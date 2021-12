Sophi.io bei den WAN-IFRA Digital Media Awards Worldwide 2021 ausgezeichnet

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TORONTO, Dec. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io , die KI-basierte Automatisierungs-, Optimierungs- und Prognose-Engine von The Globe and Mail, hat die Auszeichnung Digital Media Awards Worldwide 2021 der WAN-IFRA in der Kategorie „Best Paid Content Strategy“ für Sophi Dynamic Paywall gewonnen. Sophi Dynamic Paywall ist eine vollständig dynamische, personalisierte Echtzeit-Paywall-Engine, die sowohl Inhalte als auch Benutzerverhalten analysiert, um zu bestimmen, wann ein Leser nach Geld oder seiner E-Mail-Adresse gefragt werden und wann er lieber in Ruhe gelassen werden sollte.

Die Jury wählte Sophi Dynamic Paywall einstimmig zum Sieger, wobei ein Juror folgenden Kommentar abgab: „Was Globe and Mail entwickelt hat, ist auf dem neuesten Stand der Technik, und was ich am meisten schätze, ist, dass permanente Tests im Vergleich mit der alten Paywall durchgeführt wurden, sodass die Ergebnisse wirklich nachhaltig sind.“

Digital Media Awards Worldwide, ausgerichtet von der World Association of News Publishers (WAN-IFRA), ist der globale Wettbewerb der Nachrichtenmedienbranche für digitale Medien. Die weltweiten Gewinner werden unter den Gewinnern der regionalen Digital Media Awards in Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Nordamerika und Südasien ausgewählt, die gemeinsam den Nachrichtenverlagen regelmäßige Präsentationen von Best-Practice-Innovationen im Bereich des digitalen Publizierens weltweit bieten. Mit den Awards werden die Besten im Bereich digitale Medien ausgezeichnet und geehrt.

„Sophi Dynamic Paywall war für die Steigerung des Reader Revenue bei The Globe and Mail von entscheidender Bedeutung“, so Phillip Crawley, Herausgeber und CEO von The Globe and Mail. „Ich freue mich darauf, mehr darüber berichten zu können, wie andere Kunden von Sophi mit unserer KI-gestützten Technologie großartige Ergebnisse erzielen.“

Sophi ist ein KI-System, mit dem Verleger ihre wichtigsten Inhalte identifizieren und wirksam für wichtige Geschäftsziele einsetzen können. Die Sophi-Tools-Suite umfasst auch Sophi Site Automation, das selbstständig Inhalte für alle digitalen Objekte eines Verlags analysiert, sowie Sophi Content Paywall, das komplexe Modelle zur Verarbeitung natürlicher Sprache verwendet, um jeden Inhalt zu analysieren und die Artikel auszuwählen, die vor oder hinter einer Hard Paywall platziert werden sollen, um den Wert sowohl der potenziellen Abonnementeinnahmen als auch der Werbeeinnahmen für die Publisher zu maximieren.

Heute nutzen Verlage auf fünf Kontinenten die KI- und ML-Technologie von Sophi, um Paywall-Entscheidungen, Website-Automatisierung und Print-Automatisierung zu steuern.

Über Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) wurde von The Globe and Mail entwickelt, um Content Publisher bei wichtigen strategischen und taktischen Entscheidungen zu unterstützen. Es handelt sich um eine Suite von KI-basierten Tools, darunter Sophi Automation und Sophi for Paywalls. Sophi ist darauf ausgelegt, die Kennzahlen zu verbessern, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, z. B. Abonnentenbindung und -akquise, Interaktion, Aktualität, Häufigkeit und Volumen. Darüber hinaus unterstützt Sophi das automatische Layout von gedruckten Zeitungen und die Veröffentlichung von E-Papern.