새로운 국제 메타버스 토큰인 VCORE, 높은 경쟁률 기록하며 사전 판매 마감

2022년 출시 예정인 VCORE, 최대 100만 명의 IMVU 플랫폼 일별 활동 사용자가 메타버스에서 활동하며 수익을 얻을 수 있도록 지원

런던, Dec. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Together Labs는 오늘 런던에서 열린 Enter the Metaverse 컨퍼런스에서 메타버스 전반에 걸쳐 활동적인 해외 플레이어와 크리에이터 및 수익자에게 보상을 제공하는 ERCE-20 토큰인 VCORE ( www.getvcore.io )를 발표했다. 토큰 출시 모기업인 Together Labs는 친구 발굴 메타버스이자 수익률 상위권의 소셜 앱인 IMVU 플랫폼을 통해 미국과 캐나다 이외 지역 사용자들이 VCORE를 만날 수 있을 것이라고 밝혔다.



VCORE는 가상 경제 가속화를 위한 핵심 단계로 메타버스 전반에 걸쳐 미래 성장을 위한 발판을 마련할 것이다. 2022년에 출시되는 새로운 토큰인 VCORE는 모든 플레이어가 메타버스의 미래에 참여할 수 있는 새로운 형태의 경제에 대한 접근성을 사용자에게 제공하고자 한다.

Together Labs 전략 및 블록체인 담당 최고 책임자인 John Burris는 “초기 사전 판매는 우리 분야에 정통한 정상급 암호화폐 및 메타버스 전략 구매자들과 만나고 이들의 관심을 확보하기 위한 것이었으며, 이들이 우리 프로젝트의 일원이 된 것을 기쁘게 생각한다”면서 “내년에 VCORE가 출시되면 우리는 첫 번째 토큰이자 전 세계로 이동이 가능하며 법정화폐 지원을 받는 VCOIN과 더불어 강력한 원투펀치를 보유하게 된다. 이제 VCORE는 차세대 메타버스 경제를 견인하게 될 것”이라고 밝혔다.

사전 판매 참여자(혹은 해외 자회사)은 다음과 같다:

BITKRAFT Ventures : 게임, e스포츠 및 인터랙티브 미디어 분야에 투자하는 글로벌 투자 플랫폼으로 지금까지 Immutable, Manticore, Anzu, Frost Giant, Yield Guild에 투자

: 게임, e스포츠 및 인터랙티브 미디어 분야에 투자하는 글로벌 투자 플랫폼으로 지금까지 Immutable, Manticore, Anzu, Frost Giant, Yield Guild에 투자 Sky9 Capital : DappReview, 인터넷, 엔터프라이즈 및 딥테크 혁신 주도에 중점을 둔 투자사로 Binance, CoinMarketcap 출신 경영진이 이끌고 있으며 Blockchain.com, MetaWorld 등의 지분 보유

: DappReview, 인터넷, 엔터프라이즈 및 딥테크 혁신 주도에 중점을 둔 투자사로 Binance, CoinMarketcap 출신 경영진이 이끌고 있으며 Blockchain.com, MetaWorld 등의 지분 보유 GoldenTree Asset Management 경영진 : Coinbase (pre-IPO), ConsenSys, Animoca Brands에 투자

: Coinbase (pre-IPO), ConsenSys, Animoca Brands에 투자 Jump Capital: 0x, BitGo, BlockFi, Coinlist 등의 암호화폐 포트폴리오 보유

Sky9 Capital 파트너인 Vincent Niu는 “TogetherLabs는 지난 수년 간 아바타 기반 소셜 네트워크 분야를 개척해 왔다. 토큰 경제를 도입하고 NFT의 뒷받침을 통해 이 기업은 앞으로 사용자 힘을 강화하고 플레이어들이 메타버스 내에서 공유, 창출, 상호 연결 방식을 뒤바꿀 것”이라며 “이 기업과 플랫폼이 큰 잠재력을 가지고 있다는 판단 하에 초기 사전판매에 동참하게 되었다”고 말했다.

BITKRAFT Ventures 창립 파트너인 Scott Rupp는 “IMVU의 게임 메커니즘과 콘텐츠 마켓플레이스는 다른 소셜 네트워크와는 달리 web3를 위한 독보적인 입지를 구축하고 암호화폐와 NFT를 자연스럽게 접목할 수 있도록 한다"면서 "BITKRAFT는 이러한 독보적 장점을 가진 Together Labs와 협력해 VCORE 출시를 지원하는 한편, 활동적인 크리에이터 및 플레이어 생태계를 위한 IMVU의 가상 경제 잠재력을 극대화할 것”이라고 말했다.

또 다른 참여자로는 PEER Venture Partners, Cointelligence Fund, Meteorite Labs, Marina Capital 등이 있다.

VCORE는 각광받고 있는 IMVU의 가상 상품과 서비스 경제 내에서 출시될 것이다. IMVU는 지난 15년 간 20만 명 이상의 크리에이터를 구축하며 일별 활동 사용자 수가 100만 명에 육박한다. VCORE 구매 및 이용은 해외 이용자(비미국, 비캐나다 거주자)만 가능하다. 미국과 캐나다 거주자는 2021년 1월 전 세계 출시된 디지털 자산인 VCOIN을 구매, 선물 증정, 취득, 보유할 수 있게 된다.

Together Labs와 IMVU CEO인 Daren Tsui는 “VCORE의 론칭은 IMVU 메타버스와 글로벌 사용자를 위한 거대한 이정표라 할 수 있다. 신규 토큰이 이렇게 즉각적으로 많은 고객을 확보한 것은 드문 일”이라며 “우리는 이제 VCORE를 통해 해외 회원들의 참여에 대한 보상을 실시할 수 있게 됐다. 플레이어들이 메타버스를 탐색하고, (수익을) 얻으며 미래를 구체화하는 가운데, VCORE는 이들이 현실 세계 가치를 보유할 수 있도록 지원한다”고 밝혔다.

Together Labs는 다양한 보완 블록체인 이니셔티브를 포함하는 차세대 메타버스 경제를 구축하고 있다.

런던에서 열린 Enter the Metaverse 행사는 미래 기술에 초점을 맞춘 일련의 이벤트의 일환으로 Tech Circus가 주관했다.

VCORE에 대한 자세한 정보는 www.getvcore.io 에서 확인할 수 있다. IMVU에 대한 자세한 정보 및 등록은 www.imvu.com 을 방문하면 된다.

IMVU 개요

실리콘밸리에 기반을 둔 IMVU(im-view)는 세계 최대 규모의 친구 발굴 및 소셜 플랫폼으로 수백만 명의 사용자가 개별적으로 아바타를 만들고 40,000개 이상의 목적지를 탐색해 서로 연결할 수 있으며 iOS/Apple App Store 및 Google Play Store에서 매출 순위 상위 5위권에 있는 앱이다. IMVU의 대형 메타버스는 대화와 이벤트를 통해 사람 사이에 우정과 연결이 구현될 수 있도록 지원한다. 수십만 명의 사용자로 구성된 커뮤니티는 가상 상품과 목적지, 그리고 5천만 개 이상의 아이템을 설계, 판매함으로써 IMVU의 peer to peer 경제를 뒷받침한다. IMVU는 웹, 데스크톱 앱, iOS 및 Android 앱에서 사용할 수 있다.

VCORE 개요

VCORE는 플레이어 및 크리에이터가 미래 메타버스를 구축하고 참여에 따른 수익을 얻을 수 있도록 보상을 제공하는 북미권 제외 해외 전용 ERC-200 토큰이다. VCORE는 우선 대규모 IMVU 메타버스에 직접 통합되며 해외 커뮤니티의 미래 경제 구축을 뒷받침할 것이다. VCORE는 VCOIN, NFT와 함께 완전한 블록체인 경제로의 전환을 가속화하기 위한 또 하나의 필수 구성 요소로서 새로운 경제 기준을 정립하고 있다. 자세한 내용은 www.getvcore.io (미국 또는 캐나다인은 액세스 불가)에서 확인할 수 있다.

Together Labs 개요

Together Labs는 전 세계 사람들이 가상 세계에서 연결, 창출 및 수익 확보를 구현하는 기술을 혁신한다. 자사는 이러한 핵심 가치에 기반을 둔 제품군 개발을 통해 소셜 미디어를 진정서 있는 인간 연결의 촉매 형태로 가다듬는 것을 목표로 한다. 여기에는 세계 최대 친구 발굴 및 소셜 플랫폼인 IMVU, 규제 승인을 받은 최초의 이동 가능한 디지털 화폐인 VCOIN, 커뮤니티가 메타버스에서 콘텐츠를 생성, 재생 및 수익화 할 수 있는 ERCE-20 토큰인 VCORE, 출시를 앞둔 모바일 플랫폼인 WithMe 등이 포함된다.