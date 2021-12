Monarch recoupe 73,5 g/t Au sur 1,35 m (4,43 pi), élargissant le gîte McKenzie Break vers le sud-ouest

English French

Une minéralisation aurifère à haute teneur a été recoupée près de la surface, à 200 mètres au sud-ouest de l'enveloppe actuelle de la fosse, avec 73,5 g/t Au sur 1,35 mètre.

Une minéralisation aurifère a été recoupée jusqu'à 100 mètres au nord-est de l'estimation actuelle des ressources minérales, titrant jusqu'à 8,0 g/t Au sur 1,0 mètre.

Les résultats des forages effectués à l'est du gîte pour combler des intervalles de plus de 50 mètres comprennent 12,75 g/t Au sur 1,7 mètre, 12,3 g/t Au sur 0,75 mètre, 12,0 g/t Au sur 0,8 mètre, 10,9 g/t Au sur 0,6 mètre et 10,2 g/t Au sur 1,1 mètre.

Le programme de forage actuel sur McKenzie Break est en cours et un autre programme est prévu pour 2022.

MONTRÉAL, 02 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer de nouveaux résultats d'analyse significatifs provenant des forages en cours sur le gîte McKenzie Break, situé à 25 kilomètres au nord de l'usine Beacon de 750 tonnes par jour, détenue en propriété exclusive par la Société. Ces résultats de forage font partie du programme d'exploration McKenzie Break 2021 de Monarch, qui consiste en un total de 56 sondages pour environ 19 000 mètres. Les résultats antérieurs du programme ont été communiqués le 20 octobre (3,93 g/t Au sur 5,45 m), le 22 juin (70,8 g/t Au sur 0,4 m) et le 22 mars 2021 (8,46 g/t Au sur 13,8 m). Les résultats des 18 sondages restants devraient être connus au cours des deux prochains mois.

Le programme d'exploration actuel vise à accroître la taille du gîte aurifère McKenzie Break et à complémenter l'estimation des ressources minérales récemment mise à jour (l’ « ERM 2021 », voir le communiqué de presse du 8 février 2021 ). D'après les récents résultats obtenus à l'extérieur de l'enveloppe de l'ERM 2021, le programme actuel a effectivement réussi à élargir le gîte vers le sud-ouest et le nord-est.

Les nouveaux résultats d'analyse présentés ci-dessous font partie d'un total de 91 intersections provenant de 31 sondages (voir les tableaux 1 et 2). La plupart de ces intersections se trouvent à l'extérieur des blocs et des enveloppes de l'ERM 2021. Monarch continue de tester les limites extérieures du gîte avec des sondages à 50 mètres d'intervalle.

Les principaux résultats obtenus près de la surface à environ 200 mètres au sud-ouest de l'ERM 2021 comprennent:

MK-21-286: 73,5 g/t Au sur 1,35 m, suivi d'une zone plus profonde titrant 1,38 g/t au sur 4,95 m.

MK-21-306: 50 mètres au sud du sondage MK-21-286, a recoupé une minéralisation étendue à faible teneur, notamment 0,92 g/t Au sur 17,0 m et une zone plus profonde titrant 0,98 g/t Au sur 11,5 m.

MK-21-305: 50 mètres au nord du sondage MK-21-286, a donné une teneur de 2,39 g/t Au sur 2,0 m, suivie d'une zone plus profonde titrant 4,5 g/t Au sur 0,7 m.

Les principales teneurs recoupées à plus de 100 mètres au nord-est de l'ERM de 2021 comprennent:

MK-21-290: 4,0 g/t Au sur 1,0 m, suivi d'une zone plus profonde titrant 8,0 g/t Au sur 1,0 m.

MK-21-294: 50 mètres à l'ouest du sondage MK-21-290, a recoupé 4,5 g/t Au sur 1,0 m, suivi d'une zone plus profonde de 5,5 g/t Au sur 1,0 m.

Les principales teneurs recoupées à l'est de la ressource, y compris celles recoupées à plus de 50 mètres de l'ERM 2021, comprennent:

MK-21-268: 12,75 g/t Au sur 1,7 m.

MK-21-295: 12,0 g/t Au sur 0,8 m et 4,29 g/t Au sur 2,6 m.

MK-21-297: 10,9 g/t Au sur 0,6 m.

MK-21-299: 12,3 g/t Au sur 0,75 m.

MK-21-300: 10,2 g/t Au sur 1,1 m.

Figure 1: Propriété McKenzie Break - Vue en plan avec les récents résultats d'analyse

Figure 2: Propriété McKenzie Break - Coupe transversale composite régionale

Monarch a maintenant élargi l'enveloppe minéralisée de 200 mètres supplémentaires au sud-ouest (en amont) et de 100 mètres à l'est et au nord-est (en aval). L'enveloppe minéralisée actuelle mesure maintenant 1 100 mètres sur 600 mètres et a été testée depuis la surface jusqu'à une profondeur verticale maximale de 430 mètres. Le gîte McKenzie Break demeure ouvert à l'expansion et présente une bonne teneur et continuité.

« McKenzie Break continue de montrer un grand potentiel aurifère à haute teneur, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Les forages en cours continuent de repousser les limites extérieures de l'enveloppe des ressources et génèrent des données en vue d'une mise à jour de l'estimation des ressources minérales qui devrait débuter en 2022. »

Monarch poursuivra les forages d'exploration sur la propriété McKenzie Break jusqu'à la fin de 2021, selon le plan de forage actuel, avec des sondages tous les 50 mètres. Le nouveau programme de forage prévu pour 2022 comprendra la poursuite des tests des limites extérieures actuelles de l'estimation des ressources, le forage d'une vaste zone cible entre l'enveloppe de la fosse des ressources et les récentes intersections situées à 1 km au sud de l'enveloppe de la fosse, ainsi que le forage de cibles d'exploration régionales situées à environ 9 kilomètres au sud du gisement.

Table 1: Résultats significatifs de forage pour la propriété McKenzie Break

Sondage De

(m) À

(m) Largeur

(m)* Teneur

Au (g/t) MK-18-197EXT 309,00 310,00 1,00 4,00 MK-21-264 240,71 242,23 1,52 2,33 261,49 262,54 1,05 2,37 302,75 304,00 1,25 1,31 312,46 315,26 2,80 1,71 347,04 350,77 3,73 1,49 368,60 370,00 1,40 1,01 MK-21-268 249,30 253,00 3,70 6,25 incluant 249,30 251,00 1,70 12,75 254,50 255,00 1,50 1,86 MK-21-269 265,60 267,20 1,60 2,50 270,10 271,00 0,90 1,36 MK-21-270 46,20 47,20 1,00 3,10 360,50 361,90 1,40 1,21 MK-21-271 332,10 334,50 2,40 2,25 347,00 348,00 1,00 2,97 MK-21-272 210,10 210,80 0,70 1,16 236,80 238,00 1,20 3,28 348,10 349,50 1,40 2,94 388,00 389,00 1,00 1,03 MK-21-273 396,90 398,20 1,30 1,18 MK-21-274 244,00 247,50 3,50 4,09 incluant 246,50 247,50 1,00 6,30 417,70 420,00 2,30 1,26 426,50 427,60 1,10 2,70 MK-21-275 306,82 307,96 1,14 1,85 339,53 341,03 1,50 2,27 371,16 372,52 1,36 2,73 402,65 404,11 1,46 1,81 408,82 409,56 0,74 1,05 MK-21-286 19,65 21,00 1,35 73,50 28,00 29,10 1,10 2,44 86,25 91,20 4,95 1,38 MK-21-288 72,00 73,50 1,50 0,37 MK-21-289 11,50 13,00 1,50 1,17 MK-21-290 252,00 253,00 1,00 4,00 259,00 260,00 1,00 8,00 376,00 377,00 1,00 2,11 MK-21-292 101,20 102,50 1,30 0,44 MK-21-294 231,70 232,70 1,00 1,52 236,00 237,30 1,30 1,26 240,50 242,70 2,20 2,63 incluant 241,70 242,70 1,00 4,50 299,00 301,00 2,00 2,39 incluant 300,00 301,00 1,00 3,70 313,00 316,00 3,00 3,05 incluant 315,00 316,00 1,00 5,50 MK-21-295 300,30 301,10 0,80 12,0 321,40 324,00 2,60 4,29 380,00 383,00 3,00 1,13 389,00 390,23 1,23 1,32 MK-21-296 184,11 186,04 1,93 8,45 incluant 185,35 186,04 0,69 22,9 321,10 323,08 1,98 3,11 327,16 328,06 0,90 1,30 MK-21-297 81,25 81,85 0,60 10,90 146,00 147,00 1,00 1,37 282,00 283,00 1,00 2,38 MK-21-299 29,45 32,75 3,30 4,28 incluant 29,45 30,20 0,75 12,30 39,55 40,80 1,25 1,63 71,25 72,70 1,45 1,18 76,90 78,40 1,50 1,91 91,10 92,15 1,05 2,20 116,20 119,20 3,00 1,27 incluant 117,70 119,20 1,50 3,60 123,00 124,50 1,50 3,00 132,50 134,50 2,00 1,85 144,00 145,50 1,50 1,20 156,00 158,85 2,85 1,57 176,50 178,00 1,50 1,23 211,50 213,00 1,50 1,49 MK-21-300 187,00 188,15 1,15 3,50 231,50 232,60 1,10 10,20 MK-21-302 141,40 142,30 0,90 9,40 280,00 281,30 1,30 2,14 318,75 319,45 0,70 7,90 MK-21-303 231,00 231,88 0,88 2,07 MK-21-304 167,40 168,75 1,35 1,03 182,54 183,71 1,17 2,20 218,80 220,08 1,28 1,50 MK-21-305 85,45 86,50 1,05 1,22 88,00 90,00 2,00 2,39 117,00 118,50 1,50 1,14 158,00 158,70 0,70 4,50 MK-21-306 3,00 4,00 1,00 1,02 7,00 23,00 17,00 0,92 incluant 9,00 11,00 2,00 2,55 incluant 14,00 15,00 1,00 2,87 incluant 19,00 20,00 1,00 2,53 incluant 22,00 23,00 1,00 1,44 34,50 46,00 11,5 0,98 incluant 36,50 37,50 1,00 2,07 incluant 39,50 40,50 1,00 3,10 incluant 44,50 46,00 1,50 1,54 67,20 68,40 1,20 1,37 72,50 73,70 1,20 1,27 MK-21-308 229,00 230,00 1,00 0,96 MK-21-310 49,50 50,80 1,30 1,84 145,50 147,30 1,80 1,03 MK-21-311 120,20 121,70 1,50 0,45 MK-21-312 22,40 23,40 1,00 15,70 83,00 86,00 3,00 4,65 incluant 84,50 86,00 1,50 5,70 101,50 103,00 1,50 1,22 MK-21-315 431,00 432,00 1,00 0,60 * L'épaisseur vraie correspond à 90 % de la longueur indiquée de la carotte.

Tableau 2: Localisation des sondages



Sondage Azimut Pendage Longueur UTM E UTM N Élévation (°) (°) (m) (m) MK-18-197ext 230 -88 336 310199 5358605 304 MK-21-264 230 -88 444 310225 5359049 311 MK-21-268 230 -88 552 310163,4 5358875 313 MK-21-269 230 -88 516 310155,9 5358799 310 MK-21-270 230 -88 507 310146,6 5358719 309 MK-21-271 230 -88 513 310127,2 5358660 308 MK-21-272 230 -88 479 310177 5358660 307 MK-21-273 230 -88 510 310305 5358594 307 MK-21-274 230 -88 501 310347 5358553 306 MK-21-275 230 -88 432 310200 5358549 306 MK-21-286 230 -50 249 309513 5358374 310 MK-21-288 270 -50 201 309860 5356393 311 MK-21-289 270 -50 249 309895 5355325 309 MK-21-290 230 -88 461,5 310250 5359170 313 MK-21-292 270 -50 255 309208 5359890 314 MK-21-294 230 -88 420 310200 5359171 310 MK-21-295 230 -88 474 310150 5358549 310 MK-21-296 230 -88 493,5 310103 5358608 311 MK-21-297 230 -88 396 310003 5358608 310 MK-21-299 230 -88 227 309936 5358850 311 MK-21-300 230 -88 252 310043 5358927 311 MK-21-302 230 -88 342 310213 5358875 310 MK-21-303 230 -88 345 310188 5358935 309 MK-21-304 230 -88 357 310050 5359082 308 MK-21-305 230 -50 213 309500 5358425 307 MK-21-306 230 -50 162 309500 5358325 307 MK-21-308 230 -88 444 310106 5358302 309 MK-21-310 230 -88 174 309718 5358405 310 MK-21-311 230 -88 150 309668 5358355 311 MK-21-312 230 -88 156 309668 5358405 311 MK-21-315 230 -88 546 310401 5358498 309

À propos de McKenzie Break

La minéralisation aurifère se trouve dans une unité ou lentille dioritique allongée au sein d'une échancrure peu profonde du batholite de Pascalis. Monarch continue d'avoir du succès en matière de forage au-delà des limites de la récente mise à jour des ressources fournie par Geologica et GoldMinds (voir le tableau 3 et le communiqué de presse du 8 février 2021 ). L'enveloppe minéralisée mesure actuellement 1 100 mètres sur 600 mètres et a été testée jusqu'à une profondeur verticale de 430 mètres. La Société continuera de tester les limites de l'enveloppe minéralisée définie ainsi que d'autres cibles prioritaires sur la propriété avec son programme de forage, sur lequel environ 17 000 mètres ont été forés à ce jour, avec 50 trous. Les forages sont en cours depuis avril 2021, avec une ou deux foreuses.

Tableau 3: Ressources combinées (en fosse et souterraines) par catégorie pour le gîte McKenzie Break aux teneurs de coupure sélectionnées (GoldMinds Geoservices Inc.)

Zone (teneur de coupure) Ressource indiquée Ressource présumée Tonnes

(t) Teneur

(g/t) Onces

(Au) Tonnes

(t) Teneur

(g/t) Onces

(Au) En fosse (0,50 g/t Au) 1 441 377 1,80 83 305 2 243 562 1,44 104 038 Souterraine (2,38 g/t Au) 387 720 5,03 62 677 1 083 503 4,21 146 555 TOTAL 1 829 097 145 982 3 327 065 250 593

Notes :

Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Une ressource minérale présumée a un niveau de confiance plus faible que celui qui s'applique à une ressource minérale mesurée et indiquée et ne doit pas être convertie en réserve minérale. L'estimation des ressources minérales peut être affectée de manière significative par des questions environnementales, de permis, juridiques, de titres, de marché ou autres questions pertinentes. La quantité et la teneur des ressources présumées déclarées sont de nature incertaine et il n'y a pas eu suffisamment de travaux pour définir ces ressources présumées comme des ressources indiquées ou mesurées. La base de données utilisée pour cette estimation minérale comprend les résultats de forage obtenus à partir des rapports historiques jusqu'au récent programme de forage de 2018-2020. Les ressources minérales sont présentées à une teneur de coupure de 0,50 g/t Au en fosse et les ressources minérales souterraines sont présentées à une teneur de coupure de 2,38 g/t Au à l'intérieur de volumes raisonnablement exploitables. Ces teneurs de coupure ont été calculées à un prix de l'or de 1 980 $CA l'once. Les ressources en fosse étaient basées sur les paramètres suivants : coût d'extraction 3,5 $/t, traitement, transport + frais généraux et d'administration 27 $/t, récupération d'or à 95 %, pentes de la fosse de 15 degrés pour les morts-terrains et de 50 degrés pour la roche. Les volumes raisonnablement exploitables sous terre ont été basés sur les paramètres suivants : coût d'extraction de 98 $/t, traitement, transport + frais généraux et d'administration de 27 $/t, récupération de l'or à 95 %, dilution de 15 % à 0 g/t Au avec une dimension minimale des chantiers de 10m x 10m x 5m. L'interprétation géologique des gîtes était basée sur les lithologies et l'intervalle minéralisé typique composé principalement de zones de cisaillement encaissées dans de la diorite. La ressource minérale présentée ici a été estimée avec une taille de bloc de 5m X 5m X 5m pour la fosse et pour la partie souterraine. Les blocs ont été interpolés à partir de composites de longueur égale calculés à partir des intervalles minéralisés. Avant la composition, les analyses d'or à haute teneur ont été plafonnées à 60 g/t Au appliquées sur des composites de 0,6 mètre. L'estimation de la minéralisation a été réalisée selon la méthode de l'inverse de la distance au carré en utilisant deux passages. Pour chaque passage, des ellipsoïdes de recherche ont suivi les tendances de l'interprétation géologique. Les estimations de tonnage sont basées sur une gravité spécifique de la roche de 2,77 tonnes par mètre cube pour toutes les zones. Les résultats sont présentés non dilués et in situ. Les estimations utilisent les unités métriques (mètres, tonnes et g/t). Les quantités de métaux sont présentées en onces troy (tonne métrique x teneur / 31,10348). Cette estimation des ressources minérales est datée du 1er février 2021, et la date d'entrée en vigueur de la base de données des trous de forage utilisée pour produire cette estimation actualisée des ressources minérales est le 28 septembre 2020. Aucune évaluation économique des ressources n'a été produite.

L'estimation des ressources a été préparée par Merouane Rachidi, géo., Ph.D., et Claude Duplessis, ing., de GoldMinds Geoservices Inc., tous deux des personnes qualifiées conformément au Règlement 43-101.

La procédure d'échantillonnage consiste à scier la carotte de taille NQ en moitiés égales le long de son axe principal et à expédier l'une des moitiés aux laboratoires AGAT à Mississauga, en Ontario, pour analyse. Les échantillons sont broyés, pulvérisés et analysés par pyroanalyse, avec finition par absorption atomique. Les résultats dépassant 3,0 g/t Au sont ré-analysés par la méthode gravimétrique, et les échantillons contenant des grains d'or visibles sont analysés par la méthode « metallic sieve ». Monarch utilise un protocole complet AQ/CQ, comprenant l'insertion de standards, de blancs et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Louis Martin, géo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 28 702 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tableau 4: Ressources aurifères combinées de Monarch



Estimations des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Mine Beaufor1 Ressources mesurées 328 500 5,7 59 900 Ressources indiquées 956 400 5,2 159 300 Total mesurées et indiquées 1 284 900 5,3 219 200 Total présumées 818 900 4,7 122 500 McKenzie Break2 En fosse Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson3 En fosse Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ4

Ressources mesurées et indiquées 478 982 Ressources présumées 383 393 1 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Beaufor Mine Project, July 23, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Charlotte Athurion, P. Geo., Clovis Auger, P. Geo., and Dario Evangelista, P. Eng., BBA Inc.

2 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, February 1, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., Geologica Groupe-Conseil Inc., et Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessis, P.Eng., GoldMinds GeoServices Inc. 3 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc. 4 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.