Kalmar toimittaa Kingston Freeportille konttilukkeja parantamaan terminaalin suorituskykyä Jamaikalla

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 1. JOULUKUUTA 2021 KLO 16

Cargoteciin kuuluva Kalmar on sopinut Kingston Freeport Terminal Limitedin (KFTL) kanssa neljän diesel-sähkökäyttöisen konttilukin toimittamisesta Kingstonin satamaan Jamaikalla. Vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle kirjattu tilaus toimitetaan vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

KFTL on strateginen jälleenlaivauskeskus, joka sijaitsee Panaman kanavan päässä sekä pohjois-etelä- ja itä-länsilinjojen risteyksessä Karibialla. Vuonna 2015 perustettu terminaali kuuluu Terminal Linkiin, joka on maailman johtavan merenkulku- ja logistiikkayhtiö CMA CGM Groupin ja China Merchants Portin (CMP) yhteisyritys. Kalmarin toimittamat neljä konttilukkia ovat osa sataman asteittaista kaluston uusimisstrategiaa, jonka tavoitteena on parantaa terminaalin suorituskykyä ja luotettavuutta. KFTL:llä on entuudestaan Kalmarin konttilukkeja, konttikurottajia, tyhjien konttien käsittelijöitä sekä terminaalitraktoreita.

KFTL:lle toimitettavissa konttilukeissa on erittäin tehokas diesel-sähkökäyttöinen voimalaite. Laitteita on erinomaista ohjata, hiljaista käyttää ja helppo huoltaa. Tilava ja ergonominen hytti ja intuitiivinen käyttöliittymä parantavat terminaalin tuottavuutta varmistamalla operaattoreille parhaan mahdollisen ajokokemuksen.

Steven Wilson, Head of Engineering, KFTL: “Kalmar vakuutti meidät vahvalla paikallisella tuella, proaktiivisella asiakaspalvelulla ja johtavalla konttilukkiteknologiallaan. Olemme olleet tyytyväisiä Kalmarin laitteisiin ja luotamme siihen, että uuden sukupolven konttilukit toimivat luotettavasti ja parantavat toimintamme tehokkuutta entisestään”.

Troy Thompson, myyntijohtaja, Kalmar Americas: "Olen iloinen voidessani toivottaa Kingston Freeport Terminalin tervetulleeksi taas Kalmarin asiakkaaksi. On myös hienoa jatkaa yhteistyötä CMA:n kanssa, sillä kuluvan vuoden aikana he ovat valinneet Kalmarin luotettavat konttilukit jo neljään terminaaliinsa. Kehitämme konttilukkiteknologiaamme jatkuvasti eteenpäin, jotta ratkaisujemme laatu ja luotettavuus säilyvät jatkossakin asiakkaidemme korkeiden odotusten mukaisina.”

