Des augmentations draconiennes du salaire minimum ralentiront la reprise du secteur durement touché de la restauration au Nouveau-Brunswick

Restaurants Canada estime que la hausse de 2 $ du salaire minimum en 2022 ajoutera au moins 25 000 $ au coût d’exploitation d’un restaurant au Nouveau-Brunswick.

December 02, 2021

