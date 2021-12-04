全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Redwire Corp. 投資者查詢有關集體訴訟調查事宜 – RDW

紐約, Dec. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 正代表 Redwire Corp. (NYSE: RDW) 的股東繼續調查潛在的證券索償，因 Redwire 可能向公眾發佈重大誤導的商業訊息。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Redwire 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。Rosen 律師事務所正在準備集體訴訟，以追討投資者的損失。

下一步：要參與預期的集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2214.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

涉及事件：2021 年 11 月 10 日的市場交易時段，Redwire Corporation 宣佈不會按原定計劃在當天發佈 2021 年第三季度的收益，並且沒有就延遲發佈作出任何解釋。收市後，Redwire 宣佈延遲是因一名會計員工的索償問題，其審計委員會將開始對這些索償進行調查。

Redwire 股票在 2021 年 11 月 10 日的盤中交易中下跌超過 16%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。這些公司中，許多實際上並未對證券集體訴訟提出訴訟。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

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