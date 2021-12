VCORE, Novo Token Metaverso Internacional, Fecha a Pré-venda Subscrita em Excesso

Portuguese Spanish

LONDRES, Dec. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoje, na conferência Enter the Metaverse em Londres, a Together Labs, anunciou o lançamento do VCORE ( www.getvcore.io ), um token ERC-20 para recompensa de jogadores, criadores e ganhadores ativos e internacionais em todo o metaverso. A Together Labs, empresa controladora que está lançando o token, anunciou que o VCORE estará disponível para usuários fora dos EUA e Canadá através da sua plataforma IMVU - o metaverso líder em descoberta de amigos e aplicativos sociais de alto custo.



O VCORE é um passo fundamental para a aceleração das economias virtuais que irá preparar o cenário para o crescimento futuro em todo o metaverso mais amplo. Um novo token a ser lançado em 2022, o VCORE deverá proporcionar aos seus usuários acesso a um novo tipo de economia onde cada jogador pode participar do futuro do metaverso.

“Esta pré-venda inicial foi para viabilizar a conexão e garantir o interesse dos principais compradores estratégicos de cripto e metaverso que conhecem bem o nosso espaço - e não poderíamos estar mais contentes em ter este grupo seleto como parte do nosso projeto”, disse John Burris, Diretor de Estratégia e Blockchain da Together Labs. “O lançamento do VCORE no próximo ano, será o complemento do nosso primeiro token - VCOIN, um token globalmente transferível apoiado por autorização. O VCORE servirá para impulsionar a próxima geração da economia do Metaverso.”

Os participantes (ou sua afiliada estrangeira) da pré-venda incluem:

BITKRAFT Ventures , a plataforma de investimento global para jogos, e-sports e mídia interativa com investimentos em Immutable, Manticore, Anzu, Frost Giant e Yield Guild

, a plataforma de investimento global para jogos, e-sports e mídia interativa com investimentos em Immutable, Manticore, Anzu, Frost Giant e Yield Guild Sky9 Capital , concentrada em impulsionar a inovação na Internet, empresas e tecnologia profunda, com liderança da DappReview, Binance e CoinMarketcap, e participações em Blockchain.com, MetaWorld e muito mais

, concentrada em impulsionar a inovação na Internet, empresas e tecnologia profunda, com liderança da DappReview, Binance e CoinMarketcap, e participações em Blockchain.com, MetaWorld e muito mais Executivos da GoldenTree Asset Management que detêm investimentos nas marcas Coinbase (pré-IPO), ConsenSys e Animoca.

que detêm investimentos nas marcas Coinbase (pré-IPO), ConsenSys e Animoca. JUMP Capital, que tem um vasto portfólio de criptomoedas, incluindo 0x, BitGo, BlockFi, Coinlist e outros

“A Together Labs é pioneira de rede social com base em avatar há anos. Com a economia de token incorporada e suporte para NFTs, ela irá capacitar os usuários e mudar a maneira como os jogadores compartilham, criam e se conectam uns com os outros no metaverso ", disse Vincent Niu, Sócio da Sky9 Capital. "Estamos contentes em ser parte fundamental da pré-venda inicial, pois acreditamos que tanto a equipe quanto a plataforma têm um enorme potencial."

“Ao contrário de outras redes sociais, a mecânica de jogos e o mercado de conteúdo da IMVU a tornam especialmente posicionada para web3 e para incorporar naturalmente criptomoedas e NFTs”, disse Scott Rupp, Sócio Fundador da BITKRAFT Ventures. "A BITKRAFT viu essa vantagem única e tem o prazer de fazer uma parceria com a Together Labs para apoiar o lançamento do VCORE e revelar todo o potencial da economia virtual da IMVU para seu criador ativo e ecossistema de jogadores."

Os participantes adicionais também incluem: PEER Venture Partners; Cointelligence Fund; Meteorite Labs; e Marina Capital.

O VCORE será lançado dentro da próspera economia virtual de bens e serviços da IMVU. A IMVU tem mais de 15 anos de experiência na construção de uma comunidade ativamente engajada com mais de 200.000 criadores ativos e mais de 1.000.000 usuários ativos diários. Somente usuários internacionais (residentes não americanos e não canadenses) poderão comprar e usar o VCORE. Os residentes dos EUA e do Canadá terão acesso para comprar, presentear, ganhar e manter o VCOIN, o ativo digital lançado em janeiro de 2021 e disponível em todo o mundo.

“O lançamento do VCORE é um marco gigante para o metaverso da IMVU e sua base de usuários global. É raro um novo token ter uma audiência imediata tão grande ”, disse Daren Tsui, CEO da Together Labs e da IMVU. “Com o VCORE agora podemos recompensar nossos membros internacionais pelo seu engajamento. À medida que os jogadores exploram, ganham e moldam o futuro do metaverso, o VCORE permite que eles mantenham o valor do mundo real em seu sucesso.”

A Together Labs está criando a economia metaverso da próxima geração, com uma série de iniciativas complementares de blockchain.

O Enter the Metaverse , realizado em Londres, é apresentado pelo Tech Circus como parte de uma série de eventos focados no futuro da tecnologia.

Para mais informação sobre o VCORE, visite www.getvcore.io . Para mais informação e inscrição na IMVU, visite: www.imvu.com .

Sobre o IMVU

Com sede no Silicon Valley, a IMVU (imm-view) é a maior plataforma social e de descoberta de amizade do mundo, e um dos 5 principais aplicativos em termos de arrecadação da iOS/Apple App Store e Google Play Store, onde milhões de usuários personalizam seus avatares e exploram mais de 40.000 destinos para se conectarem uns com os outros. Através de bate-papos e eventos, o metaverso massivo da IMVU permite e capacita a amizade e a conexão humana. Uma comunidade de centenas de milhares de usuários alimenta a economia ponto a ponto da IMVU, projetando e vendendo bens e destinos virtuais, complementando um catálogo crescente de 50 milhões de itens. A experiência da IMVU está disponível na web , em um aplicativo de desktop, e um aplicativo iOS e Android .

Sobre o VCORE

VCORE é um token ERC-20 exclusivamente internacional que recompensa jogadores e criadores na criação do futuro Metaverso e que recebem recompensas pelo seu engajamento. O VCORE a princípio será integrado diretamente no metaverso massivo da IMVU e irá capacitar a comunidade internacional a moldar a economia futura. Juntamente com o VCOIN e as NFTs, o VCORE é outro bloco de construção essencial para acelerar a transição para uma economia de blockchain completa, estabelecendo o novo padrão econômico. Para mais informação, visite www.getvcore.io (nenhum acesso a pessoas dos EUA ou do Canadá).

Sobre a Together Labs

A Together Labs inova tecnologias que capacitam as pessoas em todo o mundo a se conectarem, criarem e ganharem em mundos virtuais. Nossa missão é redefinir as redes sociais, sendo um catalisador para a conexão humana autêntica, através do desenvolvimento de uma família de produtos com base nesse valor fundamental. Estes incluem: IMVU, a maior plataforma social e de descoberta de amizades do mundo; VCOIN, a primeira moeda digital transferível aprovada por regulamentação; VCORE, um token ERC-20 que permite que a comunidade crie, jogue e ganhe no Metaverso; e WithMe, uma plataforma móvel futura.