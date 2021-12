English French

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Tremblay-en-France, le 1er décembre 2021

Aéroports de Paris SA

Le Groupe ADP se félicite du succès de TAV Airports qui a remporté l'appel d'offres pour le renouvellement de la concession de l'aéroport d'Antalya

Un groupement formé par TAV Airports (51 %), membre du Groupe ADP, et Fraport (49 %) vient de remporter l'appel d'offres pour le renouvellement de la concession de l'aéroport d'Antalya. Ce succès fait suite à l'enchère organisée par l'autorité aéroportuaire turque (DHMI) le 1er décembre 2021, dans le cadre de laquelle le groupement a été le plus haut soumissionnaire. Cette concession a pour objet la réalisation d'investissements visant à augmenter les capacités de cet aéroport en contrepartie du droit de l'exploiter pendant 25 ans, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2051.

Le loyer total de la concession dû à la DHMI est de 7,25 milliards d'euros (hors TVA), dont 25% (1,8 milliard d'euros) seront versés dans les 90 jours suivant la signature du contrat de concession. La redevance de service sera de 17 euros par passager international au départ et de 3 euros par passager domestique au départ pendant la nouvelle période de concession. L'investissement visant à augmenter les capacités de l'aéroport d'Antalya, à 80 millions de passagers par an soit plus du double des capacités actuelles, est estimé à environ 765 millions d'euros dans le cadre d'un contrat de conception-réalisation à prix forfaitaire, dont 600 millions d'euros seront engagés entre 2022 et 2025, et 165 millions d'euros le seront entre 2038 et 2040.

Les résultats du groupement seront comptabilisés par mise en équivalence.

Les modalités actuelles d'exploitation de l'aéroport d'Antaya, géré par une société détenue à parts égales par TAV Airports et Fraport restent inchangées jusqu'au 31 décembre 2026.

L'aéroport d'Antalya est un actif stratégique au sein du portefeuille aéroportuaire de TAV Airports. Depuis la fin de la concession d'Istanbul Atatürk, il s'agit du principal aéroport de TAV Airports, tant en termes de génération de dividendes que de volume de trafic. En 2019, l'aéroport d'Antalya a accueilli 35,7 millions de passagers, dont 28,7 millions de passagers internationaux, s'établissant comme deuxième aéroport le plus fréquenté de Turquie et le premier en termes de trafic international O&D1.

Antalya est une destination majeure pendant la saison estivale des loisirs en Europe en raison de sa situation sur la riviera turque, longue de 500 km sur la côte méditerranéenne, au Sud-Ouest du pays et avec une capacité hôtelière de 625 000 lits.

1 Origine - Destination

