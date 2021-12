Norsk Hydro: Oppdatering - Invitasjon til digital kapitalmarkedsdag 13. desember 2021

Norwegian English

På grunn av covid-19 situasjonen vil Hydros kapitalmarkedsdagen 2021 kun arrangeres digitalt. Vennligst se oppdatert invitasjon under.

Hydro har gleden av å invitere deg til vår digtial presentasjon av kapitalmarkedsdag, som finner sted den 13. desember 2021.

Sted: Digitalt - webcast eller telekonferanse. Se alternativer for å delta under.

Agenda



09:00 – 10:45 Presentasjoner på engelsk:

Hydros strategi av

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim

Executive Vice Presidents (EVPs): John Thuestad, Helena Nonka, Paul Warton, Eivind Kallevik og Arvid Moss

Ledere for Hydro REIN, Hydro Havrand og Batterier: Olivier Girardot, Per Christian Eriksen og Morten Halleraker

10:45 – 11:00 Pause



11:00 - 12:30 Finans oppdatering etterfulgt av spørsmål og svar (Q&A)

Konserndirektør for økonomi og finans, Pål Kildemo



Spørsmål og svar (Q&A) med presentør

13:00 – 17:15 EVP Roundtables og investormøter



For å melde seg på arrangementer i forbindelse med kapitalmarkedsdagen besøk dette nettstedet for mer informasjon. Frist for påmelding er 8. desember 2021 kl12.00.

Alternativer for å delta

Arrangementet blir heldigitalt, med to muligheter for å delta.

Alternativ 1 (video): Du kan følge presentasjonen og spørsmål og svar ved å delta i webcasten .

Alternativ 2 (lyd): Du kan lytte til presentasjonen og spørsmål og svar ved å ringe inn via telekonferanse