Les magnifiques monuments du Vietnam apparaissent sur le panneau d'affichage de Thomson Reuters Building, Times Square

French German Malay Thai Indonesian Chinese (Traditional) Japanese Korean Chinese (Simplified)

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 04 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 2 décembre 2021, une vidéo soulignant la beauté du Vietnam et le lancement de vols réguliers entre le Vietnam et les États-Unis a été affichée sur le panneau d'affichage principal au cœur de la place Times Square de New York, attirant ainsi l'attention du monde entier.

Les paysages captivants du Vietnam, tels que la mystérieuse grotte de Son Doong et les vues grandioses et poétiques de la baie d'Ha Long et de Ninh Binh, ainsi que les villes dynamiques et impressionnantes de Da Nang, Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, ont été présentés avec fierté sur l'écran LED de 65 m² entourant l'emblématique bâtiment Thompson Reuters de 30 étages.

Ici, l'événement officiel de lancement du premier vol commercial direct Vietnam-États-Unis, qui a eu lieu le 28 novembre, a également été introduit, inaugurant la prochaine étape des échanges économiques et culturels entre les deux pays. Il s'agissait certainement d'une étape importante pour le développement de l'aviation vietnamienne dans son ensemble et pour Vietnam Airlines qui devenait la première compagnie aérienne du pays à assurer des vols commerciaux directs réguliers vers les États-Unis.

Vietnam Airlines effectuera 2 vols par semaine de Hô Chi Minh-Ville à San Francisco avec deux gros-porteurs modernes : un Boeing 787 et un Airbus A350. La durée du vol est de 13 heures et 50 minutes entre Hô Chi Minh-Ville et San Francisco, et de 16 heures et 40 minutes pour le vol retour.

La compagnie aérienne prévoit d'augmenter la fréquence à sept vols par semaine une fois que la pandémie de COVID-19 sera résolument sous contrôle et prévoit d'ouvrir un nouvel itinéraire pour relier Los Angeles à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Le 4 novembre 2021, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a accordé une licence à Vietnam Airlines pour assurer des vols directs réguliers entre les deux pays. La compagnie aérienne nationale est la première et la seule compagnie aérienne vietnamienne autorisée à effectuer des vols commerciaux réguliers vers les États-Unis.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91c3ac12-f0d7-48b7-aa51-9060166f68a0/fr