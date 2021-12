English Danish

MEDDELELSE NR. 101 - 1. DECEMBER 2021

Med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 31, oplyses det hermed, at Dampskibsselskabet NORDEN A/S besidder i alt 1.961.939 aktier i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, svarende til 5,00% af aktiekapitalen og stemmerne.





Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S





Martin Badsted

Finansdirektør





Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: 3315 0451

Vedhæftet fil