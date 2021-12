French English

Global Bioenergies étend l’usage de son isododécane d’origine naturelle à la dermocosmétique et aux soins capillaires

Evry, le 02 décembre 2021 : Global Bioenergies annonce le succès de nouvelles études toxicologiques portant sur son premier ingrédient cosmétique, l’isododécane d’origine naturelle, qui pourra maintenant être utilisé dans les vastes marchés de la dermocosmétique et des soins capillaires.

En octobre 2020, une première phase d’études toxicologiques a ouvert la porte à l’utilisation de l’isododécane d’origine naturelle, produit par Global Bioenergies, dans le segment du maquillage.

Une nouvelle évaluation toxicologique menée en coopération avec une société d’expertise indépendante complète aujourd’hui la première étude de 2020. Elle valide l’utilisation de l’isododécane renouvelable de Global Bioenergies dans les produits dermocosmétiques et dans les soins capillaires, des domaines dans lesquels l’isododécane est utilisé en volumes bien supérieurs à ceux du maquillage. Cette nouvelle étape va permettre à Global Bioenergies d’enrichir sa proposition à destination des leaders du secteur de la Beauté et du Soin, afin d’augmenter la naturalité globale du domaine des cosmétiques.

Dès 2022, Global Bioenergies va accroître ses volumes de production avec l’unité de Pomacle, qui permettra de servir le marché du maquillage et d’échantillonner les domaines de la dermocosmétique et des soins capillaires.

Fin 2024, une usine de production de plus grande capacité, dont le projet est actuellement à l’étude, entrerait en activité afin de servir pleinement ces domaines de la dermocosmétique et des soins capillaires.

Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur de Global Bioenergies, déclare : « Nous poursuivons notre stratégie de conquête par étape : l’horizon 1 s’est concrétisé en 2021 avec le lancement de notre propre marque, LAST®. Début 2022, c’est l’horizon 2 qui se matérialisera avec la mise en route de notre unité de Pomacle pour servir le marché de niche des ingrédients maquillage, à valeur élevée mais à volume limité. En nous préparant aux plus vastes marchés de la dermocosmétique et des soins capillaires, nous anticipons déjà notre horizon 3, qui verra le jour en 2024. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille de composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. En 2021, le Groupe a accédé pour la première fois au marché en lançant LAST®, sa propre marque de maquillage, dont la formulation repose sur un ingrédient clé issu de sa technologie. La Société poursuit le travail d’optimisation des performances de son procédé et d’augmentation progressive de ses capacités de production, afin de fournir ses ingrédients aux grands acteurs de la cosmétique et d’améliorer ainsi la naturalité et l’empreinte environnementale du domaine. Sa technologie s’applique aussi pour produire des plastiques, caoutchoucs et peintures renouvelables. Global Bioenergies porte enfin la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

