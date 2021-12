PAULIC MEUNERIE : PAULIC MEUNERIE FAIT LE POINT SUR LES DERNIERES ETAPES DE L’INSTALLATION DU PROCEDE OXYGREEN© 3E GENERATION ET PREPARE LE LANCEMENT COMMERCIAL A PLUS GRANDE ECHELLE DE NOURRIFIBRE®

PAULIC MEUNERIE FAIT LE POINT SUR LES DERNIERES ETAPES DE L’INSTALLATION DU PROCEDE OXYGREEN© 3è GENERATION ET PREPARE LE LANCEMENT COMMERCIAL A PLUS GRANDE ECHELLE DE NOURRIFIBRE®

INSTALLATION FINALISEE DE LA CUVE D’OXYGENE



PRESENTATION DES QUALITES DE NOURRIFIBRE DEVANT LES EXPERTS INTERNATIONAUX ET MEMBRES DE L’IPIFF (INTERNATIONAL PLATFORM OF INSECTS FOR FOOD AND FEED)

Mercredi 1er décembre 2021















Nourrifibre® est son de blé haut de gamme produit et commercialisé par Paulic meunerie. A destination de l’alimentation des insectes, ce produit présente des bénéfices indéniables pour le marché de l’entomoculture :



Réduction de la mortalité des élevages

Accélération de la croissance des insectes

Augmentation des poids unitaires des insectes

Augmentation de la teneur en protéine des insectes



Nourrifibre® est issue du procédé Oxygreen©, procédé inédit de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines jusqu’à 50%. Fruit d’une recherche de plus de 15 ans menée en partenariat avec l’Institut Polytechnique UniLaSalle, ce procédé a été reconnu et validé par l’ANSES, comme auxiliaire technologique du traitement du blé. Il permet à Paulic Meunerie de se positionner sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé mais aussi sur le marché stratégique, en plein essor et à forte valeur ajoutée, de l’alimentation des insectes d’élevage.





Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité, annonce aujourd’hui le franchissement d’une nouvelle étape en vue de la mise en service prochaine de son outil innovant.

La société annonce par ailleurs les premières étapes du lancement commercial à grande échelle de Nourrifibre®.

Installation finalisée de la cuve d’oxygène, une nouvelle étape dans l’installation du nouveau procédé d’ozonation.

Pour rappel, le réacteur industriel de 3ème génération sera pleinement opérationnel sur le site industriel de St-Gérand début 2022.

Conformément à la feuille de route envisagée, l’installation de la cuve d’oxygène s’est déroulée cette semaine. L’ouvrage mesurant 11 mètres de haut et d’une contenance de 28 tonnes d’oxygène liquide est destiné à approvisionner la première ligne d’ozonation qui sera installée très prochainement, ainsi que la suivante.

Jean PAULIC, Président Directeur Général du Groupe déclare : « C’est une étape importante dans la perspective de l’installation d’Oxygreen© au Moulin du Gouret. Plus capacitaire, scalable et totalement fiabilisée, cette 3ème génération nous offre de belles perspectives pour l’avenir ! Dans les semaines à venir, nous allons procéder à l’installation de l’ensemble du procédé industriel dans un planning conforme au plan de route industriel ».

Présentation de Nourrifibre® avant un lancement commercial à grande échelle

A l’occasion de l’assemblée générale de l’IPIFF (International platform of insects for food and feed), Paulic Meunerie a eu l’opportunité de présenter la solution Nourrifibre® à de nombreux experts et acteurs de référence dans l’entomoculture en Europe.

Réseau créé en 2012, l’IPIFF est une organisation représentant les acteurs clefs de la « filière insectes » à travers l’Europe. Constitué de 83 membres (dont principalement des producteurs d’insectes européens), ce réseau promeut les insectes comme « nouvelle » source de nutriment en alimentation humaine & animale.

La démonstration des qualités sanitaires et nutritionnelles de Nourrifibre® aux membres et partenaires de l’IPIFF constitue un jalon important de la reconnaissance internationale de la solution technologique en réponses aux problématiques clefs de l’entomoculture.

Louis-Marie Catala, nouvellement arrivé dans l’équipe pour assurer le développement commercial de Nourrifibre® déclare : « J’ai été très heureux de présenter les qualités de notre produit favorablement accueilli par des experts internationaux. Cette solution inédite pour l’industrie devrait nous offrir de belles perspectives de développement ; elle sera disponible à grande échelle très prochainement ».



A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2020, les trois moulins de l’Entreprise ont permis de générer un chiffre d’affaires de 9,0 M€. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

Pour plus d'informations, visitez www.PAULICMEUNERIE.com

François Alexis Bancel

Directeur Administratif et Financier



02 97 51 40 03

investisseurs@paulic.bzh Benjamin Lehari

Consultant

01 56 88 11 11

blehari@actifin.fr







Presse

Isabelle Dray

01 56 88 11 29

idray@actifin.fr







Investisseurs

Lelia Sorg

01 56 88 11 18

Lsorg@actifin.fr

Pièce jointe