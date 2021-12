Fondsbørsmeddelelse nr. 29/2021

cBrain forhandler aftale i Florida





København, 2. december 2021





cBrain kan oplyse, at selskabet er blevet inviteret til forhandling omkring en mulig aftale i staten Florida i USA. Der er tale om software, som skal understøtte klimaindsatsen i forbindelse med beskyttelse af særligt sårbare naturområder.

cBrain har store forventninger til klimasoftware, som forventes at blive et stadig vigtigere element i selskabets eksportstrategi.

Klimasoftware er software, som understøtter administrative processer relateret til klimaindsatsen, herunder eksempel støtteordninger, tilladelser og kontroller. Klimasoftware kan hjælpe med at accelerere klimaindsatsen, bl.a. gennem hurtigere implementering af ordninger, samtidig med at midlerne anvendes bedre og mere effektivt.

I oktober kunne cBrain oplyse, at selskabet havde vundet sin første opgave i Californien. Her skal cBrain rådgive omkring digitalisering af myndighedsprocesser, bl.a. i forbindelse med indfangning af CO2 (“Carbon Farming”) med henblik på at reducere CO2-aftrykket i staten.

Danmark er en af verdens førende nationer i relation til både digitalisering og klima. Samtidig står cBrain, som leverandør af klimasoftware, i en stærk position med både løsninger og solide kundereferencer.

Det giver cBrain en international styrkeposition, og Klimasoftware udgør derfor et centralt element i cBrains strategi på det amerikanske marked. Det er derfor glædeligt, at cBrain nu har mulighed for at blive tildelt endnu en opgave i USA.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO





















Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

Vedhæftet fil