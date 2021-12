Peter Barry, cadre de PubMatic, est promu au poste mondial de vice-président de l'adressabilité

French German

PAS DE SIÈGE SOCIAL/REDWOOD CITY, Californie, 03 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq : PUBM), une plateforme côté vente qui offre des résultats supérieurs pour la publicité numérique, a annoncé aujourd’hui la nomination du directeur régional, Australie et Nouvelle-Zélande, Peter Barry, à un poste mondial, en le nommant vice-président de l’adressabilité.



M. Barry, qui a rejoint l’entreprise en 2016, déménagera de Sydney à New York pour son nouveau poste. Il assurera la direction globale de plusieurs équipes interfonctionnelles et dirigera les efforts avec les éditeurs pour s'assurer qu'ils monétisent leur inventaire et génèrent de meilleurs résultats pour les annonceurs.

M. Barry a été responsable du déploiement de la Suite d'adressabilité de la société dans l'APAC et de la collaboration avec des partenaires de données et d'identité de premier plan dans la région.

La Suite d'adressabilité de PubMatic comprend Audience Encore, qui permet aux sociétés de données, aux éditeurs et aux annonceurs d'acheter et de vendre des données de première partie et de les utiliser pour créer des offres publicitaires ciblées, notamment des campagnes avec des taux de correspondance plus élevés. En plus d'Audience Encore, la Suite d'adressabilité de PubMatic comprend également la couche de gestion des identités de PubMatic pour les éditeurs, Identity Hub.

Des changements importants dans le secteur de la publicité numérique, y compris la suppression progressive des cookies, obligent les marques à mettre en œuvre des logiciels qui leur permettent d'atteindre le bon public sur tous les canaux, et PubMatic est bien placée pour fournir un accès à ces publics.

« L'adressabilité est une opportunité clé pour notre secteur dans les années à venir. PubMatic favorise la collaboration et l'innovation entre la technologie, les éditeurs et les acheteurs pour garantir que chaque entité en bénéficie », a déclaré M. Barry. « La Suite d'adressabilité de PubMatic aide à pérenniser notre industrie, permet aux éditeurs de créer un contenu diversifié et stimule le retour sur investissement de l'annonceur, tout en respectant l'expérience et le choix de l'utilisateur, c'est pourquoi je suis ravi d'assumer cette fonction. »

M. Barry a également été impliqué dans l'IAB en Australie, en devenant membre en 2016, et présidant le Conseil technique exécutif, et a été l'un des membres fondateurs du programme de mentorat de l'IAB. L'expérience de M. Barry renforcera le rôle déjà actif de PubMatic dans l'IAB aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d'accueillir Peter au sein de l'équipe d'adressabilité. Nous avons construit une activité d'adressabilité innovante que nous prévoyons d'accélérer sous sa direction », a déclaré Andrew Baron, vice-président sénior du marché et de l'adressabilité chez PubMatic.

PubMatic a déclaré qu'un remplaçant du poste précédent de M. Barry serait nommé au cours de la nouvelle année.

