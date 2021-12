Sophi.io Premiado no WAN-IFRA Digital Media Awards Worldwide 2021

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TORONTO, Dec. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Sophi.io , mecanismo de automação, otimização e previsão com base em inteligência artificial da The Globe and Mail, conquistou o prêmio Global de Mídia Digital de 2021 da WAN-IFRA na categoria Melhor Estratégia de Mídia Paga com o Sophi Dynamic Paywall, seu mecanismo de paywall personalizado em tempo real que analisa as características do conteúdo e do comportamento do usuário para determinar quando solicitar dinheiro ou um endereço de e-mail a um leitor e quando deixá-lo em paz.



Os jurados selecionaram por unanimidade o Sophi Dynamic Paywall como o vencedor, e um deles comentou: “A Globe and Mail concorreu com tecnologia de ponta e o que eu mais importante é que o novo sistema foi comparado profundamente com o paywall antigo, por isso o resultado é realmente sustentável.”

O Digital Media Awards Worldwide da World Association of News Publishers (WAN-IFRA) é o concurso global de mídia digital da indústria de mídia de notícias. Os vencedores de todo o mundo são selecionados entre os vencedores dos Prêmios Regionais de Mídia Digital da África, Ásia, Europa, América Latina, Oriente Médio, América do Norte e Sul da Ásia, que fornecem aos editores de notícias uma mostra de inovação das melhores práticas em publicação digital de todo o mundo. Os prêmios reconhecem e homenageiam o melhor da mídia digital.

“O Sophi Dynamic Paywall tem sido crucial para gerar receita de leitores na The Globe and Mail”, disse Phillip Crawley, Editor e CEO da The Globe and Mail. “Estou pronto para compartilhar mais histórias sobre como os outros clientes da Sophi estão tendo ótimos resultados com a nossa tecnologia com base em IA.”

Sophi é um sistema de inteligência artificial que ajuda os editores a identificar seu conteúdo mais valioso e aproveitá-lo para alcançar os principais objetivos de negócios. O conjunto de ferramentas da Sophi consiste na Sophi Site Automation, que faz curadoria autônoma de conteúdo em todas as propriedades digitais de um editor, e o Sophi Content Paywall, que usa modelos complexos de processamento de linguagem natural para analisar cada conteúdo e selecionar artigos para colocar na frente ou atrás de um paywall rígido, maximizando o valor da oportunidade de receita com assinatura e receita com publicidade para os editores.

Editores de três continentes agora usam a tecnologia AI/ML da Sophi para impulsionar decisões de paywall, automação de sites e automação de impressão.

Sobre a Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) foi desenvolvida pela The Globe and Mail para ajudar os editores de conteúdo a tomar decisões estratégicas e táticas importantes. É um conjunto de ferramentas alimentadas por IA que inclui Sophi Site Automation e Sophi for Paywalls. Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para sua empresa, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recentidade, frequência e volume. Sophi também alimenta o laydown automatizado da publicação de impressos e ePapers.