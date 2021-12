VCORE, nouveau jeton métavers international, clôture la prévente sursouscrite

LONDRES , 02 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, à l'occasion de la conférence Enter the Metaverse à Londres, Together Labs a annoncé VCORE ( www.getvcore.io ), un jeton ERC-20 qui récompense les acteurs, créateurs et bénéficiaires internationaux actifs à travers le métavers. Together Labs, la société mère qui lance le jeton, a annoncé que VCORE sera disponible pour les utilisateurs en dehors des États-Unis et du Canada via sa plateforme IMVU, l'application sociale qui génère le plus de revenus et métavers de rencontres amicales.



VCORE est une étape clé pour accélérer les économies virtuelles et ouvrira la voie à une croissance future dans l'ensemble du métavers. Nouveau jeton lancé en 2022, VCORE devrait donner à ses utilisateurs l'accès à un nouveau type d'économie où chaque acteur pourrait participer à l'avenir du métavers.

« Cette première prévente visait à connecter et à susciter l'intérêt des principaux acheteurs stratégiques de cryptomonnaies et de métavers qui connaissent bien notre secteur, et nous ne pourrions pas être plus heureux que ce groupe de choix ait adhéré à notre projet », a déclaré John Burris, directeur de la stratégie et de la blockchain chez Together Labs. « Lorsque nous lancerons VCORE l'année prochaine, nous ferons d'une pierre deux coups avec notre premier jeton, VCOIN, un jeton soutenu par une devise fiduciaire et transférable à l'échelle mondiale, et maintenant VCORE pour alimenter l'économie de nouvelle génération du métavers. »

Les participants (ou leur filiale étrangère) à la prévente comprennent :

BITKRAFT Ventures , la plateforme d'investissement mondiale pour les jeux, les e-sports et les médias interactifs avec des investissements dans Immutable, Manticore, Anzu, Frost Giant et Yield Guild

, la plateforme d'investissement mondiale pour les jeux, les e-sports et les médias interactifs avec des investissements dans Immutable, Manticore, Anzu, Frost Giant et Yield Guild Sky9 Capital qui se concentre sur l'innovation en matière d'Internet, d'entreprise et de technologie approfondie sous le leadership de DappReview, Binance et CoinMarketcap et des participations dans Blockchain.com, MetaWorld et plus encore

qui se concentre sur l'innovation en matière d'Internet, d'entreprise et de technologie approfondie sous le leadership de DappReview, Binance et CoinMarketcap et des participations dans Blockchain.com, MetaWorld et plus encore Des cadres de GoldenTree Asset Management qui détiennent des investissements dans Coinbase (pré-IPO), ConsenSys et Animoca Brands.

qui détiennent des investissements dans Coinbase (pré-IPO), ConsenSys et Animoca Brands. Jump Capital qui possède un vaste portefeuille de cryptomonnaies comprenant 0x, BitGo, BlockFi, Coinlist et bien d'autres

« TogetherLabs est un réseau social basé sur des avatars pionnier depuis plusieurs années. Avec l'économie des jetons intégrée et la prise en charge des NFT, il autonomisera les utilisateurs et changera la façon dont les joueurs partagent, créent et se connectent dans le métavers », a déclaré Vincent Niu, associé chez Sky9 Capital. « Nous sommes ravis d'être un élément clé de la première prévente, car nous sommes convaincus que l'équipe et la plateforme possèdent un énorme potentiel. »

« Contrairement aux autres réseaux sociaux, le marché de la mécanique de jeu et du contenu d'IMVU lui confère une position unique pour web3 et pour intégrer naturellement des crypto-monnaies et des NFT », a déclaré Scott Rupp, associé général fondateur de BITKRAFT Ventures. « BITKRAFT a vu cet avantage unique et est ravi de s'associer à Together Labs pour soutenir le lancement de VCORE et libérer le plein potentiel de l'économie virtuelle d'IMVU pour son écosystème de joueurs et créateurs actifs. »

Les autres participants incluent : PEER Venture Partners, Cointelligence Fund, Meteorite Labs et Marina Capital.

VCORE sera lancé au sein de l'économie florissante des biens et services virtuels d'IMVU. IMVU possède plus de 15 ans d'expérience dans la création d'une communauté activement engagée avec plus de 200 000 créateurs actifs et plus de 1 000 000 utilisateurs actifs au quotidien. Seuls les utilisateurs internationaux (à l'exception des résidents américains et canadiens) pourront acheter et utiliser VCORE. Les résidents américains et canadiens auront accès à l'achat, au don, au gain et à la détention de VCOIN, l'actif numérique disponible à l'échelle mondiale, lancé en janvier 2021.

« Le lancement de VCORE constitue une étape majeure pour le métavers IMVU et sa base d'utilisateurs mondiale. Il est rare qu'un nouveau jeton ait un public aussi large », a déclaré Daren Tsui, PDG de Together Labs et IMVU. « Maintenant, VCORE nous permet de récompenser nos membres internationaux pour leur engagement. Alors que les joueurs explorent, gagnent et façonnent l'avenir du métavers, VCORE leur permet de détenir une valeur réelle dans son succès. »

Together Labs construit l'économie du métavers de la prochaine génération, qui comprend un certain nombre d'initiatives de blockchain complémentaires.

La conférence Enter the Metaverse , qui se tiendra à Londres, est organisée par Tech Circus dans le cadre d'une série d'événements axés sur l'avenir de la technologie.

Pour de plus amples informations sur VCORE, veuillez consulter le site www.getvcore.io . Pour en savoir plus et vous abonner à IMVU, veuillez consulter le site : www.imvu.com.

À propos d'IMVU

Basée dans la Silicon Valley, IMVU (imm-view) est la plus grande plateforme sociale et de rencontres amicales au monde, ainsi que l'une des 5 premières applications de génération de revenus dans l'iOS/Apple App Store et Google Play Store, où des millions d'utilisateurs personnalisent leurs avatars et explorent plus de 40 000 destinations pour se connecter les uns aux autres. Par le biais de discussions et d'événements, l'immense métavers d'IMVU permet et renforce l'amitié et les connexions humaines. Une communauté de centaines de milliers d'utilisateurs alimente l'économie de pair à pair d'IMVU en concevant et en vendant des biens et des destinations virtuels, ajoutant à un catalogue croissant de 50 millions d'articles. L'expérience IMVU est disponible sur le web , une application de bureau et en tant qu'application iOS et Android .

À propos de VCORE

VCORE est un jeton ERC-20 uniquement international qui récompense les joueurs et les créateurs pour construire le futur métavers et pour leur engagement. VCORE sera d'abord intégré directement dans l'immense métavers IMVU et permettra à la communauté internationale de façonner l'économie future. Avec VCOIN et les NFT, VCORE est une autre pierre angulaire essentielle pour accélérer la transition vers une économie de blockchain complète, établissant les nouveaux standards économiques. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.getvcore.io (aucun accès pour les Américains ou les Canadiens).

À propos de Together Labs

Together Labs innove dans les technologies qui permettent aux gens du monde entier de se connecter, de créer et de gagner dans les mondes virtuels. Notre mission consiste à redéfinir les réseaux sociaux en tant que catalyseur d'une connexion humaine authentique grâce au développement d'une famille de produits basés sur cette valeur fondamentale. Ceux-ci incluent : IMVU, la plus grande plateforme sociale et de rencontres amicales au monde ; VCOIN, la première monnaie numérique transférable approuvée par la réglementation ; VCORE, un jeton ERC-20 qui permet à la communauté de créer, jouer et gagner dans le métavers ; et WithMe, une plateforme mobile prochainement disponible.