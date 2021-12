VCORE, nuevo token metaverso internacional, cierra preventa suscrita en exceso

Portuguese Spanish

LONDRES, Dec. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy en la conferencia, Enter the Metaverse en Londres, Together Labs, anunció VCORE ( www.getvcore.io ), un token ERC-20 para recompensa de jugadores, creadores y ganadores activos e internacionales en todo el metaverso. Together Labs, la compañía matriz que lanza el token, anunció que VCORE estará disponible para usuarios fuera de los Estados Unidos y Canadá vía su plataforma IMVU, el metaverso líder en descubrimiento de amigos y aplicaciones sociales de mayor ingreso.



VCORE es un paso fundamental para acelerar las economías virtuales y preparará el terreno para el crecimiento futuro en todo el metaverso más amplio. VCORE, un nuevo token lanzado en 2022, deberá ofrecer a sus usuarios acceso a un nuevo tipo de economía donde cada jugador pueda participar en el futuro del metaverso.

"Esta preventa inicial fue para conectar y asegurar el interés de los principales compradores estratégicos de criptomonedas y metaversos que conocen bien nuestro espacio, y no podemos estar más contentos de contar con este grupo selecto como parte de nuestro proyecto", dijo John Burris, director de estrategia y blockchain de Together Labs. "El lanzamiento de VCORE el próximo año, será un fuerte complemento de nuestro primer token, VCOIN, un token transferible globalmente apoyado por autorización, y ahora VCORE para impulsar la próxima generación de la economía de Metaverso".

Los participantes (o su filial extranjera) en la preventa son:

BITKRAFT Ventures , la plataforma de inversión global para juegos, deportes electrónicos y medios interactivos con inversiones en Immutable, Manticore, Anzu, Frost Giant e Yield Guild

, la plataforma de inversión global para juegos, deportes electrónicos y medios interactivos con inversiones en Immutable, Manticore, Anzu, Frost Giant e Yield Guild Sky9 Capital centrada en impulsar la innovación en Internet, empresas y tecnología profunda con el liderazgo de DappReview, Binance y CoinMarketcap y participaciones en Blockchain.com, MetaWorld y más

centrada en impulsar la innovación en Internet, empresas y tecnología profunda con el liderazgo de DappReview, Binance y CoinMarketcap y participaciones en Blockchain.com, MetaWorld y más Ejecutivos de GoldenTree Asset Management que mantienen inversiones en Coinbase (pre-IPO), ConsenSys y Animoca Brands.

que mantienen inversiones en Coinbase (pre-IPO), ConsenSys y Animoca Brands. Jump Capital, que tiene una amplia cartera de criptomonedas incluyend'o; 0x, BitGo, BlockFi, Coinlist y otros

“Together Labs es pionera de red social basada en avatar durante años. Con la economía de tokens integrada y el apoyo a las NFT, capacitará a los usuarios y cambiará la forma en que los jugadores comparten, crean y se conectan entre sí en el metaverso", dijo Vincent Niu, socio de Sky9 Capital. "Estamos encantados de ser una parte clave de la preventa inicial, ya que creemos que tanto el equipo como la plataforma tienen un enorme potencial".

"A diferencia de otras redes sociales, la mecánica de juegos y el mercado de contenido de IMVU la sitúan en una posición única para web3 y para incorporar criptomonedas y NFT de forma natural", dijo Scott Rupp, socio general fundador de BITKRAFT Ventures. "BITKRAFT observó esta ventaja única y está encantada de asociarse con Together Labs para apoyar el lanzamiento de VCORE y desatar el máximo potencial de la economía virtual de IMVU para su ecosistema activo de creadores y jugadores".

Los participantes adicionales también incluyen: PEER Venture Partners; Cointelligence Fund; Meteorite Labs; y Marina Capital.

VCORE se lanzará dentro de la próspera economía de productos y servicios virtuales de IMVU. IMVU cuenta con más de 15 años de experiencia construyendo una comunidad activamente comprometida con más de 200,000 creadores activos y más de 1,000,000 usuarios activos diarios. Solo los usuarios internacionales (residentes no estadounidenses y no canadienses) podrán comprar y usar VCORE. Los residentes estadounidenses y canadienses tendrán acceso a comprar, regalar, ganar y mantener VCOIN, el activo digital disponible a nivel mundial lanzado en enero de 2021.

"El lanzamiento de VCORE es un hito gigante para el metaverso de IMVU y su base de usuarios global. Es raro que un nuevo token tenga una audiencia inmediata tan extensa", dijo Daren Tsui, director ejecutivo de Together Labs e IMVU. “Ahora, VCORE nos permite recompensar a nuestros miembros internacionales por su participación. Mientras los jugadores exploran, ganan y dan forma al futuro del metaverso, VCORE les permite mantener el valor del mundo real en su éxito ".

Together Labs está construyendo la economía metaversa de la próxima generación, que incluye una serie de iniciativas complementarias de blockchain.

Enter the Metaverse , que se celebra en Londres, es auspiciada por Tech Circus como parte de una serie de eventos centrados en el futuro de la tecnología.

Para más información acerca de VCORE, visite www.getvcore.io . Para más información e inscribirse en IMVU, visite: www.imvu.com .

Acerca de IMVU

IMVU (imm-view), con sede en Silicon Valley, es la mayor plataforma social y de descubrimiento de amistad del mundo, y una de las 5 mejores aplicaciones de mayor ingreso en iOS/Apple App Store y Google Play Store, donde millones de usuarios personalizan sus avatares y exploran más de 40,000 destinos para conectarse entre sí. A través de chats y eventos, el metaverso masivo de IMVU permite y empodera amistades y conexión humana. Una comunidad de cientos de miles de usuarios potencia la economía de punto a punto de IMVU con el diseño y venta de productos y destinos virtuales, lo que se suma a un creciente catálogo de 50 millones de artículos. La experiencia IMVU está disponible en la web , aplicación de desktop y aplicación para iOS y Android .

Acerca de VCORE

VCORE es un token ERC-20 exclusivamente internacional que recompensa a los jugadores y creadores para construir el futuro Metaverso y ganar por su participación. VCORE al principio se integrará directamente al metaverso masivo de IMVU y empoderará a la comunidad internacional para dar forma a la economía futura. Junto con VCOIN y NFTs, VCORE es otro bloque de construcción esencial para acelerar la transición a una economía de blockchain completa, estableciendo el nuevo estándar económico. Para más información visite, www.getvcore.io (no hay acceso para personas en EE.UU. y Canadá).

Acerca de Together Labs

Together Labs innova tecnologías que capacitan a las personas de todo el mundo para conectarse, crear y ganar en mundos virtuales. Nuestra misión es redefinir las redes sociales como un catalizador para la conexión humana auténtica a través del desarrollo de una familia de productos basados en este valor fundamental. Estos incluyen: IMVU, la mayor plataforma social y de descubrimiento de amistades del mundo; VCOIN, la primera moneda digital transferible regulatoriamente aprobada; VCORE un token ERC-20 que permite a la comunidad crear, jugar y ganar en Metaverso; y WithMe, una próxima plataforma móvil.