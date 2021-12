English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 2 décembre 2021

Mise à jour sur la cyber-attaque

Bureau Veritas annonce que, grâce aux mesures de prévention et d’urgence prises au travers de ses systèmes de cybersécurité, toutes les activités du Groupe ont pu continuer à fonctionner. À ce jour, plus de 80 % de nos opérations tournent à un niveau normal.

Certaines zones géographiques du Groupe continuent à voir leur système IT fonctionner à un rythme plus ralenti. Nous maintenons les mesures préventives en place pour protéger nos clients et nos actifs IT.

Bureau Veritas prévoit de rattraper le ralentissement de la plupart des activités concernées sur un laps de temps court. Nous évaluons actuellement tout potentiel impact.

Nous remercions nos clients pour leur collaboration et leur confiance.

