Ledningsförändring i Lundin Energy Norway

Lundin Energy AB (Lundin Energy eller bolaget) meddelar att vd:n för dotterbolaget Lundin Energy Norway AS (Lundin Energy Norway), Kristin Færøvik och dess styrelse har kommit överens om att hon lämnar sin post som vd från och med den 31 december 2021. Morten Grini har utsetts till ny vd för Lundin Energy Norway från och med den 1 januari 2022.



Morten Grini som för närvarande är Drilling and Well Director hos Lundin Energy Norway har varit del av bolagets ledningsgrupp sedan han anställdes 2017. Innan dess arbetade han under 19 års tid på ExxonMobil och höll där ett flertal ledande befattningar, både i Norge och internationellt.

Nick Walker, koncernchef och vd, Lundin Energy kommenterar:

”Jag skulle vilja tacka Kristin för hennes engagemang och arbete under de senaste sju åren. Under hennes ledning har Lundin Energy Norway haft en kontinuerlig och framgångsrik tillväxt, från en produktion om strax över 20 tusen fat olja per dag till omkring 190 tusen fat olja per dag 2021. Vårt flaggskepp Edvard Grieg, där vi är operatör, har befäst sin ställning som en produktionshub på Utsirahöjden och det enorma Johan Sverdrupfältet har tagits i drift. Bolaget har levererat mycket goda resultat under hennes ledarskap och hon har byggt upp ett högpresterande team som kommer att vara en betydande tillgång för bolaget framöver.

Vi känner Morten mycket väl både som framgångsrik teknisk yrkesman och som ledare och han har haft ett betydande inflytande på Lundin Energy under den relativt korta tid som han har varit med oss. Jag ser fram emot ett nära samarbete med honom i hans nya roll som vd när vi fortsätter att utveckla Lundin Energy som ett av de ledande bolagen med verksamhet på den norska kontinentalsockeln.”

Kristin Færøvik, vd, Lundin Energy Norway kommenterar:

"Jag är stolt över att ha fortsatt att utveckla Lundin Energys verksamhet i Norge och över framgångarna med Edvard Grieg och Johan Sverdrup och efter att ha lett bolaget i sju år är jag nöjd att lämna över stafettpinnen till Morten. Lundin Energy Norway har fantastiska medarbetare och jag önskar både dem och bolaget all lycka i framtiden.”





För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp

VP Investor Relations

Tel: +41 22 595 10 14

edward.westropp@lundin-energy.com

Robert Eriksson

Head of Media Communications

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@lundin-energy.com





Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin





Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

