L’ASPQ honore 8 personnes et organisations qui contribuent de façon exceptionnelle à la santé durable des Québécois.es

Prix Jean-Pierre-Bélanger et prix Distinction santé durable 2021

MONTRÉAL, 03 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors d’une cérémonie tenue le jeudi 25 novembre dernier, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) a dévoilé les récipiendaires du prix Jean-Pierre-Bélanger et de sept prix Distinction Santé durable. Ces prix de l’ASPQ, décernés annuellement à des personnalités d’univers différents, soulignent leur apport exceptionnel au soutien de la prévention et du développement social et économique du Québec. Dre Marie-France Raynault, Roxane Borgès Da Silva, Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, Rémi Quirion, Hélène Laurendeau, Action Toxicomanie, Les EnVERTdeurs de Ville-Marie et la Ville de Sherbrooke se sont ainsi vu remettre ces reconnaissances lors d’une soirée haute en couleur.

« Souligner les réalisations extraordinaires et les efforts remarquables de ces personnes pour soutenir la santé durable et la qualité de vie des Québécois.es est une grande joie puisque cela donne espoir en un avenir meilleur. Ces prix sont des récompenses, mais surtout des remerciements au nom des innombrables personnes qui bénéficient des répercussions de leurs actions. Bravo à toutes et tous », indique Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

Prix Jean-Pierre Bélanger — Dre Marie-France Raynault

Médecin spécialiste en santé communautaire et santé publique et professeure, Dre Raynault a fait de la défense des plus vulnérables et de la dénonciation des inégalités sociales, sa spécialité. Elle dirige notamment le Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités et l’exclusion sociale depuis sa création, en 2003. Elle fait aussi partie de la cellule de crise de la COVID-19 du MSSS où elle porte la voix des plus démunis, fortement touchés par la pandémie. En recevant son prix, Dre Raynault a tenu à rappeler que le Québec est une société suffisamment riche pour ne laisser personne derrière.

Prix Coup de cœur — Roxane Borgès Da Silva

Pendant la pandémie, cette professeure de santé publique a multiplié les interventions médiatiques pour rendre les données de recherche accessibles au public, et ce, malgré plusieurs tentatives d’intimidation. Économiste, ses travaux sur les investissements en santé publique participent à élaborer les bases d’une économie de la prévention. Auparavant, Mme Borgès a aussi réalisé plusieurs travaux soutenant la qualité de vie au travail du personnel soignant qui contribuent aussi à des décisions plus éclairées en matière de santé durable.

Prix Coup de cœur — Dre Claudel Pétrin-Desrosiers

Jeune médecin fortement engagée et mobilisatrice autour des enjeux climatiques liés à la santé, elle préside l’Association québécoise des médecins en environnement et est membre fondatrice de La Planète s’invite en santé. Grande défenseuse de l’environnement, elle incarne l’avenir de la santé planétaire.

Distinction santé durable volet communications — Hélène Laurendeau

Depuis des années, cette nutritionniste promeut une saine alimentation accessible et une image corporelle positive sur de multiples plateformes. Femme engagée, elle soutient l’économie alimentaire locale, propose des trucs anti-gaspillage et renforce des habiletés culinaires avec Signé Trio gourmand et est porte-parole du Mouvement J’aime les fruits et légumes. Partenaire fidèle et active de l’ASPQ et de la Coalition Poids, elle supporte l’alimentation durable et discute de politiques publiques visant à la soutenir autant à la radio que dans des événements politiques comme les consultations sur la politique bioalimentaire québécoise ou la tournée des Ambassadeurs du ministère des Affaires municipales. Pendant la pandémie, Mme Laurendeau est devenue vaccinatrice et a profité de l’occasion pour sensibiliser aussi les Québécois.es à l’importance de se protéger du virus.

Distinction Santé durable volet recherche — Rémi Quirion

Scientifique en chef du Québec, il vulgarise l’information scientifique et s’implique activement dans les médias sociaux pour lutter contre la désinformation en se basant sur les dernières données produites ici et ailleurs par des expert.e.s en la matière. Cette année, il a contribué à la mise en place d’un Fonds de recherche sur la santé durable et à une mobilisation sans précédent du milieu de la recherche à cet effet. Connecteur en chef, il est celui qui unit le monde des chercheur.e.s pour une meilleure utilisation des connaissances.

Distinction santé durable volet communautaire – Action toxicomanie

Célébrant son 30e anniversaire en 2021, cet organisme innove constamment en prévention des méfaits liés aux diverses substances chez les jeunes. En plus de les informer sur les différentes dépendances et leurs effets secondaires, leurs intervenant.e.s se déploient dans les écoles primaires et secondaires des MRC d’Arthabaska et de L’Érable pour mettre en place des facteurs de protection comme des ateliers sur l’estime de soi et la capacité à exprimer ses sentiments, du dépistage et de la formation des parents et adultes significatifs. En 2021, leur programme de prévention a pris un nouvel envol et est désormais présent dans neuf régions du Québec.

Distinction santé durable volet communautaire – Les enVERTdeurs

Soutenu par la municipalité de Ville-Marie en Abitibi-Témiscamingue, ce comité citoyen contribue à la protection de l’environnement (transport actif, permaculture, nettoyage), à la sécurité et l’éducation alimentaires ainsi qu’à l’inclusion sociale. La synergie de leurs projets, leur force de mobilisation citoyenne et la qualité des partenariats établis au sein de la communauté sont remarquables. Par exemple, un récent projet de permaculture permet d’agrader un terrain défraîchi et inutilisé, en plus de soutenir la biodiversité, l’inclusion sociale, la sécurité alimentaire et le transfert de connaissances sur l’agriculture durable. Les enVERTdeurs cultivent autant de délicieux aliments que le tissu social et la fierté des participant.e.s à leurs initiatives.

Distinction Santé durable volet municipal — Ville de Sherbrooke

En collaboration avec l’organisme Sherbrooke Ville en santé, la Ville de Sherbrooke est une alliée de la santé durable de la première heure. Elle figure parmi les partenaires fondateurs de la Coalition Poids en 2007 et elle a à son actif de nombreuses initiatives de promotion des saines habitudes de vie, dont une politique alimentaire, la gratuité du transport en commun pour les moins de 12 ans et l’Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé. Ville en santé innovante, elle figure parmi les premières villes à développer des actions concertées en réponse à la problématique de l’alcool chez les jeunes et un plan de mobilité durable intégrée.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

