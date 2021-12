CTG et Micro Focus étendent leur Partenariat Platinum pour la France

PARIS, 02 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CTG (NASDAQ: CTG), l'un des plus importants fournisseurs de services et de solutions digitales en Amérique du Nord et en Europe occidentale, a annoncé aujourd'hui une extension de son accord de partenariat stratégique avec Micro Focus, qui englobe à présent CTG France. Ce partenariat permet d’aligner les capacités de l’offre test de CTG avec les logiciels de gestion du cycle de vie des applications (ALM) de Micro Focus, pour permettre aux clients de pouvoir délivrer plus rapidement leurs applications tout en leur garantissant la qualité et la performance de leurs applications à chaque étape de leur cycle de vie.

En s'appuyant sur une longue expérience au niveau mondial, avec une équipe de plus de 500 testeurs et un réseau de plus de 3 000 crowdtesters, CTG France peut proposer à ses clients une offre et des solutions complètes de test d'applications digitales. Le portefeuille de solutions de test de la société comprend le conseil, la méthodologie et les processus de test, les tests de performance, les tests fonctionnels manuels, l'automatisation des tests, la mise en œuvre d'outils de test et le crowdtesting. Plus de 400 clients CTG utilisent à ce jour les produits Micro Focus dans leurs organisations.

CTG et Micro Focus ont initié leur partenariat en Europe il y a près de 20 ans. Aujourd'hui, CTG compte plus de 200 consultants ALM. Plus récemment, en 2020, CTG Belgique a été nommé Micro Focus Virtual Universe Partner de l’année.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat de longue date avec Micro Focus pour soutenir et faire bénéficier désormais nos Clients en France. Nous sommes convaincus que, ensemble, nous allons pouvoir proposer un portefeuille de solutions de tests d'applications numériques et d'assurance qualité les plus complets sur le marché actuel », a déclaré Pieter Vanhaecke, Directeur Mondial des Tests chez CTG. « Cette extension de notre partenariat démontre l’engagement de CTG à s’investir sur du long terme avec ses partenaires technologiques, tant en termes d'expertise que de développement commercial dans le monde entier. »

Le Statut CTG Platinum Partner Micro Focus, permet à nos consultants de bénéficier d'un accès permanent aux dernières innovations des produits Micro Focus, par ailleurs nos consultants peuvent bénéficier des formations sur ces produits. Les programmes de formation et de certification avancés proposés par Micro Focus permettent à CTG France de proposer à ses clients les plus hauts niveaux d'expertise ALM.

Ce partenariat favorise également les stratégies de développement commercial communes des deux organisations. " Nous partageons une vision commune, à savoir, accompagner les nouveaux clients, et nos clients historiques, dans la découverte et l'adoption de solutions, comme celles proposées par Micro Focus, pour répondre aux enjeux du Test, à l'agilité et au Dev OPS tout au long du parcours de transformation numérique ", a déclaré Moise Torjmane, directeur général de CTG France.

« Notre partenariat avec CTG apporte une valeur collective qui contribue au succès de la transformation digitale de nos clients et à l'atteinte de leurs objectifs, tout en leur permettant d’accélérer la livraison des applications », a déclaré Remco van Dijk, Channel Directeur pour l'Europe du Nord, la France, la Belgique et le Luxembourg, Micro Focus.

À propos de CTG

CTG est un fournisseur de premier plan de solutions et de services de transformation numérique qui accélèrent la dynamique des projets de ses clients et l'obtention des résultats informatiques et commerciaux souhaités. Nous avons acquis une réputation de partenaire fiable, axé sur les résultats, qui se concentre sur l'amélioration de la prise de décision basée sur les données, l'amélioration significative des performances commerciales, la création et l'amélioration de l'expérience client et l'innovation continue. CTG est présent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe occidentale et en Inde. La Société met régulièrement en ligne des nouvelles et d'autres informations importantes à l'adresse www.ctg.com.

À propos de Micro Focus

Micro Focus est l'un des plus grands fournisseurs de logiciels d'entreprise au monde, offrant des technologies essentielles à ses 40 000 clients dans le monde entier. Grâce à un large portefeuille, étayé par un inventaire approfondi d'analyses avancées, la société aide ses clients à fonctionner et à se transformer, afin qu'ils puissent s'adapter à l'évolution des conditions du marché et être efficacement compétitifs à long terme dans l'économie numérique. Pour ce faire, nous fournissons des solutions qui comblent le fossé entre les technologies existantes et émergentes et assurent la pérennité des investissements informatiques. Nous appelons cela "High Tech, Low Drama".

