20ème Journée Investisseurs de Wendel

Wendel tient ce jour sa 20ème journée investisseurs, dédiée principalement aux sociétés non cotées du Groupe et pendant laquelle le Directoire présentera également un point à date sur les axes de la feuille de route 2021-2024.

Cette journée a pour vocation de permettre à la communauté financière de mieux connaître les dirigeants des sociétés du Groupe ainsi que leur potentiel de création de valeur sur le long terme. Dans un contexte qui reste encore marqué par la pandémie de Covid, Wendel a la volonté et les moyens financiers d’investir, une palette de savoir-faire grâce à des équipes renforcées et ses participations, cotées et non cotées, sont en très bonne santé. Cela met l’ensemble du Groupe en bonne position pour mener à bien cette feuille de route.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, a déclaré :

« Au cours de cette première année de notre feuille de route 2021-2024, nous avons finalisé des projets de long terme, structurants pour notre portefeuille avec l’introduction à la bourse de New York d’IHS Towers et la belle cession de Cromology. Cette période se caractérise également par la remarquable performance opérationnelle et boursière de Bureau Veritas, résultat de sa transformation opérée au cours des dernières années. Nous avons également investi dans Tarkett aux côtés de la famille fondatrice et accéléré le développement du Wendel Lab. Enfin, nous avons poursuivi l’amélioration de notre performance ESG.

Au-delà de ces étapes importantes de notre feuille de route, nous intensifions notre recherche d’investissements afin d’amplifier le redéploiement de capital vers des sociétés à plus forte croissance, pour des tickets unitaires de 150 à 500 M€ et au travers du Wendel Lab (en direct et via des fonds), dont nous avons renforcé l’expertise en vue d’augmenter notre exposition dans cette classe d’actifs. Nous avons récemment recruté de nouveaux talents dans nos équipes d’investissement à Paris et à New York et nous sommes bien équipés pour réaliser des opérations en restant disciplinés et opportunistes.»

Pour en savoir plus, la journée investisseurs de Wendel sera diffusée en direct à partir de 14h30 sur notre site internet www.wendelgroup.com et sera consultable pendant un an.

Agenda

02.12.2021

Journée investisseurs 2021 - Réunion organisée l’après-midi.

18.03.2022

Résultats annuels 2021 - Publication de l’ANR au 31 décembre 2021 (avant Bourse).

28.04.2022

Activité du 1er trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 31 mars 2022 (avant Bourse).

19.05.2022

Assemblée générale

29.07.2022

Résultats du 1er semestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 juin 2022 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant Bourse).

28.10.2022

Activité du 3e trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2022 (avant Bourse).

01.12.2022

Journée investisseurs 2022

