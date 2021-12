Groupe Manutan : Exercice 2020/2021 : Un chiffre d’affaires record pour le Groupe et une hausse de 13,6% du résultat net

English French

Avis financier du 02 décembre 202 1

Exercice 2020/2021 :

Un chiffre d’affaires record pour le Groupe et une hausse de 13,6% du résultat net





En millions d’euros







2020/2021







2019/2020







Variation



Chiffre d’affaires 819,9 779,7 +5,2% Résultat opérationnel courant 59,3 58,4 +1,6% Résultat opérationnel 59,2 55,6 +6,6% Résultat net 42,3 37,2 +13,6%

Un rec ord pour le chiffre d’affaires et une dynamique de croissance qui s’est poursuivie sur l’ensemble de l’exercice :

Durant l’exercice 2020/2021, le chiffre d’affaires du Groupe Manutan s’établit à 819,9 millions d’euros contre 779,7 millions d’euros l’exercice précédent, soit une hausse de +5,2% (+4,7% à change et jours constants, avec un effet de change de +0,1% et un effet jours de +0,3%, pas d’effet périmètre). Toutes les zones géographiques et les divisions sont en croissance sur l’exercice.

Une rentabilité opérationnelle de 7,2% du chiffre d’affaires contre 7,1% pour l’exercice précédent :

Ce résultat s’explique principalement par :

- la hausse de l’activité sur l’exercice

- l’augmentation du taux de marge commerciale, qui s’établit à 36,9% du chiffre d’affaires contre 36,6% pour l’exercice précédent

- Un niveau maitrisé de charges d’exploitation qui restent en dessous de 30% du chiffre d’affaires

- La diminution du poids des éléments non courants (-0,1M€ sur la période contre -2,8M€ sur l’exercice 2019/2020, impacté par la dépréciation du goodwill sur l’UGT Sports et Loisirs (Casal).

Un résultat net en hausse de +13,6%

Il s’établit à 5,2% du chiffre d’affaires contre 4,8% l’exercice précédent. Au niveau du résultat net, la progression du résultat opérationnel est amplifiée par

L’amélioration du résultat financier

Un taux effectif d’impôt de 26,8% du résultat avant impôt, en recul de 3,5 points par rapport à l’exercice précédent, principalement en raison de la baisse des taux d’impôts en France et des éléments non récurrents ayant impacté négativement ce taux en 2019/2020.

Dividendes

Au regard des résultats enregistrés et de la situation économique, il sera proposé à l’Assemblée Générale d’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2021 un montant global de dividendes de 12,6 millions d’euros. Le dividende distribué s’établirait à 1,65 euro pour chacune des 7 613 291 actions composant le capital social, au nominal de 2 euros.

Une situation financière toujours solide

Le Groupe garde une structure financière solide et un niveau de trésorerie qui lui permet de financer son activité et ses investissements dans le contexte économique et sanitaire actuel. Le Groupe dispose ainsi d’une trésorerie de 111 millions d’euros et son endettement financier (incluant l’impact de l’application de la norme IFRS16 sur les dettes locatives) représente 7 % du total du bilan au 30 septembre 2021.

Perspect ives sur l’exercice 20 2 1 /20 2 2

Manutan est armée pour saisir toutes les opportunités du contexte économique actuel grâce à sa situation financière solide et son « Modèle d’Alliance » adapté aux enjeux ​des clients entreprises, collectivités et artisans​ avec notamment :

Un modèle digital en accélération​ ;

Une proximité client plus que jamais assurée​ ;

Un positionnement de marques différenciant et de proximité​ ;

Une offre large et responsable et perçue comme qualitative​ ;

Une capacité logistique permettant de servir les clients au plus près ​;

Un engagement et un attachement des collaborateurs dans un environnement d’attrition des talents​.

*********************

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est un leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures, grâce à un modèle qui allie les forces du digital à une ambition humaine.

Son offre de produits et de services tout en un permet à ses clients -entreprises, collectivités et artisans- de fonctionner au quotidien efficacement et durablement, tout en mettant en place une stratégie d’optimisation de leurs achats.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 820 millions d’euros en 2020/21. Manutan France et IronmongeryDirect ont été labellisés Best Workplaces 2021 par Great Place to Work.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www . m anutan . co m

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/2022 prévue le 14 janvier 2022 (après clôture du marché).

