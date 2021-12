Bombardier célèbre un double événement – NetJets accepte son premier avion d’affaires Global 7500 et Bombardier livre son 1 000e avion Global

English French

Cette livraison est la première d'une commande de 20 avions Global 7500 , avion offrant la plus grande autonomie de l'industrie, qui rejoindront la flotte de NetJets





L’avion Global 7500 continue de susciter beaucoup d’intérêt des clients pour sa cabine, unique en son genre et la plus grande, ses technologies novatrices, ses performances inégalées ainsi que le vol le plus en douceur qu’il offre



MONTRÉAL, 02 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui la livraison de son 1 000e avion Global. Ce cap a été franchi alors qu’une équipe de NetJets, dirigée par Patrick Gallagher, président, Ventes, Marketing et Services, a pris livraison du premier avion d’affaires Global 7500 de cette société d’aviation privée.

L’ajout d’un avion Global 7500 à la flotte de NetJets redéfinit son offre d’avions long-courriers à grande cabine, et augmente le nombre d’options de voyage des Propriétaires, lesquels proviennent du monde entier. Avec une autonomie de 7 700 milles marins (14 260 km), les Propriétaires pourront voler de New York à Beijing, ou de San Francisco à Sydney sans escale d’avitaillement. Cet avion Global 7500 est sur le point de devenir l’avion phare d’une des plus belles flottes de l’aviation d’affaires. Cet appareil, le plus grand et le plus silencieux de la flotte de NetJets, est le premier d’une commande ferme de 20 avions Global 7500, lequel transformera très certainement l’expérience de voyage à l’international de leurs propriétaires.

« Nous sommes fiers d’exploiter l’une des flottes les plus sophistiquées de l’industrie et ravis de prendre livraison aujourd’hui de notre premier avion Global 7500. L’avion Global 7500 élargit notre offre d’avions long-courriers, a déclaré Patrick Gallagher, président, Ventes, Marketing et Services de NetJets. Alors que la demande pour nos avions atteint des sommets, notre stratégie vise à continuer de fournir à nos Propriétaires des solutions répondant à leurs besoins et à leurs attentes. Nous sommes convaincus que nos Propriétaires apprécieront la valeur ajoutée que nous apporte cet avion et seront ravis de voler à bord du biréacteur d’affaires Global 7500. »

« L’incomparable jet d’affaires Global 7500 enchantera maintenant les Propriétaires de NetJets, non seulement par son autonomie qui est la plus grande de l’industrie mais aussi par ses fauteuils Nuage, son système d’éclairage Soleil et ses quatre véritables zones habitables uniques en leur genre. Nous sommes fiers que la livraison de notre 1 000e avion Global corresponde à l’arrivée du premier avion Global 7500 dans la flotte de NetJets, a indiqué Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Ce double événement permet à notre avion phare de devenir l’avion phare de NetJets et constitue un moment marquant pour nous tous, alors que nous concluons tous deux une année remarquable dans le domaine de l’aviation. Je tiens à remercier les nombreux employés de talent, les anciens et les actuels, qui ont contribué au programme Global ces dernières vingt années, ainsi que nos fidèles clients qui ont apprécié l’expérience Global. »

NetJets et Bombardier se sont toutes deux engagées en faveur d’un avenir écoresponsable. L’avion Global 7500 a été le premier avion d’affaires à faire l’objet d’une Déclaration environnementale de produit (EPD). Cette EPD, vérifiée de façon indépendante, fournit des renseignements sur l’empreinte environnementale de l’avion durant tout son cycle de vie, et joue donc un rôle important dans la promesse des deux sociétés à soutenir l’engagement de l’industrie de l’aviation privée en faveur du développement durable.

Cette 1 000e livraison d’un avion Global témoigne de la popularité continue, de la longévité et de la fiabilité de des avions de la gamme Global, qui sont à l’avant-garde de leur catégorie. En plus de fixer les normes dans l'industrie des avions d’affaires, le programme Global 7500 a et continue de contribuer à l'économie québécoise et canadienne. À l’occasion de cette double annonce, PricewaterhouseCoopers a mené une étude sur les retombées économiques liées au développement du programme Global 7500 et aux activités de fabrication au Québec, en Ontario et au Canada. Les résultats démontrent qu’entre 2010 et 2019, le développement du programme Global 7500 a contribué à hauteur de 4,8 milliards $ en termes de PIB total au Canada, et soutenu la création de 3 386 emplois à temps plein en moyenne par année. De plus, par ses activités manufacturières, Bombardier devrait annuellement générer des retombées de 2,0 milliards $ en PIB au Canada et supporter la création de 8 456 emplois en moyenne par année (1).

Grâce aux investissements de Bombardier en R et D pour le programme Global 7500, des connaissances et de l’expertise sont développées stimulant l’innovation, ce qui contribue à la force générale de l’écosystème aéronautique canadien.

(1) L’impact économique total comprend les incidences directes, indirectes et induites.



À propos de NetJets

Fondée en 1964 sous le nom d’Executive Jet Airways, NetJets Inc. fixe — et dépasse — les normes de l’industrie depuis plus de 55 ans. Aujourd’hui, NetJets Inc. est fière d’être une société de Berkshire Hathaway réputée pour son engagement inébranlable en matière de sécurité et de service. Elle englobe NetJets, Executive Jet Management, QS Partners et QS Security, offrant diverses solutions de voyage personnalisées pour répondre aux besoins de chaque Propriétaire. Cela comprend la multipropriété d’avions, les options de crédit-bail et de carte avion, la gestion d’avions, les services de nolisement, de courtage et d’acquisition d’avions privés, et les services de sécurité spécialisés. Voilà pourquoi tant de voyageurs avisés du monde entier choisissent NetJets Inc. au fil des générations. C’est aussi parce que NetJets propose la flotte d’avions privés la plus grande et la plus diversifiée du monde, ce qui permet l’accès à volonté de toutes les destinations, même les plus éloignées, sur toute la planète. Pour en savoir plus sur le chef de file de l’aviation privée, visitez netjets.com dès aujourd’hui.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Consultez le site de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe.

Bombardier, Global, Global 7500, Nuage et Soleil sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

