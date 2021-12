Esker Pay étoffe son portefeuille de solutions de paiement intégrées en s'alliant avec LSQ

Ce nouveau partenariat permet d'offrir de nouvelles options de financement de la chaîne d'approvisionnement (Supply Chain Financing*) et de Dynamic Discounting** directement depuis la solution Esker



LYON, le 1er décembre 2021 — Esker, plateforme cloud mondiale d’automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients tout en renforçant la coopération interentreprises, annonce aujourd’hui la signature d'un partenariat stratégique avec LSQ, leader américain des solutions d'optimisation du besoin en fond de roulement* (BFR). Dès lors, les solutions de financement offertes par LSQ FastTrack seront directement intégrées dans l'offre Esker Pay et disponibles pour les clients nord-américains de la suite Procure-to-Pay (P2P) d'Esker.

Esker Pay est un portefeuille complet de solutions de paiement intégrées aidant les entreprises à optimiser la gestion de leurs flux de trésorerie. Grâce à cette alliance, les clients d'Esker pourront bénéficier de la solutions LSQ FastTrack et ainsi fluidifier les paiements fournisseurs en finançant directement leurs factures (affacturage inversé) depuis la plateforme Esker ou en proposant un paiement anticipé en l’échange d’un escompte sur le montant total de la facture

(Dynamic Discounting).

Esker dispose de la seule plateforme cloud permettant d’automatiser l’ensemble du cycle fournisseur (Procure-to-Pay) et du cycle client (Order-to-Cash). Ce nouveau partenariat avec LSQ qui vient enrichir l’offre Esker Pay permettra à nos clients de disposer des meilleures solutions technologiques pour stimuler leur croissance et améliorer leur rentabilité » - Steve Smith, COO Esker USA



En cette période de reprise économique post pandémie, le financement de la chaine d’approvisionnement (SCF) ainsi que le Dynamic Discounting* sont indispensables pour de nombreuses entreprises. Esker facilite la prise de décisions stratégiques en s’appuyant sur des données fiables, collectées en temps réel, en adéquation avec l'ensemble des problématiques et processus d'entreprise.

LSQ partage avec Esker cette vision d’une solution totalement intégrée pour l’ensemble des processus; une seule interface qui regroupe l’ensemble des données clients et fournisseurs; nul besoin de jongler entre les logiciels et les problématiques de réplication de données. Pour assurer leur croissance, les entreprises doivent considérer l’ensemble des processus métiers de manière holistique et ainsi, maîtriser leur trésorerie et prendre le contrôle de leur santé financière » - Dan Ambrico, Directeur Général de LSQ.



L'automatisation par l'IA des tâches fastidieuses et chronophages permet aux professionnels de la finance de se concentrer sur leur cœur de métier. Ce recentrage sur l'humain conduit à des décisions plus avisées qui profitent non seulement à leur organisation mais améliorent aussi leurs relations avec clients et fournisseurs.



Nous sommes aux prémices d’Esker Pay, ces alliances stratégiques que nous tissons permettent de renforcer l’écosystèmes de nos clients et d’encourager la croissance à somme positive au bénéfice de leurs fournisseurs, clients et collaborateurs » - Jean-Michel Bérard, PDG d'Esker.

*Supply Chain Financing : Affacturage inversé qui permet au fournisseur d’obtenir le financement rapide de sa facture

avant l’échéance contractuelle et ce à un taux privilégié.

**Dynamic Discounting : Gestion dynamique et automatisée du taux d’escompte afin d’optimiser le Besoin en Fond de Roulement.

À propos d’Esker

Esker est une plateforme cloud mondiale conçue pour libérer de la valeur stratégique pour les professionnels de la finance et du service clients et renforcer la collaboration interentreprises en automatisant le cycle de conversion des espèces. Les solutions d'Esker intègrent des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA) afin d'accroître la productivité, d'améliorer la visibilité, de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs. Esker est présent en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Son siège mondial se trouve à Lyon et son siège américain à Madison, Wisconsin. Pour plus d'informations sur Esker et ses solutions, veuillez consulter www.esker.com. Suivez Esker sur LinkedIn et participez à la conversation sur le blog d'Esker à blog.esker.com.

À propos de LSQ

LSQ développe des solutions de gestion du BFR depuis 25 ans, finançant plus de 25 milliards de dollars à des milliers de petites, moyennes et grandes entreprises. L'étendue et l'expertise multisectorielle de LSQ nous permettent d'offrir de la valeur au-delà du simple capital. De l'industrie manufacturière à l'énergie, des services publics à la haute technologie, des métiers de la santé au commerce de détail et aux services professionnels, LSQ propose une plateforme de gestion du fonds de roulement et permet d'optimiser les liquidités et les flux de trésorerie pour toute entreprise. Pour plus d’informations sur nos solutions de gestion du BFR, veuillez consulter www.lsq.com.





Pièce jointe