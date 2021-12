 Ludovic Luzza nommé Directeur Général de Generix Group North America

English French

MONTRÉAL, 01 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement et du commerce, annonce aujourd’hui la nomination de Ludovic Luzza au poste de Directeur Général de Generix Group North America. Précédemment Directeur Administratif et Financier du groupe, Ludovic aura désormais pour mission d’accélérer le développement de l’entité nord-américaine de Generix Group.



Dès 2016, avec l’acquisition de Sologlobe, Generix Group affirmait sa volonté de se développer sur le marché nord-américain et ainsi renforcer sa position d’acteur international de la chaîne d’approvisionnement. Cette ambition va connaitre une accélération significative, traduite dans le plan stratégique à horizon 2025 intitulé « Boost together 2025 » récemment annoncé. C’est dans ce contexte que s’inscrit la nomination de Ludovic Luzza, précédemment Directeur Administratif et Financier du Groupe.

Ludovic Luzza aura pour objectif d’accélérer le développement de l’entité nord-américaine grâce à sa parfaite connaissance de l’écosystème de l’entreprise qui permettra de mettre en place toujours plus de synergies entre le siège et la filiale. Cela s’articulera autour du triptyque qui fait la force de Generix Group :

Le capital humain grâce à une équipe de collaborateurs experts qui sera enrichie avec de nouveaux recrutements de profils pluridisciplinaires,

Le capital client en s’appuyant sur une précieuse base installée de clients nord-américains et qui bénéficiera dans les prochains mois de l’ensemble des solutions Generix Group au-delà du WMS SOLOCHAIN (notamment les solutions Supply Chain Execution, EDI et VMI),

L’écosystème de partenaires dont Generix Group dispose déjà en Amérique du Nord (notamment avec des partenaires intégrateurs comme LIDD). Ces partenariats sont clairement identifiés comme des moteurs de croissance pour la filiale.



« Je suis très heureux de prendre la direction de la filiale nord-américaine de Generix Group. La dynamique de ce marché et son fort enjeu stratégique pour le développement du Groupe en font une géographie clé. Elle est forte d’un capital humain riche et d’une base installée de clients solide. J’ai à cœur de placer la satisfaction client au centre de la stratégie de développement de la filiale nord-américaine et – notamment grâce à nos partenaires – d’étendre notre présence auprès de nouveaux clients dans nos secteurs prioritaires (Industrie, FMCG, Retail et e-commerce et 3PL) » a commenté Ludovic Luzza.

Titulaire d’un diplôme d’Etudes Comptables et Financières Supérieures, Ludovic Luzza a démarré sa carrière en 2002 dans la grande distribution, il a par la suite été Audit Manager pour Mazars à Lille de 2004 à 2009. Ludovic a rejoint Generix Group en 2009, date à partir de laquelle il a mené une transformation en profondeur de l’organisation financière et administrative, afin qu’elle soit un soutien au quotidien pour la bonne performance des unités d’affaires et pour l’exposition de Generix Group sur ses marchés. Il a par ailleurs été en première ligne des projets d’acquisition du Groupe, notamment celui de Sologlobe en 2016 en Amérique du Nord jusqu’à sa nomination à la tête de la filiale.

À propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la chaîne d’approvisionnement collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 750 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com