils peuvent être difficiles à comprendre. Le marché cible des Produits est constitué des investisseurs disposant de connaissances et d’une expérience élevées, qui acceptent le risque d’une perte totale du capital qu’ils ont investi. Les Produits conviennent aux seuls investisseurs qualifiés qui :

ont les connaissances, la qualification et l’expérience requises en matière financière et commerciale afin d’évaluer les risques et bénéfices d’un investissement dans les Produits et de comprendre les informations énoncées dans le prospectus de base et les conditions définitives applicables aux Produits ;

ont accès et maîtrisent les outils analytiques adéquats pour évaluer les risques et bénéfices dans le contexte de leur situation financière particulière et pour évaluer l’impact que les Produits auront sur l’ensemble de leur portefeuille d’investissements ;

sont en mesure d’assumer le risque économique d’un investissement dans les Produits, y compris la perte totale de leur investissement dans les Produits ; et

sont familiers du comportement du Sous-jacent Concerné et des marchés financiers concernés et sont capables d’évaluer (seul ou avec l’aide d’un conseil financier et juridique) les différentes hypothèses de facteurs économiques, de taux d’intérêt et d’autres facteurs qui pourraient affecter leur investissement et sont capables d’évaluer leur capacité à assumer les risques attachés à l’investissement dans les Produits.

Préalablement à tout investissement dans les Produits, les investisseurs doivent conduire leur propre analyse et, si nécessaire, consulter leurs propres conseillers. MSIP ne saurait être tenu responsable des conséquences, notamment financières, résultant de l’investissement dans les Produits.

Les investisseurs doivent lire attentivement l’intégralité du prospectus de base du Produit concerné avant de prendre toute décision d’investissement, afin de comprendre entièrement les risques et bénéfices qui résultent d’un investissement dans les Produits concernés.

Le prospectus de base du Produit contient des informations complètes sur les facteurs de risques concernant le Produit. Cela inclut, en particulier, (i) le risque que la valeur du Produit descende à zéro et que l’investisseur perde totalement son investissement ; (ii) le risque que l’Emetteur devienne insolvable et qu’il ne soit pas en mesure d’exécuter ses obligations au titre des Produits ; (iii) le risque que le Produit soit résilié automatiquement de manière anticipée si le sous-jacent atteint certains niveaux prédéterminés (par exemple une Barrière Stop Loss pour les Mini Futures ou une Barrière Knock Out pour un Turbo Warrant) ; (iv) le fait que, en raison de l’effet de levier, la valeur du Produit sera plus exposée à la performance du sous-jacent, et que selon le niveau du levier, même une variation mineure du sous-jacent provoque une perte totale de l’investissement ; (v) le fait que la valeur du Produit puisse fluctuer de manière significative pendant la période de détention du Produit par un investisseur, de telle sorte que l’investisseur exposé soit dans l’obligation de suivre étroitement ses performances ; (vi) le risque que l’investisseur ne puisse revendre son Produit du fait de l’absence d’un marché secondaire.

Un investissement dans des Produits comporte certains risques, lesquels varient en fonction de la spécification, du type ou de la structure des Produits. Les informations énoncées ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs de risques en lien avec le Produit et l’Emetteur, et les investisseurs doivent lire, avant toute décision d’investissement, l’intégralité de la section “Facteurs de Risques” du prospectus de base du Produit concerné.

Le prospectus de base dans le cadre duquel les Produits concernés sont émis, les suppléments éventuels et les conditions définitives applicables aux Produits sont disponibles sur le site internet : https://etp.morganstanley.com/FR dans la section “documentation” de https://etp.morganstanley.com/FR/FR.

Le prospectus de base relatif à l’émission des Produits a été approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg et passeporté en France. Le prospectus de base, les Suppléments applicables et les Conditions Définitives sont disponibles sur le site internet de l’Emetteur : https://etp.morganstanley.com/FR. Le prospectus de base et les Suppléments applicables sont aussi disponibles sur le site internet de la CSSF (www.bourse.lu). Base Prospectus for Index linked Securities – C-024976 – 15 juillet 2020 / Base Prospectus for Equity linked and Bond linked Securities – C-024977 – 15 juillet 2020 / Base Prospectus for Commodity and Currency linked Securities – C-024981 – 15 juillet 2020.

L’approbation du prospectus de base par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ne saurait être considérée comme une opinion favorable sur les Produits offerts ou admis à la négociation sur un marché réglementé.

MSIP est exclusivement responsable des informations relatives aux Produits contenues dans le présent avertissement.

Il incombe à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit.

NI LES PRODUITS, NI AUCUN DROIT Y AFFÉRENT NE PEUVENT À AUCUN MOMENT ÊTRE OFFERTS, VENDUS,

REVENDUS, NÉGOCIÉS, AFFECTÉS EN GARANTIE, EXERCÉS, REMBOURSÉS, TRANSFÉRÉS OU LIVRÉS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES AMÉRICAINES OU POUR LEUR COMPTE OU À LEUR PROFIT, ET LEUR NÉGOCIATION N'A PAS ÉTÉ APPROUVÉE PAR LA COMMISSION AMÉRICAINE DES OPÉRATIONS À TERME SUR MARCHANDISES (U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION).

1 transaction sans frais de courtage.





