Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 3 december 2021 – 7:30u CET

Wijziging samenstelling Raad van Bestuur Fagron

Fagron maakt bekend dat de Raad van Bestuur voornemens is een wijziging in zijn samenstelling voor te leggen aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron in mei 2022.

De Raad van Bestuur van Fagron heeft het voornemen uit te breiden met twee onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders om de expertise binnen de Raad verder de versterken. Verder zal één van de twee aan Alychlo NV gelieerde niet-uitvoerende bestuurders1 na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in mei 2022 terugtreden uit de Raad van Bestuur om het belang dat Alychlo NV in Fagron NV heeft beter te weerspiegelen.

De Raad van Bestuur heeft, op advies van zijn benoemings- en remuneratiecomité, besloten om de benoeming van mevrouw Bakker en de heer Sharma als onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurders voor te leggen aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron in mei 2022. Mevrouw Bakker en de heer Sharma zullen per direct als adviseurs de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen om een goede overdracht en inwerkperiode mogelijk te maken.

Koen Hoffman, voorzitter van de Raad van Bestuur: “We zijn verheugd om Vera Bakker en Neeraj Sharma te verwelkomen als - in eerste instantie - adviseurs van de Raad van Bestuur en later als leden. Met haar brede en internationale ervaring en uitgebreide achtergrond in supply chain management zal Vera Bakker een waardevolle aanvulling zijn voor onze Raad. Met Neeraj Sharma hebben we een uitstekende kandidaat gevonden die de kennis en ervaring in de Raad van Bestuur op het gebied van de industrie van Fagron verder zal versterken. Wij zullen de input van het vertrekkende lid van de Raad van Bestuur gaan missen na zijn terugtreden in mei 2022, maar met de blijvende bestuurder en het belang dat Alychlo in Fagron heeft van een kleine 5%, blijft Alychlo van dichtbij betrokken.”

Vera Bakker (1972)

Mevrouw Bakker is Vice President, Global Supply Chain Foods bij Unilever. Zij is bijna 25 jaar geleden als supply chain trainee begonnen bij Unilever en is sindsdien binnen de organisatie opgeklommen en heeft daarbij diverse rollen vervuld met een focus op verschillende onderdelen van de toeleveringsketen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zwitserland. Mevrouw Bakker (Nederlandse nationaliteit) heeft een master in chemische technologie en een MBA van de Katz Business School, University of Pittsburgh (VS).

Neeraj Sharma (1972)

De heer Sharma is Chief Executive Officer van SteriScience, een niche bedrijf gespecialiseerd in steriele injecteerbare producten met fabrieken in India en Europa. Hij heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van injecteerbare producten en ziekenhuizen in Europa. De heer Sharma is zijn carrière begonnen bij Ranbaxy, inmiddels Sun Pharmaceuticals, waar hij meer dan 25 jaar heeft gewerkt op verschillende posities in verschillende landen, waaronder India, Zuidoost-Azië, België, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, waarvan de laatste zeven jaar als hoofd van de Generics Business - West Europa. De heer Sharma (Indiase nationaliteit) heeft een bachelor in techniek en een MBA Business Management van het Institute of Management Technology, Ghaziabad (India).

Voor meer informatie

Karen Berg

Global Investor Relations Manager

Tel. +31 6 53 44 91 99

karen.berg@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonalizeerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

1 Alychlo NV vertegenwoordigd door Marc Coucke en Michael Schenck BV vertegenwoordigd door Michael Schenck.

