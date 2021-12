Forventede udbyttesatser i forbindelse med fusion af afdelinger mellem Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og Investeringsforeningen Sydinvest samt Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og Værdipapirfonden Sydinvest.

København Ø, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- De forventede udbyttesatser i forbindelse med afdelingsfusionerne er foreløbigt beregnet til de nedenfor anførte satser udtrykt i kroner pr. bevis.

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

(ophørende afdelinger)



ISIN (kr. pr. bevis) Korte Obligationer Etik DK0060232312 0,00 Lange Obligationer Etik DK0015974778 0,00 Nordiske Aktier Etik DK0010237569 58,69 Europæiske Aktier Etik DK0010244854 32,80 Globale Aktier Etik DK0010270693 46,76 Mix Etik DK0016195431 33,76 Mix Offensiv Etik DK0010289602 53,24 Mix Defensiv Etik DK0060541613 10,58 Virksomhedsobligationer Etik DK0060689289 0,88 Europæisk Højrente Etik DK0060872216 7,24



Det skal understreges, at de anførte tal alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige satser bliver offentliggjort mandag den 13. december 2021.

De ophørende afdelinger i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest for­ventes at have sidste handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S den 10. december 2021, og ombytningen af andele forventes gennemført den 15. december 2021.

Henvendelser vedr. denne meddelelse kan rettes til vicedirektør Henrik Granlund, tlf. nr. 77 30 90 00.



Med venlig hilsen



Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest