Believe renforce sa position de leader en Asie du Sud-Est

au travers d’un partenariat stratégique

avec Viva Music and Artists Group

Paris, 1er décembre 2021 – Believe, un des leaders mondiaux de la musique numérique, noue un partenariat stratégique avec Viva Music and Artists Group (VMAG), le label le plus important des Philippines et l’un des plus grands labels d’Asie du Sud-Est.

VMAG est contrôlé par Viva Holdings, l'entreprise familiale de médias numéro un du pays, statut qui en fait un partenaire clé pour attirer et développer les top artistes locaux et régionaux. VMAG est propriétaire du catalogue le plus ancien et le plus riche des Philippines. Ce partenariat stratégique étend la collaboration déjà existante de Believe et VMAG afin de développer les artistes locaux et d’exploiter le catalogue unique de VMAG. Cela va également contribuer à accélérer la croissance numérique de VMAG tout en renforçant la position de leader de Believe en Asie du Sud-Est. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Believe acquiert une participation de 15% dans VMAG.

L’Asie est actuellement le marché de la musique numérique enregistrée qui connaît la croissance la plus forte de l'industrie et qui sera, d’ici la fin de la décennie en cours, le plus grand marché au niveau mondial avec les Philippines entrant dans le top 20 global. Believe a commencé à investir dans la région en 2013 et détient désormais des positions de leader dans 14 territoires.

Believe et VMAG collaborent au développement régional des artistes depuis 2019. De nouvelles opportunités se présentent avec l’accélération de la croissance du marché, incitant Believe et VMAG à renforcer leurs liens afin d’intensifier leur propre croissance. VMAG et les artistes de VMAG pourront désormais bénéficier de l’offre complète de services numériques de Believe et des solutions marketing et technologiques propriétaires de Believe.

VMAG est propriétaire de Viva Records, le label pour les nouveaux artistes en très forte croissance et Vicor Music qui détient le plus ancien et le plus riche catalogue des Philippines. VMAG a été un précurseur dans le mouvement hip hop grand public local et a actuellement un répertoire très actif de top artistes et d’artistes émergents. Le partenariat fournira une plateforme de développement unique pour les artistes locaux d’OPM (Original Pilipino Music, une musique originale philippines). Believe et VMAG vont proposer une offre complète de services aux artistes locaux grâce à des solutions 360°, combinant les capacités de VMAG en matière de gestion des talents, de synchronisation, d’édition musicale, de marque, de commercialisation et de production et l'expertise en développement numérique de Believe.

Believe investit dans VMAG en acquérant une participation représentant 15% du capital pour un montant total de 23 millions d'euros.

« Je suis extrêmement heureux et honoré de saluer l’arrivée de Believe dans le capital de VMAG. Believe, un des acteurs majeurs de la musique numérique, apporte ainsi son expertise technologique inégalée et son expérience de services auprès des principaux labels et artistes du secteur. Les opportunités sont illimitées, le partenariat visant à accélérer le développement de VMAG en associant la large expertise internationale de Believe en matière numérique et celle de Viva, à la tête de la scène des divertissements aux Philippines depuis 50 ans. Ce développement est prometteur non seulement pour les 2 sociétés, mais aussi pour les grands et talentueux artistes philippins, qui rêvent de réussir dans le métier, aux Philippines et à l'étranger », observe Vic Del Rosario, Jr. le président et PDG de VMAG.

« Je suis extrêmement fier et honoré d'établir ce partenariat à long terme entre VMAG et Believe. Sous la direction très efficace de Vic Del Rosario, Jr. associée à l'approche visionnaire de Verb Del Rosario, Viva se trouve dans la position unique d'être le Groupe de musique à la fois le mieux établi et le plus innovant aux Philippines. Je suis absolument certain qu'en s'appuyant sur l'expertise respective de chacun des acteurs, ce partenariat permettra à Viva et à Believe de profiter des occasions toujours plus nombreuses du marché philippin et de contribuer à l'émergence des artistes locaux », a déclaré Sylvain Delange, Directeur général de Believe Asie Pacifique.

A propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique fondé en 2005. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1.401 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints.

Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV.PA, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

A propos de Viva Music & Artist Group

VMAG est l'une des plus grandes sociétés de divertissement aux Philippines. Le Groupe possède le plus important catalogue de musique philippine enregistrée, dans le top des ventes sur différents genres musicaux depuis plus de 50 ans. Sa société de gestion d'artistes, leader de l'industrie, représente près d'un millier de talents, parmi lesquels des artistes les plus populaires ainsi que les créateurs de contenu les plus influents du monde numérique. Dirigé par son fondateur et président visionnaire, Vic del Rosario, Jr., la mission du groupe est de promouvoir/hisser l'art philippin à l'avant-garde de la musique et de la création de contenu pour atteindre un public plus large non seulement via les moyens de distribution traditionnels, mais aussi grâce aux innovations sur le plan numérique. VMAG fait partie du de la société Viva Group qui est également présent dans la production et la distribution cinématographiques et télévisuelles, la télévision payante, le numérique (MCN, podcasts, sites Web de divertissement, etc.) et le service de streaming vidéo à la croissance la plus rapide du pays - Vivamax.

