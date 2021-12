Finnish English

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 2.12.2021 KLO 8.30

Taaleri jatkaa ei-strategisista sijoituksista irtautumista – myy osuutensa Oima Oy:stä



Taaleri jatkaa strategiansa mukaista irtautumista ei-strategisista sijoituksista ja myy osuutensa Oima Oy:stä. Oima on hoivatyön ja työsuhteiden hallintaan erikoistunut työsuhde- ja palkkahallinnon palvelu. Ostaja on Pohjois-Euroopan suurin ohjelmistotalo Visma.



Taaleri Oyj





Lisätietoja:

Jorma Alanne, toimitusjohtaja, Taaleri Sijoitus, 050 68 865





Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com