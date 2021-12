Atos étend les activités de ses centres de sécurité en lançant un service de détection et réponse aux incidents dédié aux médias

English French

Paris, France, le 3 décembre 2021 – Atos lance aujourd’hui un service managé de détection et réponse aux incidents (MDR – Managed Detection and Response) à destination de l’industrie des médias et du divertissement : « MDR for media ». Ce nouveau service de cybersécurité accompagnera les acteurs de ce secteur dans leur protection face aux cybermenaces et aux piratages des contenus vidéos.

Au cœur de l’opinion publique, les médias et leur contenu de qualité sont devenus une cible stratégique pour les piratages et les cyberattaquants, entrainant ainsi une baisse de revenu. Dans ce contexte, la solution d’Atos aide ces entreprises à prévenir la distribution de contenu illégale et à se protéger face aux brèches de sécurité et à l’exfiltration de données.

Cette offre s’appuie sur les services managés de détection et de réponse aux incidents d’Atos, une solution de cybersécurité de pointe qui repose sur l’intelligence artificielle, les analyses big data et son expertise en edge computing. La solution intègre également le centre anti-piratage de Viaccess-Orca avec son service de « watermarking » dynamique, pour combattre les cybermenaces les plus sophistiquées qui ciblent l’industrie du contenu vidéo.

Grâce à ce nouveau service en cybersécurité, les clients bénéficieront :

Des conseils et de l’expertise d’un leader des services de cybersécurité, en complément des services d’un expert en protection de contenu médiatique,

D’une détection rapide des menaces et piratages, de solutions d’endiguement et de réponse automatisée

Une veille de sécurité de bout-en-bout grâce à de l’intelligence artificielle, gérée par une équipe d’experts en cybersécurité formés à la gestion de menaces spécifiques aux médias.





« L’industrie des médias et du divertissement est hautement vulnérable aux cyberattaques et subit des attaques venant, entre autres, de groupes APT, d’hacktivistes et de cybercriminels. Notre nouvelle offre de détection et réponse aux incidents pour les médias adresses les besoins très spécifiques de ces organisations et leur offre la meilleure des protections pour affronter ces attaques. L’objectif : une détection plus rapide et ciblée des menaces mais aussi une réponse adaptée pour protéger les contenus à haute valeur ajoutée de nos clients. » précise Chris Moret, SVP, Directeur des Services de Cybersécurité, Atos.

Avec un réseau international de 6 000 experts en cybersécurité dotés d’une expertise sectorielle et 15 centres de sécurité opérant 24/7, Atos est classé 2e mondial et 1er en Europe par Gartner pour ses services managés de sécurité, en termes de parts de marché1. Atos offre un large panel de solutions garantissant la souveraineté des données en fonction des différentes réglementations locales, que ce soit en Afrique, en Asie-Pacifique, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient, ou dans l’Union Européenne.

Pour plus d’informations sur les services de cybersécurité d’Atos https://atos.net/fr/solutions/cybersecurite et sur les solutions du Groupe pour le secteur des médias : https://atos.net/fr/industries/media

