Communiqué de Presse

Une première dans l'aide à la prescription dans les hôpitaux avec Dedalus et Posos

Pendant 3 jours, lors de SantExpo du 8 au 10 novembre dernier, les visiteurs ont pu découvrir la solution d’aide à la décision thérapeutique destinée aux médecins et soignants hospitaliers de Posos sur le stand de Dedalus. Ensemble, les deux partenaires ont ainsi démontré la synergie entre leurs entités et la valeur ajoutée de l’IA dans les solutions de DPI, pour répondre au besoin d’assistance à la prise de décision clinique.

Le Plessis Robinson, le 01 décembre 2021 –Dedalus France et Posos ont scellé un partenariat stratégique en mai dernier pour aider les professionnels de santé à personnaliser au mieux la prise en charge et faciliter l’accès à l'information médicale la plus pertinente pour un patient donné grâce à l’Intelligence Artificielle. L'outil d'aide à la décision thérapeutique, simple et contextualisé que propose Posos, a pour objectif de permettre à tous les professionnels de santé d'avoir accès à une solution efficace et intuitive qui répond en quelques clics à toutes leurs questions de prescription, avec le contexte du patient.

« Ce partenariat avec Posos permet de fournir aux établissements de santé, de façon industrialisée une solution innovante et à forte valeur ajoutée pour nos clients et au bénéfice du patient, dans une logique gagnant-gagnant-gagnant », explique François Gros, Directeur du programme Plateformes & Innovation chez Dedalus. « Le professionnel de santé accède facilement, dans son environnement de travail quotidien, aux fonctionnalités innovantes apportées par Posos, et ce de façon sécurisée. Posos apporte une réelle valeur ajoutée à nos solutions de DPI en permettant l’identification d’effets indésirables d’origine médicamenteuse et la vérification de prescription selon le terrain patient, la proposition d’alternatives thérapeutiques intelligente au livret de l’établissement, la recherche parmi les protocoles internes de l’hôpital ou encore le scan d’ordonnance », détaille-t-il. « Posos c'est plus de 200 sources médicales fiables et certifiées réunies en un seul endroit » précise Samy Merad, Head of Business & Strategy de Posos.

En effet, la charge de travail des soignants n'a jamais été aussi importante tout comme la quantité d'informations disponibles. Les médecins sont contraints de prendre rapidement des décisions thérapeutiques et ont besoin de pouvoir valider leurs choix cliniques. Posos répond à ce besoin d'assistance à la prise de décision en permettant aux médecins et aux soignants d'accéder facilement aux informations de prescription pertinentes pour un patient donné. Posos est désormais compatible avec plus de 200 hôpitaux en France, pour servir plus de 100.000 médecins.

Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à une Intelligence Artificielle capable de comprendre les interrogations relatives aux médicaments et les pathologies, Posos croise les dernières connaissances pharmacologiques avec les données du patient et apporte des réponses personnalisées et directement exploitables en pratique clinique quotidienne. Le module Posos est désormais mis à disposition dans les DPI de Dedalus. Ainsi, les données du DPI (traitements, âge, poids, etc.) sont automatiquement communiquées à Posos pour permettre aux professionnels de santé d'obtenir une réponse contextualisée en fonction du patient en quelques secondes. Un soignant peut donc rapidement identifier la source d'un effet indésirable pour un patient polymédiqué ainsi que les alternatives médicamenteuses mieux tolérées. Pour la première fois, il est possible de croiser des données sur plusieurs médicaments en même temps et plusieurs antécédents et conditions patient. Et pour encore plus de facilité, Posos est disponible sur ordinateur, mais également sur téléphone et tablette avec l'application mobile.

"Nous avons l'ambition d'accompagner un maximum de professionnels de santé et de simplifier leur pratique quotidienne avec le meilleur de l'innovation. Nous voulons aider les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, dans leurs défis cliniques de tous les jours. C'est un réel privilège de compter Dedalus comme partenaire clef dans cette mission », conclut Samy Merad.

À PROPOS DE DEDALUS

Le Groupe Dedalus est le principal éditeur de solutions logicielles pour la santé et le diagnostic en Europe. Le Groupe accompagne la transformation numérique de 6 400 hôpitaux et 5 700 laboratoires dans le monde, qui utilisent ses solutions pour traiter plus de 330 millions de dossiers patient. Dedalus œuvre dans l’ensemble du continuum de soins, et propose des solutions basées sur des standards ouverts, pour aider les organisations de santé à mettre en place de nouveaux modèles de soins.

CONTACT

Dedalus France

Contact Presse : Cécile Roosen

Téléphone : 07 77 83 18 89

cecile.roosen@dedalus.com Pour plus d'informations :

www.dedalus.com







Twitter : Dedalus France

Linkedin : Dedalus France

À PROPOS DE POSOS

Posos est l'outil d'aide à la décision thérapeutique simple et contextualisé, à destination de tous les professionnels de santé, pour faciliter leur pratique quotidienne. Grâce à Posos, le soignant peut, en quelques clics, réaliser des recherches simultanées sur plusieurs médicaments et problématiques (origine d'un effet indésirable, analyse d'interactions ou de contre-indications, recherche d'alternatives, adaptation de posologie) pour prendre sa décision thérapeutique rapidement et en toute sécurité. Posos améliore la qualité des soins et limite le risque iatrogène dans tous les services des établissements de santé. En neuf mois, plus de 22 000 médecins se sont déjà inscrits et utilisent Posos régulièrement.

CONTACT

POSOS

www.posos.com