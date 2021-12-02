Luxury Portfolio International 發佈《2022 年豪宅地產狀況報告》

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

全球豪宅賣家數量增加；一些買家出現 FOMO（錯失恐懼症）；可持續性在全球富裕買家中「至關重要」

最新報告包含來自 20 個國家／地區的首 1-5% 人口的調查數據，代表近 3,200 萬戶富裕家庭人口

紐約, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球首屈一指的豪宅地產經紀網絡 Luxury Portfolio International® (LPI) 欣然公佈其 《2022 年豪宅地產狀況報告》 (State of Luxury Real Estate Report, SOLRE) 結果。該研究包括來自 20 個國家／地區 1% 至 5% 收入最高人士的數據，涉及對全球豪宅地產市場尤為重要的廣泛主題。

最值得注意的是，LPI 報告顯示，從 2020 年第三季度開始至 2021 年全年，購買住宅相關的主導趨勢仍然持續，表明對豪宅的需求仍然高企；預計價格將繼續上漲；仍求過於供；豪華單獨戶住宅在市場發售時間通常「只有數小時」；在考慮未來購買住宅時，可持續性是「至關重要」(66%)。

該研究還顯示，全球住宅地產的富裕賣家數量有所增加；在豪宅買家中，大多數 (74%) 對個人經濟信心十足，但仍有 75% 受訪者非常擔心其可自由支配的消費能力快將受到考驗。

雖然預計 2022 年將繼續快速發展，但有跡象表明豪宅地產市場將越來越穩定，這是避免長期過熱市場出現難題的關鍵一步。

75% 的豪宅買家在購買下一個物業時會選擇具有環境可持續性的住宅，這是 Luxury Portfolio International ® (LPI) 對世界富裕家庭進行的一項研究的廣泛結果，2021 年將成為豪宅地產市場在歷史上最強勁的其中之一。

LPI 總裁 Mickey Alam Khan 表示：「在豪宅地產創紀錄的一年後，我們預計市場將恢復平衡。重要的是要從幾年的軌跡來看待豪宅市場，並注意到 2020 年的一半時間均因疫情而陷入癱瘓。2020 年下半年開始持續升溫的市場持續至 2021 年，並將在 2022 年繼續保持正面的發展軌跡。而不同之處在於，2022 年的豪宅賣家比 2021 年多，而實際的豪宅買家會減少，但這仍然是賣方市場。驅使我們進入過熱市場的疫情猖獗程度正在回復正常。需求將保持強勁，豪宅地產的健康新常態將在 2022 年開始形成。」

根據這項研究，可持續性現在是豪宅的一個主要區別因素，買家願意支付溢價以獲得能夠對未來具更好準備的功能和設施。75% 的受訪者指出在選擇購買下一個住宅時會考慮可持續性，前所未有地有 90% 的受訪者表示「是」，即是為人生下一頁搜尋住宅時會考慮可持續性。根據這項研究，為「人生的下一頁」搜尋住宅是關於子女的教育、轉換工作和其他緩和因素而搬近家人。

在將可持續性作為購買住宅主要因素的人士中，佔 71% 將購買的住宅視為傳給其繼承人的遺產。此外，隨著對可持續性的興趣增加，買方的質素會提高，這有利於賣方，因為該買方希望以相對較高的預算更快進行交易。

FOMO 或錯失恐懼症是對目前可能正在其他地方發生的一種令人興奮或有趣的事件感到焦慮，通常是由社交媒體的貼文引發。在家裡一年，頭條新聞都在吹捧熱門市場，FOMO 已成為 26% 的豪宅買家的一個重要問題。 FOMO 以不同的方式表現出來，首先是一個真正的「蘇州過後無艇搭」時刻，價格高不可攀。第二個同樣具有影響力的問題是為重大的購置安排資金。

儘管 2019 冠狀病毒病仍然是一個重大問題，但該研究表明，市場已化解其產生的大部分影響。相比之下，去年的豪宅地產主要趨勢是尋找適合在家工作的住宅。

也就是說，根據這項研究，在家工作對大部分豪宅買家造成了影響。該研究顯示，27% 的豪宅買家將在家工作視為「重大問題」。遙距工作及與留在家中相關的沮喪和壓力，在購買決策過程中持續發揮著重要作用。

關注減輕在家工作環境壓力的買家注意到消遣的不同方法，例如家庭娛樂、附近的夜生活及促進放鬆的設施，如水療中心／蒸氣浴、特色雞尾酒聚點及專門的媒體娛樂及遊戲室。

該研究的其他主要結果包括：

在全球，富裕階層仍然對以任何價格購買住宅地產非常感興趣，同比增長 33%。 毫無疑問，2021 年將以積壓的買家購買力結束，使 2022 年成為豪宅地產另一強勁之年。

毫無疑問，2021 年將以積壓的買家購買力結束，使 2022 年成為豪宅地產另一強勁之年。 超過 1,400 萬 富裕家庭仍然有興趣購買住宅 ，其中 640 萬屬於豪宅類別。另有 120 萬豪宅業主表示有興趣在未來 3 年內放售，比去年增加 32%。毫無疑問，創紀錄的估值在這決定中起著關鍵作用。

，其中 640 萬屬於豪宅類別。另有 120 萬豪宅業主表示有興趣在未來 3 年內放售，比去年增加 32%。毫無疑問，創紀錄的估值在這決定中起著關鍵作用。 綜合起來，這些因素表明在 2022 年及以後，將實現全球價格穩定及市場回復正常 。曾經看似潛在買家和賣家（1,030 萬名買家和 400 萬名賣家）數量之間的巨大鴻溝正漸漸走向均衡（640 萬名買家和 520 萬名賣家）。

。曾經看似潛在買家和賣家（1,030 萬名買家和 400 萬名賣家）數量之間的巨大鴻溝正漸漸走向均衡（640 萬名買家和 520 萬名賣家）。 全球住宅地產需求趨勢將在 2022 年繼續增長。 到 2022 年底，市場上購買住宅的個人比例在歐洲從 2021 年的 19% 增至 2022 年的 39%，在亞太區從 2021 年的 30% 增至 2022 年的 37%。46% 的中東受訪者，特別是沙特阿拉伯和阿聯酋的消費者，因其繼續分散持有的業物，因而對購買住宅地產最感興趣。北美的增長率從 2021 年的 21% 升至 2022 年的 25%。

到 2022 年底，市場上購買住宅的個人比例在歐洲從 2021 年的 19% 增至 2022 年的 39%，在亞太區從 2021 年的 30% 增至 2022 年的 37%。46% 的中東受訪者，特別是沙特阿拉伯和阿聯酋的消費者，因其繼續分散持有的業物，因而對購買住宅地產最感興趣。北美的增長率從 2021 年的 21% 升至 2022 年的 25%。 豪宅業主正在放售。 由於商品和服務方面的挑戰，新建築出現延誤，大家對二手住宅的興趣不變。然而，業主去年不一定在市場放售其物業，因此供應缺乏一直是大多數豪宅市場的重要價格推動因素。現在，豪宅業主似乎確信打鐵要趁熱，他們放售住宅的興趣增加了一倍以上（從 11% 增至 28%）。事實上，71% 的業主認為今年他們的住宅價值會增加，從而形成強烈的放售動機。與去年的 3-4% 相比，普通豪宅業主預計將增加約 4-5%。

由於商品和服務方面的挑戰，新建築出現延誤，大家對二手住宅的興趣不變。然而，業主去年不一定在市場放售其物業，因此供應缺乏一直是大多數豪宅市場的重要價格推動因素。現在，豪宅業主似乎確信打鐵要趁熱，他們放售住宅的興趣增加了一倍以上（從 11% 增至 28%）。事實上，71% 的業主認為今年他們的住宅價值會增加，從而形成強烈的放售動機。與去年的 3-4% 相比，普通豪宅業主預計將增加約 4-5%。 在心理角度而言，仍然是賣方市場。 在現實中，我們可以預期未來幾年買家和賣家的比例會更趨平衡。隨著富裕消費者參與住宅市場，2021 年尋求豪宅的人數下降了 58%（從總富裕人數的 34% 下降至 20%），而相反，在這種微妙的平衡中，豪宅賣家的數量正上升 26%（從總富裕人數的 13% 上升至 16%）。

在現實中，我們可以預期未來幾年買家和賣家的比例會更趨平衡。隨著富裕消費者參與住宅市場，2021 年尋求豪宅的人數下降了 58%（從總富裕人數的 34% 下降至 20%），而相反，在這種微妙的平衡中，豪宅賣家的數量正上升 26%（從總富裕人數的 13% 上升至 16%）。 雖然飛往郊區的航班一直是冠狀病毒病的主要頭條新聞，但研究表明，市中心的豪宅地產表現還不錯。 全球超過一半的豪宅買家（55%）希望在城市購買下一個住宅，而 77% 的人將選址在上班範圍內。值得注意的是，與全球同輩相比，亞太區的豪宅買家更有可能購買市中心的住宅。

全球超過一半的豪宅買家（55%）希望在城市購買下一個住宅，而 77% 的人將選址在上班範圍內。值得注意的是，與全球同輩相比，亞太區的豪宅買家更有可能購買市中心的住宅。 北美以外的獨戶住宅受歡迎程度激增。 研究顯示，單獨戶住宅在全球越來越受歡迎，40% 的歐洲／中東買家和 29% 的亞太買家尋求額外空間和私隱度高的豪宅。對此類住宅的需求逐年增加，因為整體來說，共享生活空間對豪宅買家的吸引力越來越小。北美仍然是此類住宅需求的最大推動力。

研究顯示，單獨戶住宅在全球越來越受歡迎，40% 的歐洲／中東買家和 29% 的亞太買家尋求額外空間和私隱度高的豪宅。對此類住宅的需求逐年增加，因為整體來說，共享生活空間對豪宅買家的吸引力越來越小。北美仍然是此類住宅需求的最大推動力。 新的入門級豪宅買家進入市場。 在所有富裕消費者中，購買 100 萬美元以下的地產物業興趣更大。這標誌著因疫情而推遲購買，或現在願意且有能力購買的中上階層買家再現。因此，這導致入門級豪宅買家的人數增加，在 100 萬至 190 萬美元的物業中，升幅由 39% 增至 44%。這種普羅大眾的奢侈品效應在北美最為明顯，而在亞太區和歐洲／中東地區，因富裕階層往往傾向於財富高度集中在相對較小的人口中，故情況則不那麼明顯。



有關其他資訊和報告的存取權限，請點擊此處： State of Luxury Real Estate 2022 。

關於 LUXURY PORTFOLIO INTERNATIONAL® (LPI)

Luxury Portfolio International ( luxuryportfolio.com ) 是世界頂級豪宅地產經紀公司及其頂級代理商的領先網絡，在全球提供無與倫比的市場推廣和情報服務。它是 Leading Real Estate Companies of the World® 的豪宅部門，該網絡由頂級獨立地產公司組成，在 70 個國家／地區擁有 550 家公司和 150,000 名銷售人員。去年，網絡成員參與了超過 130 萬宗全球交易。LPI 每月吸引來自 200 多個國家／地區的全球受眾，每年銷售超過 50,000 間豪宅。Well Connected.™

資料來源：Luxury Portfolio International®

本公告隨附的圖片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc7a46a4-e6fd-43f9-91e6-834f31b75e8e