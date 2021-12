Atos acquiert AppCentrica et renforce ses capacités en matière d'applications cloud et Salesforce au Canada

English French

Irving, Texas (Etats-Unis) et Paris (France) - le 1er décembre 2021 – Atos annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d’AppCentrica, une société de conseil en technologie et gestion basée au Canada et spécialisée dans les services d'applications cloud et Salesforce.



Fondée en 2010 et basée à Toronto, AppCentrica est une entreprise de services cloud qui offre des conseils en transformation d'entreprise, en modernisation et en développement d'applications cloud, ainsi que des conseils en matière d’environnements Salesforce et MuleSoft. Elle sert de grandes entreprises d’Amérique du nord et des partenaires réputés, et s’adresse plus particulièrement aux marchés des services financiers et des industries manufacturières. Avec cette acquisition, une équipe hautement qualifiée d'environ 90 experts en applications cloud et Salesforce rejoindra les effectifs d’Atos.

« Nous entamons un nouveau chapitre passionnant de l’histoire d’Atos au Canada. Avec l'arrivée d’AppCentrica au sein de la famille Atos, nous renforçons notre expertise locale dans des domaines véritablement stratégiques. En accord avec la raison d’être du Groupe, nous continuerons à collaborer avec nos clients afin de leur fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées dans le cadre de leurs programmes de transformation d'entreprise. » précise Valerie Milone, Directrice des activités d’Atos au Canada.

« C'est un jour important pour AppCentrica, nos clients et nos équipes. En rejoignant les équipes Atos, nous accélérerons notre croissance mutuelle au Canada, nous pourrons fournir une plateforme afin d’offrir les services de transformation cloud d'entreprise d’AppCentrica à grande échelle, et nous créerons de nouvelles opportunités pour nos employés. » ajoute Ed Nemes, Directeur Général et co-fondateur d’AppCentrica.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations investisseurs : Gilles Arditti - +33 (0)1 73 26 00 66 – gilles.arditti@atos.net

Relations presse : Laura Fau - +33 6 73 64 04 18 - laura.fau@atos.net



Pièce jointe