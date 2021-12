Finnish English

Talenom Oyj, Pörssitiedote 3.12.2021 klo 10.30

Talenomin taloudellinen raportointi vuonna 2022

Talenom julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2022 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote ja vuosikatsaus vuodelta 2021 tiistaina 8.2.2022

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta tiistaina 26.4.2022

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta tiistaina 2.8.2022

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta tiistaina 25.10.2022

Tulosjulkistukset tapahtuvat noin klo 13.30 Suomen aikaa. Raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sijoittajat.talenom.fi heti julkistamisen jälkeen.



Talenom noudattaa hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista. Hiljainen jakso alkaa raportoitavan katsauskauden päättymistä seuraavana päivänä ja kestää kunkin tuloksen julkistamiseen asti.



Talenom Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä torstaina 3.3.2022. Yhtiön hallitus kutsuu myöhemmin erikseen yhtiökokouksen koolle. Osakkeenomistajan mahdollinen hallitukselle osoitettu pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään tiistaina 25.1.2022 kirjallisesti osoitteeseen Talenom Oyj, Yhtiökokous, Yrttipellontie 2, 90230 Oulu tai sähköpostitse osoitteeseen ir@talenom.fi.

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 7038 554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: sijoittajat.talenom.fi