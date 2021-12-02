Sophi.io在世界新闻出版商协会2021年全球数字媒体奖中胜出

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多伦多, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 《环球邮报》基于人工智能的自动化、优化和预测引擎 Sophi.io 荣获WAN-IFRA（世界新闻出版商协会）2021年全球数字媒体奖的“最佳付费媒体策略”类别奖项，这一荣誉来自于其实时个性化付费墙引擎Sophi Dynamic Paywall，该引擎可用于分析内容特性和用户行为，确定何时向读者收取费用或要求电子邮件地址，以及何时不打扰他们。



评委组一致决定Sophi Dynamic Paywall为获奖者，其中一位评委表示：“《环球邮报》的表现最佳，我最赞赏的是他们以永久的方式对老式付费墙进行测试，因此这些结果具有真正的可持续性。”

世界新闻出版商协会的全球数字媒体奖是全球媒体行业数字媒体的竞争目标。全球获奖者选自非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲、中东、北美和南亚的区域数字媒体奖得主，他们共同为新闻出版商定期展示全球数字出版的最佳实践创新。该奖项旨在表彰和赞扬数字媒体的最佳实践者。

《环球邮报》出版人兼首席执行官Phillip Crawley表示：“Sophi Dynamic Paywall一直是推动《环球邮报》读者收入的关键。我期待着分享有关Sophi的其他客户通过我们人工智能驱动技术取得优异结果的更多故事。”

Sophi是一个人工智能系统，帮助出版商识别最有价值的内容，并利用这些内容来实现关键业务目标。Sophi工具套件还包括Sophi Site Automation（可在所有数字资产中自动调节出版商的内容）和Sophi Content Paywall（可使用复杂的自然语言处理模型来分析每条内容，并选择文章放在硬付费墙前面或后面），从而最大限度地提高订阅收入机会和出版商广告收入的价值。

位于五大洲的出版商现在使用Sophi的AI/ML技术来实现付费墙决策、网站自动化和打印自动化。

关于Sophi.io

Sophi.io（https://www.sophi.io）由《环球邮报》开发，帮助内容出版商作出重要的战略和战术决策。这是一套人工智能驱动工具套件，包括Sophi Site Automation和Sophi for Paywalls。Sophi的设计目标是改善对您业务而言最为重要的指标，如订户保有和获取、参与度、近期性、频率和数量。Sophi还提供自动打印排版和电子报出版技术。