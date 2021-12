Finnish English

TAALERI OYJ SISÄPIIRITIETO 1.12.2021 KLO 13.10

Taaleri antaa positiivisen tulosvaroituksen ja alustavan arvion tilikauden 2021 liikevaihdosta ja liikevoitosta





Taaleri Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen tilikaudelle 2021 kauden viimeisen neljänneksen odotettua vahvemman tuloskehityksen vuoksi.

Kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen tulos on erittäin vahva etenkin siihen ajoittuvien tuottopalkkioiden ja sijoitusten tuloutusten ansiosta. Taaleri arvioi tässä vaiheessa, että tilikauden 2021 jatkuvien toimintojen liikevaihto on n. 65–70 miljoonaa euroa (2020: 40,0 milj. euroa) ja jatkuvien toimintojen liikevoitto noin 25–30 miljoonaa euroa (2020: 9,1 milj. euroa). Lopullisiin lukuihin vaikuttaa erityisesti Vakuutusosakeyhtiö Garantian sijoitustoiminnan tuotto, johon vaikuttaa osake- ja korkomarkkinan kehitys joulukuun aikana.

Taaleri tulouttaa kuluvan neljänneksen aikana mm. noin 3,9 miljoonaa euroa nettotuottopalkkiota kesällä toteutuneesta Taaleri Asuntorahasto VI:n myynnistä ja noin 4,8 miljoonaa euroa nettotuottopalkkiota Tuuli II -rahastosta tämän lokakuussa tapahtuneen jälleenrahoituksen ansiosta. Lisäksi Taaleri arvioi tulouttavansa noin 3–4 miljoonaa euroa joulukuussa tapahtuvista irtautumisista konsernin sijoituksista tai konsernin kohdeyhtiöiden listautumisista.

Taaleri ei ole julkaissut lyhyen aikavälin näkymiä.

Yhtiön kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyvät pitkän aikavälin tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta ja oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Peter Ramsay, 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com

