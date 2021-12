Luxury Portfolio International, 2022년도 호화 부동산 현황 보고서 발간

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

호화 부동산 매각 인구 전 세계적으로 증가 추세 FOMO(소외에 대한 공포) 증후군 호소하는 일부 구매자들

전 세계 부유 구매자들 사이에서 ‘매우 중요한’ 조건 된 지속 가능성

최신 보고서 데이터는 20개국 최상위 1~5% 계층을 대상으로 수집 약 3,200만 가구의 부유층에 해당

뉴욕, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계적 호화 주거 부동산 중개업 네트워크인 Luxury Portfolio International® (LPI)이 2022년도 호화 부동산 현황 보고서(SOLRE) 내용을 공개했다. 이번 보고서는 세계 20개국 소득 상위 1~5% 개인들의 데이터를 바탕으로 이뤄진 것으로, 세계 호화 주거 부동산 시장에 유의미한 여러 주제들을 다루고 있다.

특히 LPI 보고서에 따르면, 2020년 3분기에 시작된 주택 구매 관련 주요 경향들이 2021년에도 계속 이어진 것으로 확인된다. 이는 호화 부동산에 대한 높은 수요, 가격 상승세, 수요 대비 낮은 공급 물량 추세가 앞으로도 이어지고, 호화 단독 주택이 매물로 나와 판매되기까지의 시간이 ‘불과 몇 시간밖에’ 되지 않는 경우가 많으며, 지속 가능성이 향후 주택 구매를 결정하는 데 있어 ‘매우 중요한’(66%) 조건임을 의미한다.

조사 결과, 전 세계적으로 주거 부동산을 매각하는 부유층 인구는 증가 추세에 있다. 호화 주택 구매자 가운데 다수(74%)가 경제적으로 매우 안정감을 느낀다고 응답했으나 75%가 자신들의 재량 지출 능력이 조만간 시험대에 오를 수 있다며 우려를 표했다.

2022년에도 빠른 속도로 현 추세가 이어질 전망이지만, 호화 주거 부동산 시장이 점점 안정화되리라는 조짐 또한 나타나고 있다. 이는 과열이 장기화된 시장의 합병증을 피하는 데 아주 중요한 단계이다.

세계 부유층을 대상으로 Luxury Portfolio International ® (LPI)이 조사를 실시한 결과, 호화 주택 구매자의 75%가 다음 주택을 구매하는 데 있어 환경 지속 가능성을 고려한다는 결과를 비롯해 다양한 주제의 결과가 도출되었다. 이렇듯 2021년 호화 주거 부동산 시장은 역사상 기록적으로 활발했던 시장으로 막을 내리게 되었다.

LPI 회장 Mickey Alam Khan은 “호화 부동산 시장이 이례적인 한 해를 보낸 끝에 내년에는 약간의 균형을 회복할 것으로 예상된다”며 “호화 부동산 시장을 관측하려면 몇 년에 걸친 궤적을 함께 보는 것이 중요하다. 2020년 전반기는 팬데믹으로 사실상 마비 상태였다. 그러다 2020년 후반기에 들어 시장이 과열되기 시작했고 그러한 추세가 2021년에도 이어져 2022년에도 유사한 궤적을 이어갈 전망이다. 다만 2022년에는 2021년보다 호화 부동산 매각 인구가 늘어날 것으로 보인다. 호화 부동산의 실제 구매자는 적어지겠지만 그럼에도 시장은 계속 판매자 우위 시장일 것이다. 시장을 극도의 과열 상태로 몰고 갔던 팬데믹 상황이 점차 정상화되고 있다. 수요는 계속 강세를 보일 것이며, 2022년 호화 부동산 시장에는 건강한 뉴노멀이 자리를 잡기 시작할 것”이라고 말했다.

보고서에 따르면, 이제 지속 가능성은 호화 주택의 중요한 차별점이 되고 있다. 구매자들은 미래를 대비한 기능과 편의 시설을 소유하기 위해 프리미엄을 지불할 의향을 보이고 있다. 조사에 응답한 75%는 다음 주택을 구매할 때 지속 가능성을 염두에 두겠다고 대답했다. 인생 2막을 위한 집을 찾을 때 지속 가능성을 고려하겠느냐는 질문에 ‘그렇다’고 답한 비율은 무려 90%에 육박했다. 또한 조사 결과, 자녀 교육, 직장 이동, 기타 참작 요인으로 인해 가족과 가까이 지내려는 사람들이 ‘인생 2막’을 위한 집 탐색을 고려하는 것으로 나타났다.

주택 구매에 있어 지속 가능성을 중요한 조건으로 밝힌 사람들은 상속인에게 구매 주택을 유산으로 물려줄 의향이 71% 높았다. 지속 가능성에 대한 관심이 커짐에 따라 구매자 수준이 높아진 것은 판매자 입장에서도 이로운 일이다. 그러한 구매자는 빠른 시일 안에, 비교적 높은 예산으로 거래하기를 희망하기 때문이다.

FOMO(Fear of Missing Out), 즉 소외에 대한 공포 증후군은 어디서든 일어날 수 있는 흥미로운 현상으로 소셜 미디어 게시글을 많이 접할 때 흔히 발생한다. 1년 동안 국내에만 머물며 과열된 시장 소식을 듣다 보니 호화 부동산 구매자의 약 26%가 상당한 수준의 FOMO 증상을 호소했다. FOMO는 다양한 방식으로 나타나는데, 첫째로는 가격이 감당할 수 없는 수준으로 뛰어 정말로 ‘배를 놓친’ 순간에 발현되고, 이와 마찬가지로 강력한 두 번째 증상은 주요 구매를 위해 자금을 조정하는 것으로 발현된다.

코로나19 우려가 여전한 현 시점에서, 이번 조사는 부동산 시장이 팬데믹 여파의 상당 부분을 이미 받아들였음을 보여준다. 이는 재택 근무 환경을 수용할 주택을 찾는 것이 지난해 호화 부동산 시장의 최대 트렌드였다는 사실과 비교된다.

조사 결과에 따르면, 호화 주택 구매자의 상당수가 재택 근무 환경을 유의미하게 생각하고 있다. 호화 주택 구매자의 27%가 재택 근무 환경을 ‘중요한 조건’으로 언급했다. 재택 근무와 그로 인한 문제, 집에 머물며 받는 스트레스 등은 주택 구매를 결정하는 데 있어 여전히 중요한 조건으로 작용하고 있다.

구매자들은 재택 근무의 스트레스를 해소할 방안으로 실내 엔터테인먼트, 동네 유흥거리, 스파/온수 욕조 같은 휴식 시설, 전문 칵테일 시설, 미디어와 게임 전용 방과 같은 오락 공간을 꼽았다.

이번 보고서에 실린 기타 주요 결과는 다음과 같다.

전 세계적으로 부유층은 가격대와 상관없이 주거 부동산을 구매하는 데 꾸준히 높은 관심을 보이고 있다. 이렇게 응답한 비율은 전년 대비 33% 증가했다. 2021 년이 끝날 시점에 구매자 대기 현상이 일어나 2022년 호화 부동산 시장이 활기를 띠며 시작될 것으로 예측된다.

2021 년이 끝날 시점에 구매자 대기 현상이 일어나 2022년 호화 부동산 시장이 활기를 띠며 시작될 것으로 예측된다. 부유층 1,400만 가구 이상이 주거 공간을 구매하는 데 관심을 보이고 있고 그중 640만 가구가 호화 부동산 구매 의지를 보이고 있다. 이밖에 호화 부동산 소유주 120만 명이 3년 안에 부동산을 매각할 의지를 나타냈다. 이는 전년 대비 32% 증가한 수치다. 기록적인 밸류에이션이 이러한 결정에 주된 역할을 한 것으로 파악된다.

자세한 정보 및 보고서 확인은 이곳을 클릭하면 된다: State of Luxury Real Estate 2022 .

LUXURY PORTFOLIO INTERNATIONAL® (LPI) 개요

Luxury Portfolio International ( luxuryportfolio.com )은 세계적 호화 주거 부동산 중개업과 일류 중개사들의 네트워크로, 전 세계를 대상으로 우수한 마케팅과 인텔리전스 서비스를 제공한다. 유명 독립 부동산 회사들의 글로벌 네트워크 기업으로 70여개 국에서 550개 회사와 15만 명의 영업사원 네트워크를 보유한 Leading Real Estate Companies of the World® 산하에서 호화 부동산 사업을 전담하고 있다. 지난해 전 세계에서 이 네트워크 회원들이 참여한 거래수만 130만 건이 넘는다. LPI는 매달 200여개 국가/지역에서 글로벌한 방문객을 유치하고 있으며, 연간 5만 채 이상의 호화 주택을 판매하고 있다. Well Connected.™

출처: Luxury Portfolio International®

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc7a46a4-e6fd-43f9-91e6-834f31b75e8e