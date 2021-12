Portfolio Mewah Antarabangsa Keluarkan Laporan Hartanah Mewah 2022

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Bilangan Penjual Hartanah Mewah Meningkat Di Seluruh Dunia; Sesetengah Pembeli Menyuarakan FOMO (Terlalu Takut Terlepas); Kelestarian 'Sangat Penting' Dalam Kalangan Pembeli Mewah Di Seluruh Dunia

Laporan Terkini Mengandungi Data daripada Kumpulan 1-5% Teratas Yang Ditinjau Merentasi 20 Negara, Mewakili Penduduk Mewah bagi Hampir 32 Juta Isi Rumah

NEW YORK, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luxury Portfolio International® (LPI), rangkaian pembrokeran hartanah rangkaian kediaman mewah utama dunia, dengan sukacitanya berkongsi keputusan Laporan Hartanah Mewah 2022 (SOLRE). Kajian itu mengandungi data daripada individu dalam kumpulan pendapatan 1% hingga 5% teratas di 20 buah negara dan menyentuh pelbagai topik yang penting kepada pasaran hartanah kediaman mewah global.

Paling ketara, laporan LPI mendedahkan lanjutan bagi dominasi trend berkaitan pembelian rumah yang bermula pada S3 2020 dan berterusan sepanjang tahun 2021, menunjukkan bahawa permintaan untuk hartanah mewah kekal tinggi; kenaikan harga dijangka berterusan; bekalan kekal lebih rendah daripada permintaan; masa di pasaran untuk rumah keluarga tunggal mewah biasanya "hanya sekejap"; dan kelestarian adalah 'Sangat Penting' (66 peratus) apabila mempertimbangkan pembelian rumah masa hadapan.

Kajian itu juga menunjukkan peningkatan dalam bilangan penjual mewah bagi hartanah kediaman di seluruh dunia; iaitu dalam kalangan pembeli rumah mewah, majoriti (74 peratus) berkongsi perasaan yang kuat tentang keyakinan ekonomi peribadi dan 75 peratus masih bimbang bahawa kuasa perbelanjaan budi bicara mereka boleh diuji tidak lama lagi.

Sementara tahun 2022 dijangka terus berada pada kadar yang pantas, terdapat tanda-tanda bahawa pasaran hartanah kediaman mewah akan semakin stabil, langkah penting untuk mengelakkan komplikasi bagi pasaran panas jangka panjang.

Dengan 75 peratus pembeli rumah mewah memilih rumah seterusnya dengan kelestarian alam sekitar menjadi tajuk utama pelbagai penemuan daripada kajian isi rumah mewah dunia oleh Luxury Portfolio International ® (LPI), 2021 berakhir sebagai satu daripada pasaran hartanah kediaman mewah yang paling kukuh dalam sejarah.

"Selepas tahun yang memecahkan rekod dalam hartanah mewah, kami menjangkakan keseimbangan pasaran akan dipulihkan," kata Mickey Alam Khan, Presiden LPI. “Penting untuk melihat pasaran mewah sepanjang trajektori selama beberapa tahun, dengan mencatatkan bahawa separuh daripada tahun 2020 lumpuh akibat pandemik. Pasaran panas yang bermula pada tempoh akhir 2020 berterusan hingga 2021 dan akan meneruskan trajektori positif memasuki 2022. Perbezaannya ialah akan terdapat lebih banyak penjual mewah pada 2022 berbanding 2021. Sementara kemewahan sebenar akan berkurangan pembeli, masih ada pasaran untuk penjual. Kegilaan pandemik yang mendorong kami ke pasaran terlebih panas sedang dinormalkan. Permintaan akan kekal kukuh dan kebiasaan baharu yang sihat dalam hartanah mewah akan mula kelihatan pada 2022.”

Kelestarian, menurut kajian itu, kini menjadi pembeza utama dalam rumah mewah, dan pembeli sanggup membayar lebih mahal untuk memiliki ciri dan kemudahan yang lebih menyediakan mereka untuk masa depan. 75 peratus daripada mereka yang ditinjau menyatakan memilih rumah mereka yang seterusnya dengan mengambil kira kelestarian, dengan 90 peratus yang belum pernah berlaku sebelum ini menyatakan "ya" untuk memfaktorkan kelestarian berhubung dengan carian rumah Next Chapter in Life. Menurut kajian itu, carian rumah "Next Chapter in Life" berkaitan dengan mereka yang berpindah untuk berada lebih dekat dengan keluarga, kerana pendidikan anak-anak mereka, perpindahan kerjaya dan faktor peringanan yang lain.

Mereka yang berminat dengan kelestarian sebagai faktor utama pembelian rumah mereka adalah 71 peratus lebih berkemungkinan melihat pembelian tersebut sebagai rumah warisan yang akan diwariskan kepada waris mereka. Selanjutnya, apabila minat terhadap kelestarian berkembang, kualiti pembeli bertambah baik untuk faedah penjual, kerana pembeli ini ingin berurus niaga lebih awal dan untuk bajet yang lebih tinggi.

FOMO, atau Terlalu Takut Terlepas ialah perasaan cemas bahawa peristiwa mengujakan atau menarik mungkin sedang berlaku di tempat lain, sering dibangkitkan oleh siaran yang dilihat di media sosial. Setahun di rumah dan berita utama menggembar-gemburkan pasaran hangat, FOMO telah menjadi kebimbangan yang ketara bagi 26 peratus pembeli mewah. FOMO berlaku dalam cara yang berbeza, pertama sebagai detik "terlepas peluang" sebenar apabila harga melampaui jangkauan. Kebimbangan kedua – sama impaknya – ialah mengatur kewangan untuk pembelian utama.

Walaupun COVID-19 kekal menjadi kebimbangan yang ketara, kajian itu mendedahkan bahawa pasaran telah mengambil kira banyak kesannya. Ini berbanding tahun lepas apabila trend teratas dalam hartanah mewah ialah mencari rumah untuk menempatkan keluarga yang bekerja dari rumah.

Walau bagaimanapun, menurut kajian itu, bekerja dari rumah, menyumbang kepada peratusan besar pembeli rumah mewah.. Kajian itu mendedahkan bahawa 27 peratus pembeli mewah menyebut bekerja dari rumah sebagai ‘keprihatinan ketara.’ Kerja jarak jauh dan kekecewaan serta tekanan berada di rumah terus memainkan peranan penting dalam proses keputusan pembelian.

Pembeli yang prihatin tentang mengurangkan tekanan persekitaran kerja dari rumah mereka mencatatkan mengalihkan perhatian seperti hiburan di rumah, hiburan malam berdekatan dan kemudahan yang mendorong beristirahat seperti spa/tab mandi panas, skala koktel istimewa dan bilik khusus untuk media dan permainan.

Penemuan utama tambahan daripada penyelidikan itu termasuk:

Di peringkat global, golongan mewah kekal berminat untuk membeli hartanah kediaman pada sebarang harga, dengan peningkatan 33 peratus dari tahun ke tahun. Tidak syak lagi bahawa 2021 akan berakhir dengan tunggakan pembeli, menjadikan 2022 sebagai satu lagi tahun yang kukuh untuk hartanah mewah.

Tidak syak lagi bahawa 2021 akan berakhir dengan tunggakan pembeli, menjadikan 2022 sebagai satu lagi tahun yang kukuh untuk hartanah mewah. Lebih 14 juta isi rumah mewah kekal berminat untuk membeli kediaman , dengan 6.4 juta daripadanya berada dalam kategori mewah. Tambahan 1.2 juta pemilik rumah mewah telah mendapati minat untuk menjual dalam tempoh 3 tahun akan datang, meningkat 32 peratus daripada tahun lepas. Tidak syak lagi, penilaian rekod memainkan peranan penting dalam keputusan ini.

, dengan 6.4 juta daripadanya berada dalam kategori mewah. Tambahan 1.2 juta pemilik rumah mewah telah mendapati minat untuk menjual dalam tempoh 3 tahun akan datang, meningkat 32 peratus daripada tahun lepas. Tidak syak lagi, penilaian rekod memainkan peranan penting dalam keputusan ini. Apabila digabungkan, faktor-faktor ini menunjukkan penstabilan harga global dan normalisasi pasaran yang akan berlaku pada tahun 2022 dan seterusnya. Apa yang pernah kelihatan sebagai jurang yang luas antara bilangan pembeli dan penjual yang berpotensi (pembeli 10.3MM dan penjual 4.0MM) sedang bergerak dengan sewajarnya ke arah keseimbangan (pembeli 6.4MM dan penjual 5.2MM).

yang akan berlaku pada tahun 2022 dan seterusnya. Apa yang pernah kelihatan sebagai jurang yang luas antara bilangan pembeli dan penjual yang berpotensi (pembeli 10.3MM dan penjual 4.0MM) sedang bergerak dengan sewajarnya ke arah keseimbangan (pembeli 6.4MM dan penjual 5.2MM). Trend global untuk permintaan hartanah kediaman akan terus berkembang pada 2022. Peratusan individu dalam pasaran untuk membeli hartanah kediaman menjelang akhir 2022 meningkat daripada 19 peratus pada 2021 kepada 39 peratus pada 2022 di Eropah, dan daripada 30 peratus pada 2021 kepada 37 peratus pada 2022 di Asia/Pasifik. 46 peratus daripada mereka yang ditinjau dari Timur Tengah, khususnya pengguna dari Arab Saudi dan UAE mempunyai minat yang paling besar untuk memperoleh hartanah kediaman, kerana individu tersebut terus mempelbagaikan pegangan mereka. Amerika Utara menunjukkan pertumbuhan sederhana daripada 21 peratus pada 2021 kepada 25 peratus pada 2022.

Peratusan individu dalam pasaran untuk membeli hartanah kediaman menjelang akhir 2022 meningkat daripada 19 peratus pada 2021 kepada 39 peratus pada 2022 di Eropah, dan daripada 30 peratus pada 2021 kepada 37 peratus pada 2022 di Asia/Pasifik. 46 peratus daripada mereka yang ditinjau dari Timur Tengah, khususnya pengguna dari Arab Saudi dan UAE mempunyai minat yang paling besar untuk memperoleh hartanah kediaman, kerana individu tersebut terus mempelbagaikan pegangan mereka. Amerika Utara menunjukkan pertumbuhan sederhana daripada 21 peratus pada 2021 kepada 25 peratus pada 2022. Pemilik rumah mewah datang untuk menjual. Dengan pembinaan baharu yang mengalami kelewatan akibat cabaran barangan dan perkhidmatan, terdapat minat yang konsisten terhadap rumah sedia ada. Walau bagaimanapun, pemilik tidak semestinya berada di pasaran untuk menjual tahun lepas, dan akibatnya kekurangan inventori telah menjadi pemacu harga yang ketara dalam kebanyakan pasaran mewah. Kini, nampaknya pemilik mewah yakin untuk segera memanfaatkan peluang dan minat mereka untuk menjual meningkat lebih daripada dua kali ganda (kepada 28 peratus daripada 11 peratus). Malah, 71 peratus pemilik percaya nilai rumah mereka akan meningkat tahun ini, mewujudkan insentif yang kuat untuk menjual. Purata pemilik rumah mewah menjangkakan peningkatan kira-kira 4–5 peratus berbanding 3–4 peratus tahun lepas.

Dengan pembinaan baharu yang mengalami kelewatan akibat cabaran barangan dan perkhidmatan, terdapat minat yang konsisten terhadap rumah sedia ada. Walau bagaimanapun, pemilik tidak semestinya berada di pasaran untuk menjual tahun lepas, dan akibatnya kekurangan inventori telah menjadi pemacu harga yang ketara dalam kebanyakan pasaran mewah. Kini, nampaknya pemilik mewah yakin untuk segera memanfaatkan peluang dan minat mereka untuk menjual meningkat lebih daripada dua kali ganda (kepada 28 peratus daripada 11 peratus). Malah, 71 peratus pemilik percaya nilai rumah mereka akan meningkat tahun ini, mewujudkan insentif yang kuat untuk menjual. Purata pemilik rumah mewah menjangkakan peningkatan kira-kira 4–5 peratus berbanding 3–4 peratus tahun lepas. Dari segi psikologi ia kekal sebagai pasaran penjual. Dari segi realiti, kita boleh menjangkakan nisbah pembeli dan penjual yang lebih seimbang pada tahun-tahun akan datang. Memandangkan pengguna mewah mengambil bahagian dalam pasaran kediaman, pencari kediaman mewah turun 58 peratus pada 2021 (daripada 34 peratus kepada 20 peratus daripada jumlah golongan mewah), manakala sebaliknya, dalam mengimbangi situasi yang rumit ini, bilangan penjual mewah semakin meningkat sebanyak 26 peratus (sehingga 16 peratus daripada 13 peratus daripada jumlah golongan mewah).

Dari segi realiti, kita boleh menjangkakan nisbah pembeli dan penjual yang lebih seimbang pada tahun-tahun akan datang. Memandangkan pengguna mewah mengambil bahagian dalam pasaran kediaman, pencari kediaman mewah turun 58 peratus pada 2021 (daripada 34 peratus kepada 20 peratus daripada jumlah golongan mewah), manakala sebaliknya, dalam mengimbangi situasi yang rumit ini, bilangan penjual mewah semakin meningkat sebanyak 26 peratus (sehingga 16 peratus daripada 13 peratus daripada jumlah golongan mewah). Walaupun berpindah ke pinggir bandar telah menjadi tajuk utama COVID, kajian mendedahkan bahawa hartanah kediaman mewah pusat bandar masih seperti sediakala. Lebih separuh daripada pembeli mewah di seluruh dunia (55 peratus) menjangkakan akan membeli kediaman mereka yang seterusnya di bandar dan 77 peratus akan berada dalam lingkungan perjalanan ulang-alik. Terutama sekali, pembeli mewah Asia-Pasifik lebih berkemungkinan membeli di pusat bandar berbanding rakan sejawat global mereka.

Lebih separuh daripada pembeli mewah di seluruh dunia (55 peratus) menjangkakan akan membeli kediaman mereka yang seterusnya di bandar dan 77 peratus akan berada dalam lingkungan perjalanan ulang-alik. Terutama sekali, pembeli mewah Asia-Pasifik lebih berkemungkinan membeli di pusat bandar berbanding rakan sejawat global mereka. Populariti rumah keluarga tunggal melonjak melangkaui Amerika Utara. Penyelidikan mendedahkan bahawa populariti rumah keluarga tunggal semakin berkembang pada skala global, dengan 40 peratus pembeli Eropah/Timur Tengah dan 29 peratus pembeli Asia-Pasifik mencari kemewahan ruang dan privasi tambahan. Tahun ke tahun, permintaan untuk jenis perumahan ini semakin meningkat kerana, secara kolektif, ruang kediaman yang dikongsi menjadi kurang menarik kepada pembeli mewah. Amerika Utara kekal sebagai pemacu utama untuk permintaan jenis kediaman ini.

Penyelidikan mendedahkan bahawa populariti rumah keluarga tunggal semakin berkembang pada skala global, dengan 40 peratus pembeli Eropah/Timur Tengah dan 29 peratus pembeli Asia-Pasifik mencari kemewahan ruang dan privasi tambahan. Tahun ke tahun, permintaan untuk jenis perumahan ini semakin meningkat kerana, secara kolektif, ruang kediaman yang dikongsi menjadi kurang menarik kepada pembeli mewah. Amerika Utara kekal sebagai pemacu utama untuk permintaan jenis kediaman ini. Kelas baharu pembeli mewah peringkat permulaan memasuki pasaran. Di seluruh spektrum yang penuh pengguna mewah, terdapat minat yang lebih besar untuk membeli hartanah di bawah $1 juta. Ini menandakan kebangkitan semula pembeli kelas menengah atas yang menangguhkan pembelian akibat wabak, atau yang kini sanggup dan mampu untuk mendapatkan rumah. Akibatnya, ini mewujudkan peningkatan dalam bilangan pembeli mewah peringkat permulaan, sehingga 44 peratus daripada 39 peratus dalam julat USD 1-1.9 juta. Kesan kemewahan demokratik untuk ramai pembeli ini paling ketara di Amerika Utara dan kurang di Asia Pasifik dan Eropah/Timur Tengah, iaitu melibatkan kelas mewah lebih ke arah kumpulan orang yang agak kecil dengan kepekatan kekayaan yang sangat tinggi.



Untuk maklumat lanjut dan akses kepada laporan, klik di sini: Hartanah Mewah 2022 .

MENGENAI LUXURY PORTFOLIO INTERNATIONAL® (LPI)

Luxury Portfolio International ( luxuryportfolio.com ) ialah rangkaian terkemuka pembrokeran hartanah mewah terkemuka di dunia dengan ejen utama mereka menawarkan perkhidmatan pemasaran dan risikan yang tiada tandingan di seluruh dunia. Ia adalah cawangan mewah Leading Real Estate Companies of the World®, rangkaian global firma hartanah bebas terkemuka, dengan 550 syarikat dan 150,000 syarikat bersekutu jualan di 70 buah negara. Tahun lepas, ahli rangkaian mengambil bahagian dalam lebih 1.3 juta transaksi global. LPI menarik khalayak pengunjung global dari lebih 200 negara/wilayah setiap bulan dan memasarkan lebih daripada 50,000 rumah mewah setiap tahun. Well Connected.™

Sumber: Luxury Portfolio International®

Foto yang mengiringi pengumuman ini boleh didapati di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc7a46a4-e6fd-43f9-91e6-834f31b75e8e