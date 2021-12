Ehitusleping Eestis (kaitseväe hooned Taara linnakus)

Estonian English

2. detsembril 2021 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus lepingu ehitus- ja remonttööde teostamiseks kaitseväe Võrus asuvas Taara linnakus.

Lepingu raames projekteeritakse ja ehitatakse Taara linnakusse tehnikapark koos varjualuste, pesula ja estakaadiga ning remonditakse olemasolevat toitlustuskompleksi.

Lepingu maksumus on ligikaudu 5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde tähtaeg on 2022. aasta novembris.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Veljo Viitmann, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee