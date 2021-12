Nouveau design et multiple technologies de pointe pour une Kia Forte 2022 rehaussée

English French

Nouveaux éléments de design avant et arrière conférant à la Forte une personnalité plus dynamique



Nouveau système de navigation avec écran large de 10,25 po i

Systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite (ADAS) ii supplémentaires et améliorés, incluant la technologie d’évitement de collision avant et la nouvelle conduite assistée sur autoroute iii

Nouvelle version GT-Line sportive et bien équipée

Version GT turbo générant 201 chevaux et dotée d’une transmission nerveuse à double embrayage et 7 vitesses, disponible sur la berline Forte et la Forte5



TORONTO, 03 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Forte et Forte5 2022 font leur arrivée au Canada en présentant une série d’améliorations, incluant de nouveaux éléments de design à l’avant et à l’arrière, un nouveau système de navigation avec un écran large de 10,25 poucesi et plusieurs technologies ADASii mises à jour. Parmi ces dernières, on trouve l’assistance de suivi de voie, le régulateur de vitesse intelligent avec contrôle de la vitesse par navigateur, la conduite assistée sur autorouteiii et l’avertisseur de sortie sécuritaireiv.



« La Forte continue d’évoluer pour répondre aux besoins des clients à la recherche d’une compacte et il s’agit de l’un des modèles Kia les plus vendus, » précise M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Les améliorations apportées au design, à la sécurité et aux performances continuent de créer une expérience de conduite véritablement passionnante. »

La Forte et la Forte5 sont proposées en plusieurs versions, afin de continuer à répondre aux besoins de la clientèle, qu’elle soit à la recherche d’un moyen de transport écoénergétique ou d’une voiture plutôt sportive :

Versions de la berline Forte : LX, EX, EX+. EX-Premium, GT-Line et GT Limitée

Versions de la Forte 5: EX, GT et GT Limitée

Les conducteurs à la recherche d’une Forte sportive et nerveuse se laisseront charmer par la version GT-Line, une nouvelle version disponible exclusivement sur la berline Forte. Elle allie magnifiquement un style inspiré par les performances et un équipement de luxe. Suréquipée, elle inclut des jantes uniques de 17 po, des éléments de design sportifs à l’extérieur, des phares antibrouillard à DEL, des sièges sportifs en SynTex et en tissu, un volant de sport, un navigateur avec écran tactile de 10,25 poucesi et l’assistance d’évitement de collision dans les angles mortsii.

Au sommet de la gamme, les Forte et Forte5 GT Limitée sont propulsées par un moteur turbo à 4 cylindres véritablement performant. Cette compacte sportive, développant 201 chevaux sous le capot, se distingue résolument au sein du segment par sa dynamique de conduite, son équilibre et sa transmission à double embrayage et 7 vitesses de série.

Un extérieur plus dynamique

Agrémenté de plusieurs éléments stylistiques à l’avant et à l’arrière, l’extérieur de la Forte 2022 incarne une nouvelle identité de design. Parmi les nouveautés et les améliorations, on trouve :

Des phares enjolivés et plus expressifs

Une calandre en museau de tigre prochaine génération

Des pare-chocs avant et arrière révisés, renforçant la largeur et la posture assurée de la Forte

Des phares antibrouillard à DEL intégrés à la calandre (GT et GT-Line uniquement)

De nouvelles jantes en alliage gris métallisé foncé de 16 et 17 pouces (EX, GT-Line uniquement)

Des feux arrière à DEL plus sportifs sur toutes les versions et un nouveau design de feux combinés arrière sur les versions GT-Line et GT de la berline Forte

Un intérieur à la fine pointe de la technologie

À l’intérieur, l’habitacle moderne de la Forte 2022 regorge de technologies à la fine pointe. Tout, absolument tout, est centré sur le plaisir de la conduite. Voici quelques améliorations qui s’y trouvent :

Un tableau de bord avec un écran TFT ACL plus large, de 4,2 pouces (de série sur toutes les versions)

Les applications sans fil Apple CarPlay et Android Auto v , maintenant de série, accessibles par le biais d’un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces (de série sur les versions LX et EX)

, maintenant de série, accessibles par le biais d’un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces (de série sur les versions LX et EX) Un système d’infodivertissement avec navigateur et écran tactile de 10,25 pouces i inclus de série sur les versions GT-Line et GT

inclus de série sur les versions GT-Line et GT Un chargeur USB arrière en option

Une clé intelligente optionnelle avec démarrage à distance vi

Des sièges en cuir synthétique SynTex en option

De plus, la Forte continue d’offrir un habitacle confortable et spacieux pour cinq personnes. Le volume intérieur pour les passagers et les bagages atteint 3 152 litres pour la berline Forte et 3 459 litres pour la Forte5.

Confort et performance

La Forte continue de proposer deux moteurs fiables pour permettre aux conducteurs de choisir entre une conduite agréable, souple et écoénergétique ou une conduite délibérément nerveuse et sportive :

Moteur de 2,0 litres à IMP et 4 cylindres en ligne (Forte : LX, EX, EX+, EX Premium et GT-Line. Forte5 : EX) Transmission à variation intelligente (IVT) Puissance de 147 chevaux/Couple de 132 lb-pi

Moteur de 1,6 litres à turbocompresseur, GDI et 4 cylindres en ligne (Forte : GT Limitée. Forte5 : GT, GT Limitée) Transmission à double embrayage (DCT) à 7 vitesses Puissance de 201 chevaux/Couple de 195 lb-pi Suspension arrière à bras multiples Double échappement sportif



Systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite

Les systèmes d’assistance à la conduite (ADAS)ii des Forte et Forte5 2022 ont également été raffinés ou ajoutés. Voici les nouveautés :

De série sur la Forte5, en option sur la berline : Assistance de suivi de voie (LFA) : Ce dispositif détecte le marquage au sol et agit sur le volant pour aider le conducteur à conserver le véhicule au milieu de sa voie.

Conduite assistée sur autoroute (HDA) iii en option : Sur l’autoroute, ce dispositif aide à conserver une distance de sécurité avec le véhicule devant, à maintenir la vitesse enregistrée par le conducteur, et à conserver le véhicule au milieu de sa voie. Dans certaines situations, il lit les données du navigateur (si elles sont disponibles) pour ajuster automatiquement la vitesse.

en option : Sur l’autoroute, ce dispositif aide à conserver une distance de sécurité avec le véhicule devant, à maintenir la vitesse enregistrée par le conducteur, et à conserver le véhicule au milieu de sa voie. Dans certaines situations, il lit les données du navigateur (si elles sont disponibles) pour ajuster automatiquement la vitesse. Régulateur de vitesse intelligent avec contrôle de la vitesse par navigateur dans les virages (NSCC-C) en option : Ce dispositif se sert des données du navigateur pour réduire Proactivement la vitesse du véhicule avant les virages.

Avertisseur de sortie sécuritaire (SEW)iv en option : Ce dispositif peut alerter le conducteur et les passagers de certains dangers s’approchant par derrière s’ils tentent de sortir du véhicule.

Les dispositifs suivantsii ont été améliorés par rapport à ceux du modèle précédent :

Assistance d’évitement de collision dans les angles morts (BCA) en option : Dans certaines circonstances, ce dispositif peut détecter les véhicules sur la voie d’à-côté. Si un véhicule est « vu » dans un angle mort et dans certaines circonstances, le dispositif freine la roue extérieure pour aider le conducteur à revenir sur sa voie.

De série sur la Forte5, en option sur la berline : Assistance d’évitement de collision frontale (FCA-Ped) : Dans certaines conditions, ce dispositif aide le conducteur à freiner pour l’aider à éviter une collision ou en réduire la gravité s’il détecte un autre véhicule ou un piéton devant.

Assistance d’évitement de collision frontale (FCA-Cyc) en option : Dans certaines conditions, ce dispositif aide le conducteur à freiner pour l’aider à éviter une collision ou en réduire la gravité s’il détecte un autre véhicule, un piéton ou un cycliste devant.

Assistance d’évitement de collision transversale arrière (RCCA) en option : Ce dispositif aide à détecter la plupart des véhicules s’approchant par la droite ou par la gauche en marche arrière. Si un véhicule est détecté, le dispositif alerte le conducteur et peut même freiner le véhicule.

D’autres systèmes également proposés incluent l’alerte de perte d’attention du conducteur (DAW)vii, l’avertisseur d’imminence de collision avant (FCW), l’avertisseur de dépassement de voie (LDW) et l’assistance de maintien de voie (LKA)ii.

Le PDSF sera compris entre 18 295 $ et 30 995 $.

Forte:

LX transmission manuelle : 18 295 $

LX : 19 895 $

EX : 21 595 $

EX+ : 23 195 $

EX Premium : 24 995 $

GT-Line : 26 795 $

GT Limitée : 29 995 $

Forte5:

EX : 22 695 $

GT : 27 995 $

GT Limitée : 30 995 $

Consultez le site de Kia ici pour plus d’informations sur la Kia Forte 2022.





Qui est Kia Canada

Kia Canada inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, dynamiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par ses produits et ses services. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Veuillez contacter David Marcille ou Frédéric Tremblay pour obtenir davantage de renseignements :

David Marcille

Strategic Objectives

dmarcille@strategicobjectives.com

Frédéric Tremblay

Directeur des RP et marketing

Kia Canada

ftremblay@kia.ca

___________________________________________

i Ne pas se concentrer sur la route peut entraîner une perte de maîtrise du véhicule. N’utilisez jamais un dispositif du véhicule pendant que vous conduisez s’il vous distrait de la conduite sécuritaire de votre véhicule.

ii Ces dispositifs ne remplacent pas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Toujours conduire avec prudence et en toute sécurité.

iii Même lorsqu’elle est activée, la conduite assistée sur autoroute ne remplace pas une conduite sécuritaire, pourrait ne pas détecter tous les objets autour du véhicule et fonctionne uniquement sur certaines autoroutes fédérales. Toujours conduire avec prudence et en toute sécurité.

iv Même lorsqu’il est activé, l’avertisseur de sortie sécuritaire ne remplace pas la prudence et pourrait ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Toujours regarder autour de soi et du véhicule avant d’ouvrir une portière et de sortir.

v Apple® et CarPlay® sont des marques de commerce d’Apple, Inc., déposées aux É.-U. et dans d’autres pays. CarPlay® fonctionne avec les services de données de votre téléphone intelligent. Les taux normaux de transfert de données s’appliquent. L’interface Android AutoMC est un produit de Google et les modalités d’utilisation et de confidentialité de Google s’appliquent. L’application Android AutoMC doit être téléchargée sur Google PlayMC, sur un téléphone intelligent AndroidMC compatible avec le système d’exploitation AndroidMC 5.0 Lollipop ou plus récent. Les taux normaux de transfert de données s’appliquent. AndroidMC, Android AutoMC, et Google PlayMC sont des marques de commerce de Google LLC ou de ses affiliés.

vi N’utilisez jamais le démarrage à distance du moteur ou du régulateur de la température si le véhicule se trouve dans un espace clos (dans un garage fermé, par exemple) ou dans un espace mi-clos sans ventilation. Fermer les portes entre le véhicule et les espaces de vie avant de démarrer le moteur ou le régulateur de la température à distance.

vii L’alerte de perte d’attention du conducteur ne remplace pas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas détecter tous les cas de fatigue ou d’inattention. Ne pas se concentrer sur les conditions routières et l’opération du véhicule peut entraîner une perte de maîtrise du véhicule. Toujours conduire avec prudence et en toute sécurité.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/327553e2-6d37-48f8-8b98-18fa1eebe711/fr