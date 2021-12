Sophi.io 贏得全球 2021 年 WAN-IFRA 數碼媒體大獎

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

多倫多, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail 的人工智能自動化、優化和預測引擎 Sophi.io 在 WAN-IFRA 的 2021 Global Media Award(全球媒體獎)中,憑 Sophi Dynamic Paywall 在 Best Paid Media Strategy(最佳付費媒體策略)類別贏得全球大獎,其為全動態、實時、個人化的付費牆引擎,可分析內容和用戶行為以確定何時向讀者請款或索取電郵地址,以及何時讓他們自由瀏覽。



評審一致選擇 Sophi Dynamic Paywall 為優勝者,一位評審評論道:「The Globe and Mail 所做的是最尖端的科技,而讓我最欣賞的是他們會對舊付費牆進行永久測試,使這些測試結果成為可持續的。」

由 The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) 舉辦的 Digital Media Awards Worldwide(全球數碼媒體獎)是新聞媒體行業的全球數碼媒體比賽。全球獲獎者來自非洲、亞洲、歐洲、拉丁美洲、中東、北美和南亞地區數碼媒體獎的得獎者,它們共同為新聞出版商提供全球數碼出版的最佳實踐創新展示。該獎項表揚並讚頌最佳的數碼媒體。

The Globe and Mail 出版商兼行政總裁 Phillip Crawley 表示:「Sophi Dynamic Paywall 對推動 Globe and Mail 的讀者收入至關重要。我期待分享更多 Sophi 其他客戶使用我們人工智能技術獲得出色成果的故事。」

Sophi 是一個人工智能系統,可幫助出版商識別最有價值的內容,並利用相關內容實現關鍵的業務目標。Sophi 的工具套件還包括 Sophi Site Automation 和 Sophi Dynamic Paywall,Sophi Site Automatio 可自動管理出版商所有數字資產的內容,而 Sophi Dynamic Paywall 運用自然語言處理模型來分析內容和特定文章,以在硬付費牆前或後放置,最大限度地提高訂閱收入和廣告出版商收入的價值。

前全球五大洲的出版商都使用 Sophi 的人工智能/機器學習 技術 來推動付費牆決策、網站自動化和印刷自動化。

關於 Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) 由《環球郵報》(The Globe and Mail) 開發,旨在協助內容出版商作出重要的策略和戰術決策。它是一個由人工智能驅動的工具套件,包括 Sophi Site Automation 和 Sophi for Paywalls。Sophi 旨在改善您的業務中最重要的指標,例如訂戶保留及獲取、參與度、 近期程度、頻率及流量。Sophi 亦為報紙和電子報出版進行自動排版。