Enedo Oyj on saanut myönteisen ehdollisen luottopäätöksen 5 miljoonan euron lainajärjestelylle, kutsuu koolle yhtiökokouksen ja antaa päivityksen taloudellisesta tilanteesta.

Q3 liiketoimintakatsauksessa 27.10.2021, Enedo Oyj kommentoi käänneohjelmaa ja kertoi tarpeesta vahvistaa maksuvalmiutta siirtymäkauden rahoittamiseksi, ja ajoituksellisesti sekä taloudellisesti haastavammaksi osoittautuneen käänneohjelman toteuttamiseksi. Samalla Enedo Oyj myös kertoi neuvottelevansa useiden rahoituslaitosten kanssa lainajärjestelystä. Käänneohjelman arvioidaan maksavan noin 4 milj. euroa ensi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Lisäksi Enedo tiedotti pörssitiedotteessaaan 26.11.2021, että yhtiö on allekirjoittanut lyhytaikaisen siltalainan Inission Ab:n kannssa, jonka vähimmäismäärä on 1 milj. euroa ja lainan määrää voidaan korottaa 2 milj. euroon erillisellä osapuolten välisellä sopimuksella. Yhtiö on sopinut siltalainasta paikatakseen konsernin kassatilanteen, vahvistaakseen maksuvalmiutta ja tasetta sekä varmistaakseen käänneohjelman loppuun saattamisen. Käänneohjelman tavoitteena on tehdä yhtiöstä kannattava. Siltalaina erääntyy takaisin maksettavaksi, kun yhtiö on nostanut ensimmäisen erän neuvoteltavana olevan 5 milj. euron lainasta, mutta kuitenkin viimeistään 31.12.2021.

Enedo Oyj:n taloudellinen tilanne jatkuu vaikeana ja liikevaihto sekä liiketulos jäävät viimevuotista pienemmiksi. Ennen siltalainan varojen käyttämistä ostovelkojen maksuun, erääntyneet ostovelat 30.11.2021 olivat noin 2,0 milj. euroa.

Yhtiön rahavarat 30.11. olivat 1,6 miljoonaa euroa siltalainan 1,0 miljoonan euron ensimmäisen erän saamisen jälkeen.

Yhtiön toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi lyhytaikaisen siltalainan takaisinmaksun jälkeen, Enedo Oyj on hakenut ja saanut myönteisen luottopäätöksen 5,0 miljoonan euron lainasta rahoituslaitokselta. Lainaa käytettäisiin edellä mainitun siltalainan takaisinmaksuun, yrityksen erääntyneiden ostovelkojen maksuun ja käänneohjelman loppuunsaattamisen kustannuksiin. Yksi lainan keskeisistä ehdoista on, että Inission Ab takaa lainan kokonaismäärän (korot ja kulut mukaan lukien). Mikäli Inission Ab:lle tulisi takauksen perusteella velvollisuus maksaa laina, olisi Inission Ab:lla oikeus vaatia Enedo Oyj:tä maksamaan laina takaisin Inission Ab:lle. Mikäli yhtiö ei pysty pyynnöstä maksamaan mainittua määrää, on Inission Ab:lla oikeus vaihtaa kyseinen summa Enedo Oyj:n osakkeiksi 0,10 euron osakekohtaiseen hintaan.

Lainajärjestelyn edellytyksenä on, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen laskemaan liikkeelle enintään 55 000 000 uutta osaketta Inission Ab:n merkittäväksi 0,10 euron merkintähintaan osakkeelta. Osakemerkintäoikeutta voidaan käyttää vain siltä osin, kuin Inission Ab on velvollinen maksamaan Enedo Oyj:n lainan takauksen ehtojen perusteella ja vain siinä tapauksessa, että Enedo Oyj ei pysty vaadittaessa maksamaan kyseistä summaa takaisin Inission Ab:lle. Tässä tapauksessa Inission Ab voi muuntaa kyseisen lainasumman Enedo Oyj:n uusiksi osakkeiksi.

Lainajärjestelyn edellytyksenä on myös se, että Finanssivalvonta myöntää Inission Ab:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaisen pysyvän vapautuksen ulkona olevien osakkeiden lunastusvelvollisuudesta, vaikka Inission Ab:n omistusosuus nousisi takaukseen perustuvan saamisensa uusiksi osakkeiksi muuntamisen seurauksena maksimissaan 72,1 prosenttiin.

5 milj. euron lainajärjestelyn erääntymispäivä on 30.9.2022. Yhtiö ei odota pystyvänsä maksamaan lainaa takaisin eräpäivään mennessä liiketoiminnan rahavirralla. Vahvan tilauskannan ja käänneohjelman mahdollistaman matalamman kustannustason myötä yhtiö kuitenkin uskoo pystyvänsä (i) sopimaan lainanantajan kanssa laina-ajan pidentämisestä tai (ii) neuvottelemaan uudesta lainasta jonkin muun rahoituslaitoksen kanssa ja/tai (iii) hankkimaan riittävästi omaa pääomaa lainan takaisinmaksuun.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan ​​erillisellä pörssitiedotteella.

Mikael Fryklund

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.





