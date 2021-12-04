越南美丽地标登上时代广场汤森路透大厦广告牌

French German Malay Thai Indonesian Chinese (Traditional) Japanese Korean Chinese (Simplified)

越南胡志明市, Dec. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2021年12月2日，在纽约时代广场中心的主要广告牌上，一段视频展示了越南的美丽，以及越南和美国之间定期航班的开通，引发了全球关注。

越南的迷人风光，包括神秘的韩松洞以及下龙湾和宁平省令人惊叹的诗意景致，以及岘港、河内和胡志明市等生机勃勃的魅力城市，都被骄傲地展示在著名的30层汤森路透大厦外墙的700平方英尺LED屏幕上。

此外，屏幕上还展示了11月28日举行的越美之间首个商业直航航班正式启动仪式，预示着两国经济文化交流迈出新的一步。这对于整个越南航空业的发展和越南航空公司来说，都无疑是一个特殊的里程碑——该公司成为越南第一家运营飞往美国的定期商业直飞航班的航空公司。

越南航空公司将每周执行两班从胡志明市飞往旧金山的航班，采用波音787和空客A350这两种现代化的宽体机型。从胡志明市到旧金山的飞行时间为13小时50分钟，回程航班的飞行时间为16小时40分钟。

公司计划在新冠肺炎疫情得到控制后，将每周航班增加到7次，并计划开通一条从洛杉矶到河内和胡志明市的新航线。

2021年11月4日，美国联邦航空管理局（FAA）向越南航空公司授予了在两国之间运营定期直航航班的许可。这家载旗航空公司是第一家也是唯一一家获准执行飞往美国的定期商业航班的越南航空公司。

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91c3ac12-f0d7-48b7-aa51-9060166f68a0/zh-Hans