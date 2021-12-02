Luxury Portfolio International发布2022年奢侈品房地产情况报告

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全球奢侈品房地产卖家数量有所增加；一些买家表现出FOMO（非常害怕失去机会）；全球富人买家认为可持续发展“至关重要”

最新报告由参与调查的20个国家和地区中收入排名前1%至5%的个人数据组成，代表着近3200万个家庭中的富裕人口

纽约, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界顶级奢侈品住宅房地产经纪网络 Luxury Portfolio International® （LPI）欣然分享其 2022年奢侈品房地产情况报告 （SOLRE）的结果。这项研究由20个国家和地区中收入排名前1%到5%的个人数据组成，涉及对全球奢侈品住宅房地产市场至关重要的一系列主题。

最值得注意的是，LPI报告显示，从2020年第三季度开始并持续到2021年全年的家庭购房相关趋势继续占主导地位，反映出人们对奢侈品房地产的需求仍然走高；预计价格将继续上涨；供应仍然低于需求；奢侈品单户住宅继续在上市后快速售罄；在考虑未来购房时，可持续性变得至关重要（66%）。

这项研究还显示，全球出售住宅房地产的富人数量有所增加；在奢侈品住宅买家中，大多数人（74%）对其个人经济情况有强烈信心，但仍有75%的人比较担心其自由支配能力将在不久后受到挑战。

尽管预计2022年将继续保持高速发展，但有迹象表明，奢侈品住宅房地产市场将日益稳定，这是避免对一个长期存在、超热度市场形成复杂影响的关键一步。

2021年全年见证了历史上最活跃的奢侈品住宅房地产市场之一，而 Luxury Portfolio International ® （LPI）对世界富裕家庭的一项研究结果中多次发现，75%的奢侈品住宅买家在选购下一套住宅时非常重视环境可持续性。

LPI总裁Mickey Alam Khan表示：“在奢侈品房地产市场经历了创纪录的一年后，我们预计市场将弥补一些缺额。我们必须从多年的时间轨迹来审视奢侈品住宅市场，并要注意到市场在2020年有一半时间因为疫情而处于停滞状态。市场在2020年下半年开始变得红火并持续到2021年，还将在2022年继续保持积极态势。区别在于2022年的奢侈品房地产卖家将比2021年增多，实际的奢侈品房地产买家将减少，但仍将保持一个卖家市场。将我们推向过热市场的疯狂疫情正在变得常态化。需求将保持强劲，一种健康的新常态将开始主导2022年的奢侈品房地产市场。”

根据这项研究，可持续性是当前奢侈品住宅中一个重要的差异化因素，买家愿意支付溢价以获得能够更好地为未来做准备的功能与便利设施。在接受调查的人群中，有75%的人提到在选购其下一套住宅时会考虑可持续性。90%的人在为“人生下一篇章”寻找住宅时，会将可持续性作为考量因素，比例之高前所未有。根据这项研究，为“人生下一篇章”寻找住宅的人群紧随那些出于孩子教育、职业变迁和其他迁移因素而需要搬迁到更近地点的情况之后。

在将可持续性作为购买住宅的一个主要考虑因素的人群中，有71%的人更有可能将此作为遗产住宅，以后将传给继承人。此外，随着人们对可持续性的兴趣日益增加，买家希望更快完成交易，并且预算相对更高，于是买家的品质提高了卖家的收益。

FOMO，也就是“非常害怕失去机会”的英文缩写，这是一种让人感觉有令人兴奋或有趣的事件正在其他地方发生而自己未能参与的焦虑感，这种现象通常是由社交媒体上的帖子引起。因为居家一年，再加上头条新闻炒作红火的房地产市场，26%的奢侈品住宅买家出现了严重的FOMO问题。 FOMO会以不同的形式表现出来，首先是住宅价格超出其承受范围时产生真切的“错失良机”之感。第二种担忧也具有同样的影响力，那就是为大额交易准备资金。

虽然新冠肺炎疫情仍然是一个令人严重关切的问题，但研究表明，市场已经在很大程度上考虑到了疫情形势的影响。这与去年的情况类似，当时奢侈品房地产市场的主要趋势是寻找一处可以容纳全家人居家工作与学习的房舍。

换言之，根据这项研究来看，很大比例的奢侈品住宅买家需要居家工作。 研究显示，27%的奢侈品住宅买家表示居家工作是一项需要慎重考虑的问题。远程工作以及与居家相关的沮丧感和压力，继续在购买决策过程中发挥重要作用。

买家关注在其居家工作环境中减轻压力的问题，他们提到了家庭娱乐、家附近的夜生活、休闲娱乐设施（如水疗/热水浴）、专用鸡尾酒调制秤以及专用的多媒体和游戏房间等消遣内容。

调查发现的其他关键结果：

在全球范围内，富人阶层仍然对购买住宅房地产兴趣盎然并且不考虑价格，人数同比增长了33%。 毫无疑问，2021年结束时仍然会涌现大量买家，使得2022年成为奢侈品房地产的又一个火热年份。

毫无疑问，2021年结束时仍然会涌现大量买家，使得2022年成为奢侈品房地产的又一个火热年份。 超过1400万 户富裕家庭仍有兴趣购买住宅，其中640万户更青睐奢侈品类住宅。 另有120万户奢侈品住宅业主有意向在未来3年中出售房产，数量比去年增加了32%。创记录的房产估值无疑在购房决策中发挥了关键作用。

另有120万户奢侈品住宅业主有意向在未来3年中出售房产，数量比去年增加了32%。创记录的房产估值无疑在购房决策中发挥了关键作用。 这些因素综合在一起，预示着在2022年及以后的时间里，全球奢侈品住宅价格趋于稳定，市场进入常态化。 在此之前，潜在买家和卖家（1030万买家和400万卖家）之间似乎存在巨大差距，目前正在向大致的平衡趋势（640万买家和520万卖家）转变。

在此之前，潜在买家和卖家（1030万买家和400万卖家）之间似乎存在巨大差距，目前正在向大致的平衡趋势（640万买家和520万卖家）转变。 2022年，预计全球住宅房地产需求将继续增长。 到2022年底，在市场上购买住宅房地产的个人买家比例方面，欧洲从2021年的19%增加到2022年的39%，亚太地区从2021年的30%增加到2022年的37%。在中东地区接受调查的人群中，这一比例高达46%，特别是沙特阿拉伯和阿联酋的消费者，随着继续实现资产多样化，他们对购买住宅房地产的兴趣最大。北美地区略有增长，从2021年的21%增加到2022年的25%。

到2022年底，在市场上购买住宅房地产的个人买家比例方面，欧洲从2021年的19%增加到2022年的39%，亚太地区从2021年的30%增加到2022年的37%。在中东地区接受调查的人群中，这一比例高达46%，特别是沙特阿拉伯和阿联酋的消费者，随着继续实现资产多样化，他们对购买住宅房地产的兴趣最大。北美地区略有增长，从2021年的21%增加到2022年的25%。 奢侈品住宅出售业务增多。 随着新建住宅因商品和服务方面的挑战而出现延误，人们对现有住宅的兴趣一直有增无减。但是，住宅业主并不一定能在去年上市时销售房产。因此，在大多数奢侈品房地产市场中，库存不足一直是一个重要的价格驱动因素。现在，奢侈品房地产业主似乎相信市场已经足够炙热，其出售房产的兴趣已然增加了一倍多（从11%增加到28%）。事实上，71%的业主相信其住宅价值将在今年有所上涨，由此产生强劲的售房动力。奢侈品住宅业主普遍预计与去年上涨3%到4%相比，今年涨幅将达约4%到5%。

随着新建住宅因商品和服务方面的挑战而出现延误，人们对现有住宅的兴趣一直有增无减。但是，住宅业主并不一定能在去年上市时销售房产。因此，在大多数奢侈品房地产市场中，库存不足一直是一个重要的价格驱动因素。现在，奢侈品房地产业主似乎相信市场已经足够炙热，其出售房产的兴趣已然增加了一倍多（从11%增加到28%）。事实上，71%的业主相信其住宅价值将在今年有所上涨，由此产生强劲的售房动力。奢侈品住宅业主普遍预计与去年上涨3%到4%相比，今年涨幅将达约4%到5%。 从心理学角度来看，目前仍然是卖家市场。 在实践中，我们预计未来几年的买家与卖家比例将更加均衡。随着富人消费者参与住宅市场，2021年奢侈品住宅寻求者的比例下降了58%（从占富人总数的34%下降到20%）。相反，在这一微妙的平衡中，奢侈品住宅卖家的数量增长了26%（从占富人总数的13%上升到16%）。

在实践中，我们预计未来几年的买家与卖家比例将更加均衡。随着富人消费者参与住宅市场，2021年奢侈品住宅寻求者的比例下降了58%（从占富人总数的34%下降到20%）。相反，在这一微妙的平衡中，奢侈品住宅卖家的数量增长了26%（从占富人总数的13%上升到16%）。 虽然飞往郊区的航班在新冠疫情中一直备受关注，但研究显示，市中心的奢侈品住宅房地产一直非常活跃。 全球超过一半（55%）的奢侈品房地产买家预计将在城市购买其下一套住宅，77%的买家将在通勤范围内购房。值得注意的是，亚太地区的奢侈品房地产买家在市中心购买住宅的可能性远高于全球其他买家。

全球超过一半（55%）的奢侈品房地产买家预计将在城市购买其下一套住宅，77%的买家将在通勤范围内购房。值得注意的是，亚太地区的奢侈品房地产买家在市中心购买住宅的可能性远高于全球其他买家。 北美以外其他地区对单户住宅的兴趣也大幅上涨。 这项研究显示，单户住宅在全球范围内的受欢迎程度正在高涨，40%的欧洲/中东买家和29%的亚太地区买家都在寻求获得更多奢华空间与隐私。随着共享生活空间对奢侈品住宅买家的吸引力不断下滑，人们对单户住宅的需求逐年增加。北美仍然是针对此类住宅需求的最大驱动因素。

这项研究显示，单户住宅在全球范围内的受欢迎程度正在高涨，40%的欧洲/中东买家和29%的亚太地区买家都在寻求获得更多奢华空间与隐私。随着共享生活空间对奢侈品住宅买家的吸引力不断下滑，人们对单户住宅的需求逐年增加。北美仍然是针对此类住宅需求的最大驱动因素。 一个全新的入门级奢侈品住宅买家类别进驻市场。在富人消费者群体中，人们对价格低于100万美元房地产的购买兴趣日益增加， 这意味着因疫情而延迟购房或现在愿意并且有能力购房的中高端买家重燃兴趣。这相应增加了入门级奢侈品住宅买家的数量，购买100万至190万美元价格区间住宅的人群比例从39%增加到44%。这种平等的“众享奢华”效应在北美最为突出，而在亚太和欧洲/中东地区则相对较弱，因为这些地区的富裕阶层倾向于向财富集中程度更高的相对较小规模群体倾斜。



如需了解更多信息和获取报告，请点击此处： 2022年奢侈品房地产情况 。

关于LUXURY PORTFOLIO INTERNATIONAL®（LPI）

Luxury Portfolio International（ luxuryportfolio.com ）是世界顶级奢侈品房地产经纪公司及其顶级代理商的领先网络，在全球范围内提供首屈一指的营销与信息服务。LPI是Leading Real Estate Companies of the World®公司的奢侈品住宅业务分支机构，是全球顶级独立房地产公司网络，覆盖70个国家和地区的550家企业和15万名销售合作伙伴。去年，该网络的成员参与了超过130万项全球交易。LPI每月吸引来自200多个国家和地区的全球访客，每年销售超过5万套奢侈品住宅。Well Connected.™

资料来源：Luxury Portfolio International®

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