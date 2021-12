Monument annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022 (ci-après « T1 2022 »)

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui sa production du premier trimestre de l'exercice 2022 et ses résultats financiers pour les trois mois clos au 30 septembre 2021. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis (USD) (consultez le site www.sedar.com pour voir l'ensemble des résultats financiers).



Cathy Zhai, PDG, a déclaré : « L'exercice 2022 est rempli de défis et sera gratifiant pour Monument lorsque la Société restera concentrée sur l'exécution des stratégies d'entreprise. Au cours du trimestre, la construction de l'usine de flottation de Selinsing a été inaugurée avec une conception technique presque terminée, l'achat d'articles à long délai de livraison et l'achèvement à 90 % des travaux de terrassement sur le site. Le forage de phase 1 à Murchison a été terminé en surmontant la pénurie d'engins de forage. Peranggih a continué de fournir une alimentation de l'usine supplémentaire qui a aidé à maintenir le flux de trésorerie. Les retards dans la production aurifère devraient être rattrapés après la mousson au cours du troisième trimestre. »

Faits marquants du premier trimestre :

Programme de forage de phase 1 terminé au T1 au projet de Murchison avec 91 % des résultats d'essai reçus à ce jour ;

Programme de forage RC de phase 1 et 2 terminé au prospect aurifère de Peranggih au T1 avec des résultats d'interception positifs ;

Le projet de l'usine de flottation de Selinsing progresse dans les délais prévus au T1 avec 31 % d'achèvement à ce jour ;

Contrats d'articles à long délai de livraison attribués à des fournisseurs réputés pour le projet d'usine de flottation de Selinsing ;

La production à la mine d'or Selinsing a repris progressivement après la levée de l'interdiction d'exploitation minière due à la pandémie de Covid-19 ; 1 423 onces (« oz ») d'or vendues pour 2,38 millions USD (T1, FY 2021 : 3 100 oz pour 5,92 millions USD) ; Prix moyen trimestriel de l'or réalisé à 1 829 USD/oz (T1, FY 2021 : 1 909 USD/oz) ; Le coût au comptant par once vendue était de 1 430 USD/oz (T1, FY 2021 : 923 USD/oz) ; La marge brute a diminué de 88 % pour atteindre 0,35 million USD (T1, FY 2021 : 3,06 millions USD) ; 1 043 oz d'or produites (T1, FY 2021 : 3 504 oz) ; Le coût total de maintien (« AISC ») a augmenté pour atteindre 2 052 USD/oz (T1, FY 2021 : 1 055 USD/oz).





Principaux résultats financiers et production du premier trimestre

Three months ended September 30, 2021 2020 Production Ore mined (t*) 74,972 81,576 Ore processed (t) 156,611 166,432 Average mill feed grade (g/t*) 0.54 0.98 Processing recovery rate (%) 65.0 % 63.6 % Gold recovery (oz) 1,777 3,343 Gold production (1) (oz) 1,043 3,504 Gold sold (oz) 1,423 3,100 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ Revenue 2,383 5,919 Gross margin from mining operations 348 3,059 Income (loss) before other items (755 ) 1,943 Net income (loss) (1,267 ) 138 Cash flows provided from operations 23 747 Working capital 44,532 18,482 Earnings (loss) per share - basic and diluted (US$/share) (0.00 ) 0.00 *grams/tonne (“g/t”); tonnes (“t”) Three months ended September 30, 2021 2020 Other US$/oz US$/oz Average realized gold price per ounce sold(2) 1,829 1,909 Cash cost per ounce (3) Mining 522 274 Processing 720 481 Royalties 168 163 Operations, net of silver recovery 20 5 Total cash cost per ounce 1,430 923 All-in sustaining costs per ounce (4) By-product silver recovery 1 1 Operation expenses 34 9 Corporate expenses 4 9 Accretion of asset retirement obligation 22 11 Exploration and evaluation expenditures 11 10 Sustaining capital expenditures 551 92 Total all-in sustaining costs per ounce 2,052 1,055





(1) Defined as good delivery gold bullion according to London Bullion Market Association (“LBMA”), net of gold doŕe in transit and refinery adjustment. (2) Monument realized 1,829US$/oz for the three months ended September 30, 2021 which excludes gold prepaid delivered of 723oz for comparison purposes. (3) Total cash cost per ounce includes production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, idle production costs, capital costs, exploration costs and corporate administration costs. Readers should refer to section 15 “Non-GAAP Performance Measures”. (4) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included. Readers should refer to section 15 “Non-GAAP Performance Measures”.

Analyse de la production au T1 2022

La production d'or au T1 2022 a atteint 1 043 oz, soit une baisse de 70 % par rapport aux 3 504 oz au T1 2021. La diminution est principalement attribuable à une grande quantité de minerai à très faible teneur alimenté dans le broyeur, bien que la récupération aurifère ait été légèrement plus élevée.

Le minerai traité au T1 2022 a diminué pour atteindre 156 611 t, comparé à 166 432 t au T1 2021. La diminution de l'alimentation de l'usine est principalement attribuable au minerai sulfuré moins lixiviable et aux anciens résidus alimentés dans l'usine.

La teneur moyenne de l'alimentation de l'usine était de 0,54 g/t d'or par rapport à 0,98 g/t d'or au T1 2021. Le taux de récupération du traitement au T1 2022 a augmenté pour atteindre 65,0 %, comparé à 63,6 % au T1 2021. La légère augmentation du taux de récupération du traitement est principalement attribuable à une augmentation significative des matériaux d'oxyde de Peranggih en cours de traitement.

Le coût au comptant par once au T1 2022 a augmenté de 55 % pour atteindre 1 430 USD/oz, comparé à 923 USD/oz au T1 2021. Cette augmentation est principalement attribuable à une réduction significative de la teneur d'alimentation de l'usine passant de 0,98 g/t d'or à 0,54 g/t d'or et au traitement d'une quantité considérablement plus importante de minerai sulfuré lixiviable à faible teneur et de matériaux de Peranggih à faible teneur.

Les stocks de minerai ont considérablement diminué, principalement en raison de l'impact négatif du retard dans la délivrance des permis de dynamitage, des précipitations au premier trimestre et de la pénurie d'explosifs qui ont entraîné une baisse du taux d'extraction qui n'est pas encore revenu à la normale. La pandémie de Covid-19 n'a pas aidé à atteindre cet objectif. La Société a déployé des efforts pour améliorer l'équilibre des stocks.



Analyse financière du T1 2022

Les ventes d'or ont généré un chiffre d'affaires au T1 2022 de 2,38 millions USD contre 5,92 millions USD au T1 2021. Le chiffre d'affaires des ventes d'or a été dérivé de la vente de 1 423 oz (T1 2021 : 3 100 oz) d'or à un prix réalisé moyen de 1 829 USD par once (T1 2021 : 1 909 USD par once) et la livraison de 723 oz (T1 2021 : 723 oz à 1 625 USD l'once d'équivalent en or) pour remplir les obligations prépayées d'or.

Les coûts de production totaux du T1 2022 ont reculé de 29 % pour atteindre 2,04 millions USD, contre 2,86 millions USD au T1 2021. Le coût au comptant par once a augmenté de 55 % pour atteindre 1 430 USD/oz, comparativement à 923 USD/oz pour la même période de l'exercice précédent. L'augmentation est attribuable à une diminution de 45 % de la teneur d'alimentation de l'usine de 0,98 g/t d'or à 0,54 g/t d'or et à une baisse de la récupération à 65,0 % (T1 2021 : 63,6 %) en raison du traitement d'une quantité considérablement plus importante de minerai sulfuré lixiviable et d'autres minerais à faible teneur.

La marge brute pour le T1 2022 était de 0,35 million USD avant les dépenses d'exploitation et l'amortissement et la désactualisation hors trésorerie. Cela marque une baisse de 89 % par rapport au niveau de 3,06 millions USD au T1 2021. La baisse de la marge brute est attribuable à la teneur considérablement plus faible du minerai alimenté, au volume d'or vendu beaucoup plus faible et à l'augmentation des coûts au comptant.

La perte nette pour le T1 2022 s'est élevée à 1,26 million USD, ou (0,00 USD) par action, par rapport à un revenu net de 0,14 million USD, ou 0,00 USD par action, au T1 2021. La perte nette a été principalement causée par la baisse des marges d'exploitation.

Au 30 septembre 2021, le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 35,57 millions USD, soit une diminution de 3,05 millions USD par rapport au solde de 38,62 millions USD détenu au 30 juin 2021. Au 30 septembre 2021, la Société disposait d'un fonds de roulement en solde positif de 44,53 millions USD, par rapport à celui du 30 juin 2021, à 48,54 millions USD.



Développement

Mine d'or Selinsing

À Selinsing, les progrès de l'ingénierie, de l'approvisionnement, de la construction et de la gestion de projets (EPCM) ont atteint 31 % pour la construction de l'usine de flottation et le développement minier. 80 % des travaux de conception de flottation ont été achevés au cours du premier trimestre. Les dessins structurels et de génie civil ont été achevés après le trimestre, et les dessins mécaniques et de tuyauterie seront émis pour construction d'ici novembre 2021. Tous les contrats majeurs pour les articles à long délai de livraison ont été attribués aux fournisseurs, et 90 % des équipements majeurs ont été achetés à la fin du trimestre. Les marchés destinés aux entrepreneurs en construction sont présélectionnés, et les documents d'appel d'offres ont été diffusés.

La construction de flottation comprend les travaux de terrassement, le génie civil, l'ingénierie structurelle, l'installation mécanique et électrique et les autres mises à niveau d'usine associées. Les travaux de terrassement ont été lancés en avril 2021 et sont achevés à 90 % à ce jour. Les travaux de fondation devraient commencer en janvier 2022 et devraient être achevés d'ici la fin avril 2022.

L'usine pilote de flottation a été assemblée et fonctionne avec succès au laboratoire de recherche et développement SGMM. L'usine pilote propose un broyeur à boulets et un classificateur, des cellules de flottation de dégrossissage-épuisage et trois étapes de flottation de nettoyage pour reproduire le schéma de l'usine de flottation à pleine échelle. L'usine pilote sera utilisée pour la formation des opérateurs, les essais de réactifs et la préparation d'échantillons de concentré pour les clients potentiels.

L'installation de stockage des résidus (« ISR ») est en cours d'expansion pour s'adapter à la nouvelle vie minière. La construction visant à porter l'ISR actuel à 540 m RL s'est poursuivie au cours du trimestre et devrait être achevée d'ici le 1er mars 2022

Projet aurifère de Murchison

Le développement du projet de Murchison est suspendu. L'usine de traitement actuelle est en cours d'entretien et de maintenance et elle est en bon état. Elle est prête à démarrer la production avec l'installation de l'usine rénovée.

Progrès des explorations

Malaisie

À Peranggih, la campagne de forage par circulation inverse (« RC » pour Reverse Circulation) couvrant les zones de Peranggih Central et Sud avec 3 317 m sur 68 trous RC a été lancée au cours du dernier exercice fiscal et s'est achevée au cours du premier trimestre de l'exercice 2022. Elle a été réalisée en deux phases : la phase 1 était de 34 trous de forage pour 1 697 m et la phase 2 de 34 trous pour 1 620 m. Tous les résultats d'essai pour les 3 901 échantillons ont été reçus pour analyse à jour, y compris les résultats d'essai pour 1 681 échantillons au cours du trimestre clos au 30 septembre 2021. Le forage RC est descendu jusqu'à 70 m de profondeur, avec un espace de 20 m sur 20 m suivant une structure minéralisée de haute teneur à pendage abrupt. Dans l'ensemble, 70 % des trous effectués ont atteint une minéralisation aurifère au-dessus d'une coupure d'oxyde (>0,35 g/t d'or) à une profondeur relativement faible, à 50 m sous la surface. Les résultats ont défini une minéralisation de qualité inférieure plus large sur une zone de 830 m de long et 60 m de large.

Australie-Occidentale

L'exercice 2022 a débuté avec l'exploration régionale du projet aurifère de Murchison. Un programme d'exploration de 2 ans et le budget glissant périodique associé ont été mis en œuvre afin d'ajouter potentiellement une quantité considérable de ressources supplémentaires à la base de ressources actuelle. L'objectif est d'établir Murchison en tant que projet aurifère phare de la Société, si le projet de Murchison était potentiellement développé en une mine de production aurifère.

Le programme de forage de phase 1 a débuté le 4 juillet 2021 et s'est achevé le 21 août 2021 à Burnakura. Un total de 3 465 m pour 46 trous RC a été achevé pour l'extension de la zone de forage de Munro, ainsi que pour les prospects FLC2 et FLC3, et un total de 10 484 m pour 349 trous Air Core (« AC ») a été achevé en se concentrant sur des cibles structurelles de haute qualité, y compris la cible d'exploration Junction. Un total combiné de plus de 6 000 échantillons RC et AC ont été envoyés pour analyse à ALS Geochemistry, à Perth, dont 91 % ont été reçus jusqu'en novembre 2021, après le premier trimestre. Les résultats seront annoncés dès que les données auront été intégralement reçues et interprétées.

